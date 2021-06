Pandemia ukształtowała nowe zachowania w sieci – nową normalność.

Ericsson opublikował swoje największe badanie konsumenckie, obejmujące opinie 2,3 mld konsumentów z 31 rynków.

Konsumenci do 2025 roku dodadzą do swoich aktywności wykonywanych online średnio 2,5 nowej usługi

Czas spędzany przez konsumentów online wzrośnie do 2025 roku średnio o dziesięć godzin w tygodniu

Nowy raport konsumencki sporządzony przez Ericsson (NASDAQ: ERIC) przewiduje, że tendencja do przenoszenia zasadniczych elementów codziennego życia do sieci – zapoczątkowana przez globalną pandemię Covid-19, pozostanie istotna dla ludzi z całego świata długo po przeminięciu pandemii.

Raport Ericsson ConsumerLab pt. The Future Urban Reality zawiera istotne spostrzeżenia dotyczące tego, co w przekonaniu konsumentów będzie się działo po pandemii aż do roku 2025.

Raport ten opiera się na równoważnych opiniach 2,3 mld konsumentów z 31 rynków i przewiduje, że konsumenci nie tylko będą nadal wykonywać rutynowe aktywności – takie jak praca zdalna, e-nauka, e-zdrowie i internetowe zakupy spożywcze – online, ale jeszcze dodadzą do nich średnio 2,5 nowej usługi. Autorzy raportu przewidują, że zamiast tego konsumenci będą priorytetowo traktować przeznaczanie czasu wolnego na podróże, praktykowanie mindfulness oraz spędzanie czasu z przyjaciółmi i rodziną.

Przewiduje się, że gdy nowa norma stanie się rzeczywistością, konsumenci będą spędzać w sieci średnio o dziesięć godzin w tygodniu więcej. Zmiana ta prawdopodobnie zmniejszy też lukę pomiędzy umiarkowanymi i zaawansowanymi użytkownikami usług online, ponieważ więcej użytkowników zaczęło podczas pandemii wprowadzać więcej usług online do swojego codziennego życia.

Zeynep Ahmet, Starszy Analityk, ConsumerLab, Ericsson Research, mówi: „Podczas pandemii technologie informatyczno-komunikacyjne stały się kluczowymi sposobami radzenia sobie z wieloma aspektami życia codziennego. Nasze najnowsze ustalenia sugerują, że sytuacja ta stanie się „nową normą” i będzie utrzymywać się w przyszłości. Ten trend może pomóc konsumentom skoncentrować się na ważnych elementach życia – takich jak spędzanie większej ilości czasu z bliskimi lub prowadzenie zdrowszego trybu życia. Zarówno sieci mobilne, jak i starania mające na celu zwiększenie włączenia cyfrowego, jako czynniki wspierające nowe zwyczaje w zakresie aktywności online, będą odgrywać kluczową rolę w budowaniu elastycznych, otwartych i równych społeczeństw przyszłości”.

Kluczowe wnioski płynące z raportu: