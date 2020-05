CIMA wprowadziła egzaminy zdalne jako pierwsza organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości w Polsce

Umożliwienie studentom zdalnego zdawania egzaminów ma na celu wsparcie ich w nauce i dążeniu do zdobycia tytułu Chartered Global Management Accountant® (CGMA®), a także zwiększenie liczby specjalistów ds. finansów, którzy będą w stanie wspierać firmy w obliczu nadchodzących wyzwań i w dalszej przyszłości.

Od maja 2020 r. Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants®) po raz pierwszy umożliwia zdalne zdawanie egzaminów. Jest to reakcja na zamknięcie w marcu br. wielu centrów egzaminacyjnych na świecie, co uniemożliwiało zdobywanie tytułu Chartered Global Management Accountant® (CGMA®). CIMA jest pierwszą organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości w Polsce, która zdecydowała się na takie rozwiązanie.

Wiele szkół, uniwersytetów i organizacji profesjonalnych na świecie odłożyło lub odwołało egzaminy z powodu pandemii koronawirusa. Instytut CIMA szukał najlepszego rozwiązania, by podtrzymać zaangażowanie studentów i pod koniec marca podjął decyzję o umożliwieniu im zdawania egzaminów CIMA z zacisza domowego, stwarzając alternatywną ścieżkę zdobycia Kwalifikacji Profesjonalnej CIMA.

– Członkowie i studenci CIMA dysponują nieocenionymi umiejętnościami i mogą odegrać istotną rolę w opracowywaniu nowych strategii biznesowych, które pomogą organizacjom przetrwać nawet najbardziej niepewne czasy. Specjaliści ds. finansów mają teraz szansę pomóc swoim firmom i pokazać, jak wielką wartość wnoszą – powiedział Jakub Bejnarowicz, dyrektor regionalny na Europę, Association of International Certified Professional Accountants. –Jesteśmy dumni z ogromnej motywacji do ciągłego rozwoju kariery, którą wykazują nasi studenci. Pracowaliśmy ciężko wraz z naszymi partnerami, by w bardzo krótkim czasie dostarczyć im rozwiązanie egzaminacyjne umożliwiające kontynuowanie studiów poprzez rezerwację i zdawanie egzaminów CIMA z domu. Skorzystali z niego studenci już z ponad 70 krajów, przybliżając się w ten sposób do zdobycia tytułu CGMA – dodał.

– Umożliwienie przez CIMA zdalnego zdawania egzaminów było świetnym pomysłem. Daje to studentom możliwość realizacji założonych celów rozwojowych nawet w tych trudnych czasach. Niedostępność egzaminów trwająca kilka miesięcy miałaby bardzo negatywny wpływ na mój proces uczenia się. Teraz, gdy udało mi się zdalnie zdać egzamin czuję się zmotywowany do kontynuowania nauki, bo wiem, że na końcu tej ścieżki istnieje możliwość podejścia do kolejnego egzaminu – powiedział Krzysztof Czarnecki, który 5 maja br. zdał egzamin E3 Strategic Management. – Samo doświadczenie egzaminacyjne było pozytywne. Oprogramowanie testujące działało dobrze, a ogólne wrażenie było bardzo zbliżone do egzaminu na miejscu (lub nawet lepsze, ponieważ nie wiązało się z kosztami transportu). Była to okazja do przystąpienia do egzaminu w dogodnych i bezpiecznych warunkach, i w żaden sposób nie został naruszony poziom bezpieczeństwa egzaminu, ponieważ obowiązywały takie same elementy kontrolne, jak w centrum egzaminacyjnym – dodał.

– Wiele osób studiujących CIMA ma ustalony harmonogram nauki, więc cieszę się, że umożliwiono opcję zdawania egzaminów w domu. Ja skorzystałam już w pierwszym dostępnym terminie i tym sposobem mogę dalej kontynuować swój plan kształcenia. Doceniam również bardzo szybką i regularną komunikację ze strony CIMA na temat podejmowanych kroków – od samego początku zamknięcia centrów egzaminacyjnych. Zapisy na egzamin przebiegały bardzo sprawnie, a doświadczenie egzaminacyjne było identyczne jak to w centrum – powiedziała Magdalena Fiszer, która 4 maja br. z sukcesem podeszła do zdalnego egzaminu F3 Financial Strategy.