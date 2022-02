Ceny kryptowalut nadal spadają

W miarę nasilania się konfliktu między Ukrainą a Rosją ceny kryptowalut nadal spadały w zeszłym tygodniu, podążając za wzorcami światowych rynków finansowych.

Bitcoin kosztuje obecnie około 38 000 dolarów, a w zeszłym tygodniu spadł poniżej 35 000 dolarów. Tymczasem cena Ethereum wynosi około 2600 dolarów, spadając poniżej 2300 dolarów w zeszłym tygodniu. Jest to kontynuacja niedawnego trendu, w którym kryptowaluty zachowują się jak „aktywa ryzyka”. W szczególności BTC odzwierciedla bezprecedensowo amerykańskie akcje, co oznacza, że w oparciu o wyniki indeksu S&P 500 można oczekiwać spadku cen obserwowanego w ciągu ostatnich kilku tygodni. W obecnym klimacie nie jest zaskakujące, że wielu inwestorów stara się zmniejszyć ryzyko, a wyceny to odzwierciedlają. Jeśli obecne napięcia szybko się uspokoją, możemy zauważyć powrót apetytu na ryzyko.

Jednak nadal mamy do czynienia z wysoką inflacją, podwyżkami stóp procentowych i zacieśnianiem ilościowym, co oznacza, że rynek może potrzebować większej przejrzystości, zanim ceny naprawdę zaczną ponownie rosnąć.

Simon Peters, analityk kryptowalut na platformie eToro