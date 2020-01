Brian Tien pokieruje sprzedażą i marketingiem Zyxela

Zyxel Networks ogłosił informację o mianowaniu Briana Tiena na stanowisko wiceprezesa do spraw globalnej sprzedaży i marketingu. Tien ma ponad 20-letnie doświadczenie zdobyte w wiodących międzynarodowych przedsiębiorstwach technologicznych.

Pracując w siedzibie głównej firmy Zyxel na Tajwanie, Tien będzie odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie strategii sprzedaży. Celem jest utrzymanie ciągłego rozwoju firmy, przy jednoczesnym nadzorowaniu wszystkich aspektów jej ogólnoświatowego programu marketingowego i komunikacyjnego.

– Brian jest ekspertem w zakresie sprzedaży z wyjątkowymi osiągnięciami w budowaniu i kierowaniu sprzedażą i działaniami marketingowymi w wiodących firmach technologicznych. Jego sprawdzona wiedza przywódcza i bogate doświadczenie czynią go idealnym partnerem do naszego zespołu kierowniczego. – powiedział Gordon Yang, dyrektor generalny Unizyx i prezes Zyxel Networks.

Jestem zaszczycony, że mogę dołączyć do Zyxel – firmy o reputacji lidera w branży sieci SMB – powiedział Brian Tien. – Małe i średnie firmy są integralną częścią wzrostu gospodarczego na całym świecie. By się rozwijać, potrzebują technologii informatycznych, które pomagają pozyskiwać, obsługiwać i zatrzymywać klientów w bardziej wydajny i przystępny sposób. Jesteśmy gotowi udzielić wsparcia małym i średnim klientom biznesowym. Poprawa wydajności firm i przyspieszenie transformacji biznesowej są możliwe właśnie dzięki wykorzystaniu technologii sieciowych opartych na chmurze, sztucznej inteligencji i sprawdzonych pod względem bezpieczeństwa. Miałem okazję zapoznać się z wieloma ciekawymi produktami, które już niedługo będą udostępnione w sprzedaży. Czuję więc, że to idealny moment na dołączenie do zespołu – dodał Tien.

Brian Tien swoje zawodowe doświadczenie budował przez ponad 20 lat w branży ICT w Chinach i Azji Południowo-Wschodniej. Jego specjalistyczne przygotowanie obejmuje zarządzanie kanałami, strategiczne zarządzanie kontami i rozwój biznesu. Karierę rozpoczynał w firmie Cisco, w której chińskim oddziale spędził 11 lat. Przed dołączeniem do grupy Zyxel, od 2013 roku był dyrektorem sprzedaży w HPE Aruba China. Pracując w Pekinie, nadzorował strategiczne obszary, działalność handlową / SMB oraz zarządzanie kanałami. Kierował również sprzedażą i transformacją kanałów, koncentrując się na rozwiązaniach sprzedażowych, usługach zarządzanych i rozwoju ekosystemu.