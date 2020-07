Czy bon turystyczny 500+ zmieni plany wakacyjne Polaków i wesprze polską turystykę jeszcze w tym sezonie?

Polacy chcą w tym roku jechać na wakacje, najchętniej wybierają polskie morze, a nowy bon turystyczny 500+ sprawi, że nawet o 15% więcej rodzin z dziećmi będzie mogło sobie pozwolić na wyjazd. Aż jedna czwarta rodziców czeka z planowaniem urlopu na wprowadzenie rządowego programu – i blisko połowa zamierza z niego skorzystać jeszcze w tym sezonie. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego w połowie lipca przez serwis Travelist.pl

Nie 1000+, nie 300+, ale 500+ na każde dziecko. Po długich dyskusjach na temat kształtu rządowego projektu dofinansowania wypoczynku Polaków – a zarazem wsparcia krajowej branży turystycznej – w sytuacji osłabienia gospodarki przez epidemię COVID-19, nowy program przybrał wreszcie ostateczną postać. Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym weszła w życie 18 lipca i wszystko wskazuje na to, że realizacja bonów będzie możliwa jeszcze na półmetku tegorocznych wakacji. Beneficjentami nowego bonu będą nie tyle pracownicy, co rodziny z dziećmi i zgodnie z rządowymi szacunkami dodatkowe środki na wypoczynek trafią do blisko 2,5 mln rodzin. Serwis rezerwacyjny Travelist.pl zbadał opinie ponad 3 tys. gości hotelowych na temat rządowego programu, pytając ich jednocześnie o indywidualne preferencje w zakresie wykorzystania bonu turystycznego na dziecko.

Polacy myślą o wakacjach – ale czekają na 500 plus

Pomimo kryzysu, obniżonych zarobków i ograniczeń związanych z pandemią aż 80% uczestników najnowszego badania Travelist.pl deklaruje, iż planuje w tym roku wyjechać na urlop. „W najbliższych tygodniach nie zamierzamy siedzieć w domach. Tym bardziej, że sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju w ostatnim czasie jest pod kontrolą, a my sami nauczyliśmy się już żyć w realiach „nowej normalności”. Również hotele, w których od początku czerwca znów działają baseny, strefy SPA, restauracje czy sale zabaw dla dzieci, są odpowiednio przygotowane na przyjęcie gości. Ogromna większość obiektów dostępnych na naszej stronie wprowadza u siebie specjalne procedury sanitarne i wychodzi naprzeciw potrzebom bezpiecznego wypoczynku” – mówi Tomasz Piszczako, prezes Travelist.pl

Warto jednak dodać, że aż dwie trzecie badanych planujących urlop w tym sezonie podjęło taką decyzję dopiero w ostatnim czasie i przyznaje się do zmiany zdania względem wcześniejszych planów. Wśród głównych czynników aktywizujących wakacyjne wyjazdy respondenci wskazują przede wszystkim poprawę sytuacji epidemiologicznej w Polsce (29%), ale też perspektywę otrzymania bonu turystycznego 500+. Zapowiedź wprowadzenia nowego programu miała wpływ na decyzję aż 28% badanych, a w przypadku rodzin wielodzietnych (pow. trójki dzieci) odsetek ten wzrasta powyżej 50%.

Tydzień w hotelu nad Bałtykiem – tak chcemy spędzić tegoroczne lato

W tym roku chcemy wypoczywać w Polsce – bo uważamy, że tak będzie bezpieczniej. Ale z pewnością nie bez znaczenia jest również fakt, że bon 500+ będzie można wykorzystać wyłącznie na wyjazdy krajowe. Z badania przeprowadzonego przez Travelist.pl wynika, iż zdecydowana większość respondentów planuje urlop w kraju, a tylko 15% rozważa wyjazd za granicę. O zagranicznych wakacjach częściej myślą osoby nieposiadające dzieci, którym bon 500+ nie przysługuje (23%). Wśród uczestników ankiety zdecydowanie najpopularniejszym kierunkiem krajowym jest Bałtyk, nad który wybiera się ponad połowa wszystkich badanych. Kolejne miejsce zajmują polskie góry, gdzie chciałoby spędzić lato nieco ponad 37% użytkowników Travelist.pl. „Tendencję tę potwierdzają nasze dane transakcyjne. W ostatnim czasie widzimy ogromne zainteresowanie wyjazdami nad morze. Obecnie ok. 50% wszystkich wyszukiwań dotyczy pobytów nad Bałtykiem. To wzrost o blisko 30% w porównaniu z ubiegłym sezonem” – mówi Tomasz Piszczako. Gdy już dotrzemy nad Bałtyk, zostaniemy tam najwyżej na tydzień. Blisko 40% osób, które wzięły udział w badaniu, planuje w tym roku urlop o długości od 5 do 7 dni, a zarazem mniej niż 15% decyduje się na wypoczynek dwutygodniowy. Te wyniki również pozostają w zgodzie z aktualnymi danymi ze strony Travelist.pl, gdzie średnia długość rezerwacji w okresie wakacyjnym wynosi 6 dni.



A gdzie najchętniej się zatrzymamy w obecnej sytuacji?

Zdecydowanie w hotelu lub pensjonacie – taką formę zakwaterowania preferuje ponad połowa badanych. Jesteśmy przekonani, że w profesjonalnym obiekcie poczujemy się bezpieczniej. Na drugim miejscu ex aequo znalazły się domki letniskowe i kwatery prywatne oraz apartamenty z aneksem kuchennym (po 20% wskazań), choć w przypadku rodzin posiadających więcej niż dwoje dzieci takie obiekty cieszą się wyraźnie większą popularnością – ma na to wpływ zarówno dodatkowa przestrzeń i swoboda podczas pobytu, jak i cena, która zwykle jest niższa niż w przypadku rodzinnych pobytów w hotelach.

Co szósta rodzina wyjedzie na wakacje dzięki 500 plus

Dodatkowe wsparcie w ramach programu Polski Bon Turystycznym 500 plus ma fundamentalne znaczenie dla wakacyjnych planów polskich rodzin, a duża część z nich będzie mogła pozwolić sobie na wyjazd w tym sezonie głównie dzięki niemu – takie wnioski płyną z lipcowego badania Travelist.pl i tak uważa blisko 60% ankietowanych.

Potwierdzeniem tych nastrojów jest fakt, że aż 15% potencjalnych beneficjentów programu (czyli rodziców posiadających przynajmniej 1 dziecko do 18 r.ż.) deklaruje wprost, iż gdyby nie perspektywa otrzymania bonu 500+, w ogóle nie mogliby wyjechać w tym roku na wakacje. Przy trójce dzieci odsetek ten wzrasta do 21%, natomiast w przypadku rodzin wielodzietnych aż 37% wyjedzie tego lata dzięki 500 plus.

W rezultacie niemal jedna czwarta wszystkich osób uprawnionych do otrzymania bonu turystycznego oraz 45% rodzin posiadających więcej niż trójkę dzieci czeka z podjęciem decyzji o urlopie na jego przyznanie. „Widzimy, że bony turystyczne będą odgrywać ogromną rolę w procesie planowania tegorocznych wakacji, zarówno na etapie wyboru miejsca oraz daty wyjazdu, jak i samej decyzji, czy w ogóle wyjeżdżać. To zaś oznacza, że czas realizacji programu ze strony rządu ma kluczowe znaczenie zarówno dla rodziców, jak i całej branży turystycznej. Każdy tydzień opóźnienia może pociągać za sobą poważne straty dla krajowej turystyki” – uważa Tomasz Piszczako z Travelist.pl.

Czy 500 zł to za mało? Polacy są gotowi dopłacić, by wspomóc branżę turystyczną

Pierwotny plan zakładał, że bon turystyczny będzie miał wartość 1000 zł. Ostatecznie rodzice dostaną połowę tej kwoty – ale na każde dziecko. Z pewnością premiuje to rodziny posiadające dwoje lub więcej pociech, jednak wciąż nie wystarczy na pokrycie pełnych kosztów wyjazdu. Wyniki badania przeprowadzonego przez Travelist.pl dowodzą, że 52% potencjalnych beneficjentów programu 500+ planuje wydać w tym roku na zakwaterowanie i wyżywienie dla wszystkich członków rodziny od 1000 do 3000 zł.

Polacy traktują zatem bon turystyczny jako cenne wsparcie – a w części przypadków wręcz niezbędny warunek – przy planowaniu rodzinnych wakacji, nie zamierzają jednak ograniczać się do niego i są gotowi dopłacić, by cieszyć się dłuższym wypoczynkiem lub lepszym standardem albo skorzystać z dodatkowych atrakcji. Jedynie 9% respondentów (18% w przypadku rodzin wielodzietnych) deklaruje, że kupi wyjazd o wartości równej kwocie przyznanego im bonu. Oznacza to, że oprócz pieniędzy przekazanych na wsparcie polskiej turystyki w ramach programu rządowego nasi rodacy chcą wykładać na wypoczynek również własne środki, zwiększając tym samym szanse całej branży na szybsze wyjście z kryzysu.

W hotelach i na portalach rezerwacyjnych – tutaj najchętniej wydalibyśmy swoje 500+

Dokładne sposoby wykorzystania bonu turystycznego nie są jeszcze w pełni znane, jednak już teraz niemal dwie trzecie rodziców biorących udział w ankiecie Travelist.pl zapowiada, że najchętniej wybrałoby jeden z popularnych portali rezerwacyjnych. Co ciekawe, zaledwie 1 na 10 respondentów planuje zrealizować bon 500+ w biurze podróży. Widać wyraźnie, że w przeciwieństwie do wyjazdów zagranicznych – których bon turystyczny nie obejmuje – w przypadku turystyki krajowej Polacy zdecydowanie preferują organizację wyjazdu na własną rękę. Zarazem niezwykle istotna jest dla nich możliwość skorzystania z bonu za pośrednictwem internetowych serwisów rezerwacyjnych, a nie tylko bezpośrednio w obiekcie – organy pracujące aktualnie nad wprowadzeniem programu w życie powinny wziąć to pod uwagę.



Sierpień pod znakiem 500 plus – duża część rodzin chce wydać swoje środki do końca wakacji

Nie chcemy czekać z planowaniem wyjazdów. Aż 43% beneficjentów nowego programu przepytanych przez Travelist.pl chciałoby zrealizować swój bon 500+ jeszcze w czasie tegorocznych wakacji, a kolejnych 13% do końca roku, przed rozpoczęciem sezonu zimowego.

To bardzo dobra wiadomość dla całej polskiej turystyki. Wyniki naszego badania wskazują, że blisko połowa środków przeznaczonych na program 500 plus rzeczywiście trafi do przedstawicieli branży jeszcze w tym sezonie. A sierpień będzie pod tym względem wyjątkowy. Jako Travelist.pl jesteśmy na to gotowi i wychodzimy naprzeciw naszym klientom, nie tylko zapewniając im szczegółowe informacje na temat możliwości wykorzystania bonów turystycznych, ale również odpowiednio dostosowując naszą ofertę. Wciąż mamy dużo wolnych miejsc na wakacje, również nad morzem. Specjalnie dla rodzin z dziećmi proponujemy pokoje z dostawkami lub promocyjne pakiety 2+2, a ponadto wiele hoteli dostępnych na naszym portalu to prawdziwe centra rozrywki, w których żadne dziecko nie będzie się nudzić – mówi prezes Travelist.pl. Wakacyjny wyścig z czasem – program 500+ pomoże polskiej turystyce, o ile od razu wejdzie w życie Jak podaje Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO), z powodu pandemii koronawirusa w 2020 r. może nastąpić spadek liczby podróży turystycznych na świecie o około 60-80%. Czy Polska ma szansę wyłamać się z tych statystyk i czy program 500+ może być realnym wsparciem dla osłabionej branży? Na tak postawione pytanie 54% respondentów Travelist.pl odpowiedziało, że tak. A skoro aż 80% z nich planuje urlop w tym sezonie, ponad połowa potencjalnych beneficjentów bonu turystycznego zamierza z niego skorzystać do końca roku, a ponadto większość jest gotowa zapłacić za pobyt więcej niż wynosi wartość bonu, przyszłość rodzimej turystyki rysuje się w coraz jaśniejszych barwach – przynajmniej w tym sezonie.