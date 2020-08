Przez pandemię znacznie wzrosła liczba ogłoszeń oferujących pracę zdalną w obszarach IT– wynika z najnowszego raportu No Flu Jobs[1]. Dziś wciąż – pomimo sytuacji pandemicznej i niepewnej gospodarki – to pracownicy IT dyktują warunki pracodawcom. Średnia kwota oferowana pracownikom IT przez firmy jest o 2 tysiące wyższa niż w 2019 roku. Co zrobić, aby zatem przyciągnąć pracownika? Zaproponować mu zatrudnienie na stabilnych warunkach, w międzynarodowym środowisku i realizację ambitnych projektów, np. przy tworzeniu aplikacji biznesowych Microsoft.

Pandemia nie wpłynęła negatywnie na rynek IT w Polsce, a wręcz doprowadziła do jego rozkwitu. Korzystają na tym pracownicy branży, którzy w I półroczu 2020 r. zarabiali aż o 2 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.

Ile chcą zarabiać pracownicy IT? Ci świeżo po studiach wymagają od pracodawców kwoty wyższej niż 4 tys. zł netto. Średnie zarobki dla osób z kilkuletnim doświadczeniem to kwoty rzędu 10 do 18 tys. zł netto w zależności od miejsca zamieszkania. Zarobki juniorów w 2020 r. wahały się od 4 do nawet 7 tys. zł.

Coraz częściej specjaliści IT poszukują pracy opierając się na opinii i rekomendacjach znajomych (34 proc.). Najchętniej pracowaliby dla gigantów takich, jak Google (23 proc.), Microsoft (6,2 proc.) czy CD Projekt (2,7 proc.)[2]. Do zmiany pracy motywują ich lepsze pieniądze, możliwość rozwoju technologicznego, praca na nowych technologiach, możliwość pracy zdalnej, awansu czy dobra atmosfera.

Praca w międzynarodowym środowisku

Nadal na rynku najbardziej pożądani są specjaliści mid – 46 proc. ofert o pracę skierowanych jest do nich oraz senior – również 46 proc. Na najwyższe zarobki rzędu nawet ponad 20 tys. zł miesięcznie mogą liczyć specjaliści Big Data, Business Intelligence, Beckend, a także analitycy biznesowi. Pracodawcy cenią sobie u pracowników umiejętności pracy pod presją czasu czy multizadaniowość. Podjęcie zatrudnienia w sprawdzonej firmie na co dzień obcującej w międzynarodowym środowisku to duża szansa na rozwój dla przyszłego kandydata. Spółka Bonair – najczęściej wybierany dostawca usług wdrożeniowych w technologiach Microsoft w zakresie: CRM, ERP i BI w Polsce – nieco ponad miesiąc temu dołączyła do grupy Fellowmind, która stała się głównym partnerem Microsoft Business Applications w Europie. Polska firma tym samym jest pierwszym i jedynym partnerem giganta z branży aplikacji biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

– Ambicją grupy Fellowmind jest pozycja lidera w rozwiązaniach MS Dynamics w Europie. Dzięki tej transakcji dołączyliśmy do grupy firm mających realny wpływ na rozwój Microsoft Business Applications. Dziś możemy dzielić się swoją wiedzą i pracować w międzynarodowym środowisku, czerpać dobre praktyki od pozostałych spółek wchodzących w skład Fellowmind. Wymiana doświadczenia jest dla nas niezwykle cenna – mówi Daniel Olejniczak, wiceprezes Bonair. – Realizujemy nasz długoterminowy plan rozwoju i chcemy zwiększyć zatrudnienie o minimum 20 procent. Poszukujemy osób, które wesprą naszą spółkę w projektach wdrażania Microsoft Dymamics. Zależy nam na specjalistach posiadających konkretne umiejętności z tego obszaru. Dla nas ważny jest również rozwój osobisty naszego stałego składu, dlatego też zachęcamy pracowników do poszerzania swoich kompetencji i zdawania kolejnych certyfikatów Microsoft.

Pomimo pandemii firmy IT i zajmujące się szeroko pojętymi wdrożeniami technologicznymi coraz częściej poszukują pracowników. Eksperci szacują, że do końca 2020 roku wzrośnie zainteresowanie firm rozwiązaniami online, a zapotrzebowanie na pracowników IT będzie jeszcze bardziej wyraźne. Zawody związane z tym obszarem są wymieniane przez specjalistów jako jedne z najbardziej perspektywicznych i opłacalnych w Polsce. Szacuje się, że dziś w samym naszym kraju brakuje 50 tys. specjalistów, natomiast w całej Unii Europejskiej to ponad 825 tys. specjalistów IT.

