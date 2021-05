Trzydziesta edycja Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 1-4.02.2022

Trzydziesta, jubileuszowa edycja BUDMY odbędzie się w dniach od 1 do 4 lutego 2022 roku.



– Zapowiedzi udziału w targach oraz dziesiątki pytań o najbliższą edycję BUDMY, jakie docierają do nas każdego dnia, potwierdzają, że zarówno producenci, jak i ich klienci, podobnie jak my, są już „Gotowi do spotkań!”. BUDMA od trzech dekad jest dla branży tożsama z rozpoczęciem sezonu budowlanego, jak również z miejscem prezentacji nowości i międzynarodowego biznesu. Cieszę się, że nie inaczej będzie w przyszłym roku i że ponownie się zobaczymy. – komentuje dyrektor targów BUDMA, Dariusz Muślewski.

Program targów jak zawsze zapewni nie tylko praktyczną wiedzę, ale także ogromną dawkę emocji i współzawodnictwa podczas licznych konkursów i mistrzostw dedykowanych wykonawcom. Dla architektów i projektantów przygotowywana jest kolejna odsłona Forum „D&A” z udziałem międzynarodowych, znamienitych gości, a o perspektywach budownictwa na najbliższe lata będzie się dyskutowało podczas dwudniowego Kongresu Budownictwa Polskiego. Jak zapowiada organizator, takich mocnych punktów wśród wydarzeń dopełniających ofertę producentów będzie dużo więcej. – W najbliższych tygodniach zaczniemy zdradzać więcej szczegółów dotyczących wydarzeń podczas BUDMY. Na bieżąco można je śledzić na stronach internetowych w social mediach, gdzie prezentować będziemy także wystawców i przygotowywane przez nich nowości. – dodaje Dariusz Muślewski.

Pośród ekspozycji BUDMY 2022 zobaczymy najnowsze rozwiązania przygotowane przez wystawców w ramach 9 salonów tematycznych. Będą to:

Salon Stolarki Budowlanej

Salon Dachów, Akcesoriów, i Sprzętu Dekarskiego

Salon Ścian, Stropów i Posadzek

Salon Systemów Wykończeniowych i Architektury Miejskiej

Salon Narzędzi, Elementów Mocujących i Wyrobów Metalowych

Salon Pomocniczego Sprzętu Budowlanego

Salon Maszyn, Rusztowań, Szalunków i Wyposażenia Placu Budowy

Salon Konstrukcji Stalowych i Gotowych Systemów Budowlanych

Salon Ekotrendów i Energii w Budownictwie

Trzydziestym Międzynarodowym Targom Budownictwa i Architektury BUDMA towarzyszyć będą Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ, Targi Technologii i Materiałów dla Budownictwa Infrastrukturalnego INFRATEC oraz Międzynarodowe Targi Kominkowe KOMINKI.

Warto podkreślić, że przed nami wyjątkowa edycja targów, która udowadnia, że za sukcesem trzydziestu edycji BUDMY stoi bez wątpienia 100-letnie doświadczenie organizatorów: MTP już od 1921 roku integrują przedsiębiorców z całego świata i wspierają rozwój polskich marek na rynkach zagranicznych. Okazja do podwójnego świętowania pojawi się podczas BUDMY w dniach 1-4 lutego przyszłego roku, kiedy to ponownie cała branża jednogłośnie powie: jesteśmy… Gotowi do spotkań!