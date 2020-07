W czasie licznych obostrzeń, wywołanych przez koronawirusa, Polacy zaczęli intensywnie transportować zwierzęta, paczki czy palety. Jednocześnie spadła liczba przeprowadzek czy sprowadzanych samochodów. Więcej informacji o transporcie i jego cenach w czasie COVID-19 prezentuje raport Clicktrans.pl – polskiego serwisu aukcji transportowych.

Serwis Clicktrans.pl zbadał tendencje transportowe Polaków w okresie największych obostrzeń i społecznego dystansu od zamknięcia granic w połowie marca 2020 do końca maja, po którym wprowadzono ostatni etap odmrażania gospodarki. Raport Clicktrans pokazuje, jak pandemia wpłynęła na transport towarów i zwierząt.

W okresie pandemii królowali czworonożni towarzysze

Społeczny dystans sprawił, że Polacy częściej zlecali transport zwierząt domowych. Na terenie kraju liczba zleceń wzrosła aż o 39,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku. Pupil ułatwiał przetrwanie społecznego dystansu. Ponadto, osoby na kwarantannie musiały przetransportować swoje psy rodzinie czy znajomym.

Koronawirus nie sprzyjał przeprowadzkom, sprowadzaniu samochodów i motocykli

Z oczywistych względów okres epidemii nie był dobrym czasem na przeprowadzkę. Liczba zleceń w serwisie Clicktrans na przeprowadzkę spadła zarówno na trasach międzynarodowych (o 11,9%), jak i krajowych (28,8%). Podobny spadek dotyczył samochodów. W trakcie COVID-19 międzynarodowy transport samochodów spadł o 10,6% a krajowy o 2,7%. To pokazuje, że Polacy w niepewnym finansowo czasie nie byli gotowi na kosztowne wydatki, jak przeprowadzka czy sprowadzenie samochodu. Przeprowadzkom nie sprzyjała także obowiązkowa kwarantanna po przekroczeniu granic wielu europejskich państw.

Spadek cen usług transportowych

W większości przypadków, niezależnie czy transport był krajowy czy międzynarodowy, koronawirus wywołał spadek cen transportu w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku.

– Spadek cen usług transportowych był spowodowany większą konkurencją o zlecenia wśród przewoźników. Część firm miała problem ze stałymi zleceniami, m.in. na trasach międzynarodowych, i zaczęła intensywnie szukać ich w Internecie, proponując bardziej konkurencyjne stawki szczególnie w transporcie krajowym – tłumaczy Michał Brzeziński, CEO Clicktrans.pl.

Najwyższy spadek cen widać w krajowych przeprowadzkach, wyniósł niemal 16% (z 664 zł do 559 zł). O 15% spadły także ceny międzynarodowego transportu zwierząt (z 1095 zł do 931 zł). Spory spadek cen (o 11%) odnotowano także w krajowym transporcie mebli (z 225 zł do 200 zł).

Raport: „Transport towarów przez Polaków w czasie epidemii” został opracowany na podstawie 70 595 zleceń transportowych użytkowników serwisu Clicktrans.pl opublikowanych w okresie największych obostrzeń związanych z koronawirusem (15.03.-31.05.2020). Dane zostały porównane z analogicznym okresem 2019 roku. Szczegółowe informacje, wnioski oraz wykresy znajdują się w raporcie.