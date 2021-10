Creotech Instruments planuje przejście na główny rynek GPW w 2022 roku

Zarząd Creotech Instruments S.A. zwołał Walne Zgromadzenie, na którym akcjonariusze

18 listopada br. zdecydują o przejściu notowań spółki na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto według analiz spółki, już w roku 2023 na orbicie okołoziemskiej umieszczony zostanie pierwszy mikrosatelita opracowany w pełni przez Creotech Instruments. Celem satelity o nazwie EagleEye i wadze 50 kg będzie testowanie nowych technologii związanych z obserwacją Ziemi. Sukces misji badawczej otworzy przed spółką rynek o wartości 11 mld USD[1] oraz pozwoli wejść do TOP8 producentów mikrosatelit na świecie.

21 października zarząd Creotech Instruments zwołał Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 18 listopada br. na którym zdecydują oni o podjęciu uchwały dot. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G oraz H spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

– Sukces naszego debiutu na NewConnect to dowód zaufania i wiary w model biznesowy oraz plany strategiczne Creotech Instruments. Chcemy iść o krok dalej i zrealizować nasze wieloletnie plany znalezienia się w gronie spółek notowanych na głównym rynku warszawskiej giełdy. To pozwoli nam jeszcze bardziej zwiększyć wiarygodność, przejrzystość działalności i otworzy dostęp do kolejnych grup inwestorów. Debiutu na rynku GPW spodziewamy się w 2022 roku, w którym chcemy zrealizować szereg operacyjnych działań poprzedzających realizację projektów w latach 2023-24 – mówi

Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.

EagleEye będzie pierwszym satelitą, opartym na opracowywanej od 2017 roku uniwersalnej platformie mikrosatelitarnej HyperSat. Umożliwi ona budowanie satelitów obserwacyjnych, telekomunikacyjnych i naukowych o masach od 10 do 60 kilogramów, które będą stosunkowo tanie, ale w pełni profesjonalne. Za realizację projektu EagleEye odpowiadają trzy podmioty polskiego sektora kosmicznego – Creotech Instruments S.A. (lider przedsięwzięcia), Scanway Sp. z o.o. oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN, które w 2020 roku uzyskały finansowanie tego przedsięwzięcia. Budżet programu EagleEye wynosi około 40 milionów złotych.

– Zakończyliśmy nasze analizy wskazujące na spodziewany termin realizacji misji EagleEye na orbicie okołoziemskiej i zakładamy że będzie to 2023 rok. Celem tej misji jest przetestowanie rozwiązania technologicznego HyperSat, dostarczenie wysokorozdzielczych zdjęć Ziemi, a także testy modułu napędowego, dzięki któremu satelita EagleEye sprowadzony zostanie na bardzo niską orbitę okołoziemską. To pozwoli nam oferować konkurencyjne rozwiązanie mikrosatelitarne na rynku światowym – dodaje Grzegorz Brona.

Według planów spółki, w 2024 roku na orbitę trafią kolejne trzy mniejsze jednostki o masie około 10 kg wykorzystujące również technologię HyperSat. Są one przygotowywane wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną w ramach programu PIAST. EagleEye jest projektowany w taki sposób, aby mógł współdziałać z satelitami PIAST i w ten sposób zapewnić szerokie spektrum zdolności obserwacyjnych. Aktualnie trwa również opracowywanie założeń dla misji naukowej UVSAT, w ramach której wykorzystany zostanie standard HyperSat. Natomiast w lipcu br. Creotech Instruments S.A., Instytut Lotnictwa, Centrum Badań Kosmicznych, Wojskowa Akademia Techniczna oraz spółka PCO S.A. podpisały porozumienie o współpracy przy dalszym rozwoju technologii.

[1] Za Global Satellite Market Report, History and Forecast 2015-2026, opracowanie MarkerStudyReport