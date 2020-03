Cyberspecgrupa wesprze rozwój polskiego przemysłu

Z inicjatywy Instytutu Kościuszki powstała specjalna grupa robocza #CyberMadeInPoland działająca przy Związku Cyfrowa Polska. Jej celem jest wspieranie rozwoju sektora cyberbezpieczeństwa w Polsce, a w jej skład wchodzą zarówno firmy wytwarzające produkty i usługi dla bezpieczeństwa cyfrowego, jak i organizacje otoczenia biznesu zajmujące się tą tematyką.

Głównym zadaniem zespołu jest zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa cyfrowego zarówno firmy działające w Polsce, jak i samorządy oraz podmioty administracji publicznej. – W polskiej branży cyberbezpieczeństwa drzemie ogromny potencjał, który niestety często nie jest wykorzystywany. Chcemy wspólnie wypracować takie rozwiązania, także propozycje legislacyjne, które pozwolą polskim firmom konkurować w tej dziedzinie z zagranicznym biznesem – mówi Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska.

– Inicjatywa wpisuje się w szerszy unijny kontekst dążenia do budowania „cyfrowej niezależności” Europy. Europy świadomej geopolitycznych zagrożeń, wśród których te związane z cyberzagrożeniami plasują się na samym szczycie. Oznacza to, że świadoma geopolitycznie i cyfrowo nowa Komisja Europejska będzie wspierała nie tylko w wymiarze unijnych polityk, ale także funduszy, rozwój europejskich rozwiązań technologicznych, w tym tych związanych z bezpieczeństwem sieci i systemów teleinformatycznych. Polscy decydenci muszą być świadomi tego kierunku zmian – dodaje Izabela Albrycht, prezes Instytutu Kościuszki.

Edukacja i budowanie świadomości zadaniem grupy

Jak zauważa prezes Cyfrowej Polski, samorządy często rezygnują z cyberbezpieczeństwa ze względu na koszty – narzędzia oferowane przez duże, zachodnie firmy są dla nich za drogie. – Brakuje wiedzy, że podobne rozwiązania można wprowadzić niższym kosztem korzystając z usług polskich, lokalnych firm. Niestety, przedstawiciele krajowych firm mają problem, by przebić ze swoją ofertą, często tańszą od konkurencji, ponieważ decydentom brakuje zaufania do mniejszych podmiotów. W związku z czym, czasem w ogóle nie decydują się na wdrożenie cyberbezpiecznych narzędzi, gdyż przewidziany na to budżet, jest niewystarczający – ocenia Michał Kanownik. Dlatego grupa #CyberMadeInPoland chce postawić m.in. na edukację i budowanie świadomości wśród organizacji i decydentów na temat nie tylko konsekwencji dla bezpieczeństwa państwa, ale także wiedzy w zakresie właściwego zabezpieczenia danych i urządzeń. Jej przedstawiciele podkreślają, że zwłaszcza samorządy powinny zrozumieć, że wydatki na cyberbezpieczeństwo to nie tylko koszt, ale przede wszystkim inwestycja.

Prace nad funduszem celowym dla polskiej branży cyberbezpieczeństwa

Grupa #CyberMadeInPoland będzie również pracować nad stworzeniem specjalnego funduszu celowego na ekspansję zagraniczną polskich firm z branży cyberbezpieczeństwa oraz nad przebudową oferty grantów badawczo-rozwojowych na takie, które będą realnie wspierać rozwój globalnie konkurencyjnych rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa nad Wisłą. – Cyberbezpieczeństwo to nie tylko wyzwanie. To także szansa dla tych firm i rynków, które dzięki wiedzy i odwadze innowatorów są̨ w stanie zmieniać́ reguły gry poprzez nowe spojrzenie na problemy IT security. Roczna wartość́ rynku cyberbezpieczeństwa na świecie szacowana była w roku 2019 na 115 do nawet 180 miliardów dolarów. Przykład startupów, MŚP czy dużych przedsiębiorstw z grupy #CyberMadeinPoland pokazuje, że firmy znad Wisły również̇ dysponują̨ potencjałem pozwalającym kształtować́ europejski, a nawet globalny rynek cyberbezpieczeństwa. Niezbędne jest jednak systemowe wsparcie – tłumaczy Robert Siudak, dyrektor ds. współpracy w Instytucie Kościuszki.

#CyberMadeInPoland ma zamiar również opracować i przedstawić polskiemu rządowi problemy i wyzwania, z jakimi zmaga się branża cyberbezpieczeństwa w Polsce. – Wśród priorytetów jest stworzenie rozwiązań, w tym finansowych, np. ulg podatkowych czy innych instrumentów okołopodatkowych, które będą stymulujące dla polskich firm. Chcemy rozmawiać m.in. z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Rozwoju o tym, co możemy wspólnie zrobić, by polska branża cyberbezpieczeństwa mogła szerzej zaistnieć – podkreśla Michał Kanownik.

Wypracowane propozycje #CyberMadeInPoland zostaną zaprezentowane m.in. podczas Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC CEE 2020, które odbędą się w listopadzie w Katowicach.