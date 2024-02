Creotech Instruments w międzynarodowym projekcie MESEO, platforma HyperSat zyska nowe funkcjonalności

Creotech Instruments rozpoczął prace w projekcie MESEO, który ma na celu opracowanie, prototypowanie oraz demonstrację satelitarnego systemu obserwacji Ziemi nowej generacji wykorzystującego masowe przetwarzanie danych na satelicie. Zadaniem Creotech jest dostarczenie oraz integracja platformy satelitarnej HyperSat z teleskopem firmy Satlantis, o rozdzielczości mniejszej niż 1 m. Ponadto platforma będzie komunikować się z segmentem naziemnym dostarczanym przez lidera projektu, firmę GMV, a także z satelitarnym komputerem przetwarzania obrazu wykorzystującym algorytmy AI od spółki Ubotica. Dołączenie do grona międzynarodowych podmiotów w projekcie MESEO stanowi dla Creotech ważny element rozwoju autorskiej platformy HyperSat, która zostanie dostosowana do nowych wymagań i poszerzy funkcjonalność o przetwarzanie obrazu na orbicie z wykorzystaniem AI. Proces integracji platformy oraz wymiana wiedzy z partnerami pozwolą w przyszłości na rozwój produktów Spółki wykorzystujących zaawansowane algorytmy przetwarzania danych. W projekt MESEO zaangażowanych jest 9 partnerów z 7 różnych krajów, w tym hiszpański GMV (lider) i francuski Airbus, a także Ubotica, Resolvo, Satlantis, Sistema, Uniwersytet w Ferrarze i Sovity. Planowane zakończenie projektu nastąpi w listopadzie 2026 roku.

Rozwój i komercjalizacja autorskiej platformy HyperSat to kluczowy element strategii Creotech Instruments, której realizacja pozwoli Spółce na zajęcie pozycji wiodącego dostawcy technologii mikrosatelitarnych w projektach obronnych i komercyjnych w UE. Pierwszy test orbitalny platformy HyperSat zostanie przeprowadzony jeszcze w 2024 roku w ramach misji EagleEye.

– Włączenie Creotech Instruments do projektu MESEO to dla nas duża szansa na zdobycie unikalnej wiedzy z zakresu technologii przetwarzania danych z wykorzystaniem AI. Taką funkcjonalność w ramach projektu będzie musiała zaoferować nasza platforma satelitarna HyperSat, komunikująca się z komputerem przetwarzania obrazu firmy Ubotica. Podmiot ten kilka miesięcy temu ogłosił partnerstwo z IBM w zakresie uproszczenia procesu bezpiecznego i szybkiego wdrażania aplikacji AI na satelitach, a wśród swoich klientów wymienia m.in. Thales czy NASA. Zacieśnienie relacji biznesowych z konsorcjantami oraz możliwość zwiększenia funkcjonalności platformy HyperSat to dla nas najważniejsze aspekty współpracy w projekcie MESEO, w którym jesteśmy jedynym reprezentantem z Polski – komentuje dr hab. Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.

MESEO (Multi-Mission Efficient and Secure High Capacity End-to-End Earth Observation) to inicjatywa mająca na celu poprawę wydajności i bezpieczeństwa w obserwacji Ziemi z kosmosu. Zajmuje się tworzeniem zaawansowanych systemów i technologii umożliwiających efektywne zbieranie, przetwarzanie i dystrybucję danych pozyskanych z satelitów obserwacyjnych. Projekt MESEO ma stanowić wsparcie wielu przyszłych misji kosmicznych poprzez zapewnienie wysokoprzepustowej i bezpiecznej komunikacji danych między satelitami a stacjami naziemnymi, co jest kluczowe dla monitorowania środowiska, zarządzania kryzysowego i innych zastosowań związanych z obserwacją Ziemi. Opracowany system ma być otwarty i skalowalny oraz umożliwiać zaawansowaną obróbkę zobrazowań wykorzystującą algorytmy AI bezpośrednio na satelicie.

GMV to hiszpańska firma technologiczna założona w 1984 roku. Specjalizuje się w rozwiązaniach dla sektora kosmicznego, cyberbezpieczeństwie i obronie. W branży kosmicznej, GMV rozwija zaawansowane systemy nawigacyjne, oprogramowanie satelitarne i technologie operacyjne, będąc kluczowym dostawcą dla agencji kosmicznych, w tym ESA i NASA. W 2022 roku przychody firmy przekroczyły 300 mln EUR. GMV posiada biura w 12 krajach w których zatrudnia łącznie ponad 3000 pracowników. GMV posiada również oddział w Polsce.

– W projekcie MESEO będziemy odpowiadać za dostarczenie i integrację platformy HyperSat z teleskopem firmy Satlantis. Będzie to pierwsza integracja HyperSat z teleskopem optycznym o rozdzielczości lepszej niż 1 m. Segment naziemny, z którym będzie się komunikować system satelitarny, zostanie dostarczony przez lidera konsorcjum, czyli hiszpański podmiot GMV. Stworzenie prototypu otwartego, elastycznego, skalowalnego i wielozadaniowego systemu kompleksowej obserwacji Ziemi wykorzystującego masowe przetwarzanie danych jest głównym celem tego współfinansowanego przez UE projektu. Liczymy, że opracowany w ramach konsorcjum ekosystem współdziałających produktów będzie w przyszłości wpierać szereg misji kosmicznych – dodaje dr hab. Grzegorz Brona.

Wzrost jakości usług i reaktywności czasowej nastąpi poprzez usprawnienie łańcucha obserwacji Ziemi na różnych jego poziomach. W szczególności dotyczy to redukcji danych na satelicie przy użyciu wydajnego komputera pokładowego i algorytmów AI. Dzięki temu zmniejszeniu będzie mogła ulec wymagana przepustowość komunikacji. Istotnym aspektem będzie również wprowadzenie szeregu usprawnień redukujących wymagania dla mocy elektrycznej pobieranej przez satelitę. Analiza usprawnień wydajnościowych skoncentruje się na wąskich gardłach, jakie występują na każdym etapie przetwarzania danych obserwacyjnych, zarówno na pokładzie, jak i na Ziemi. Prototyp MESEO zostanie zademonstrowany w zastosowaniach skoncentrowanych na monitorowaniu metanu i klasyfikacji upraw. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont Europa, a jego budżet wynosi około 2,3 mln EUR.

HyperSat to pierwsza w Polsce platforma satelitarna składająca się z modułów poszczególnych podsystemów, która pozwala na skalowalne projektowanie i produkcję satelitów o masie od 10 kg do kilkudziesięciu kg o zróżnicowanym przeznaczeniu m.in. rozpoznania obrazowego, telekomunikacji czy nawigacji z niskiej orbity Ziemi. HyperSat jest rozwijany przez Creotech Instruments od 2017 roku i powstał przy wsparciu ekspertów Europejskiej Agencji Kosmicznej i w zgodzie z europejskimi wymaganiami dot. projektowania i budowy systemów satelitarnych (ECSS). Platforma stanowi podstawę dla misji EagleEye, która zostanie zrealizowana w 2024 roku oraz dla misji PIAST. Celem spółki jest również wykorzystanie jej w strategicznych projektach obronnych na szczeblu krajowym i europejskim.