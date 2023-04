ChatGPT 4.0 w wersji premium za ułamek ceny? Rośnie handel skradzionymi kontami.

Rośnie handel skradzionymi kontami premium ChatGPT – informują eksperci Check Point Research, powołując się na własne odkrycia w darknecie. Według specjalistów takie praktyki mogą mieć poważne konsekwencje dla prywatności osobistej oraz korporacyjnej!

Rynek przejętych kont (ATO) różnych usług online, jest jednym z najlepiej prosperujących biznesów w podziemiu hakerskim i darknecie. Dotychczas handlowano kontami usług finansowych (banki, systemy płatności online itp.), mediów społecznościowych, portali randkowych czy poczty elektronicznej. W marcu 2023 roku zaczęły się jednak pojawiać dyskusje oraz handel kontami premium najnowszej wersji opracowanego przez OpenAI chatbota.

To potencjalne zagrożenie dla prywatności legalnych użytkowników – ostrzegają eksperci Check Point Research. Konta ChatGPT przechowują ostatnie zapytania właściciela konta, kiedy więc konto trafia w niepowołane ręce, nielegalny użytkownik może posiadać dostęp do historii zapytań, danych osobowych, czy procesów korporacyjnych.

– Sztuczna inteligencja to potężne narzędzie. W naszej firmie wykorzystujemy sztuczną inteligencję w usłudze wykrywania i blokowania cyberataków w czasie rzeczywistym. Niestety, cyberprzestępcy są również jednymi z pierwszych użytkowników sztucznej inteligencji. Od grudnia Check Point Research ostrzega, że ​​ChatGPT ma również wpływ na cyberbezpieczeństwo. Teraz obserwujemy również rosnący rynek skradzionych kont premium ChatGPT w darknecie – a to może mieć poważne konsekwencje dla prywatności osobistej i korporacyjnej – zauważa Sergey Shykevich, kierownika grupy ds. analizy zagrożeń w Check Point Research.

Co ciekawe, w jednym z ogłoszeń na podziemnym forum pojawiła się również oferta dożywotniego konta ChatGPT Plus „z gwarancją 100% satysfakcji”. Dożywotnia aktualizacja zwykłego konta ChatGPT Plus (otwartego za pośrednictwem poczty e-mail dostarczonej przez kupującego) kosztuje niecałe 60 dolarów (podczas gdy pierwotna cena OpenAI za te usługi wynosi 20 USD miesięcznie). Aby jednak obniżyć koszty, nielegalna usługa oferuje również opcję współdzielenia dostępu do konta ChatGPT z innym użytkownikiem za jedyne 24,99 USD.

Wielu podziemnych użytkowników wystawiło już pozytywne opinie na temat tej usługi i poręczyło za nią.