Czy rekordowa świąteczna konsumpcja wpłynie pozytywnie na polską giełdę

Polacy kolejny raz z rzędu wydadzą na święta więcej niż rok wcześniej. Wszystko wskazuje na to, że tegoroczne święta ustanowimy historyczny rekord wydatków konsumpcyjnych. Ale wysoki poziom konsumpcji nie wystarczy, żeby rosły notowania akcji na GPW.

Zabawki, książki, perfumy czy elektronika znajdą się w tym roku na szczycie listy najpopularniejszych prezentów pod choinkę. A Polacy wydadzą na nie więcej niż w poprzednich latach, podobnie jak na świąteczne potrawy czy podróże. Według prognoz Deloitte, statystyczna polska rodzina wyda w tym roku na święta 1521 zł, czyli o 5% więcej niż rok temu. Dotychczasowe wyniki sprzedaży z USA potwierdzają, że rzeczywiście ten okres świąteczny ma szansę być rekordowy. Wartość zakupów online, jakie Amerykanie zrobili w Czarny Piątek, wyniosła 7,4 mld USD, czyli o 1,2 mld USD więcej niż w zeszłym roku.

– To mogą być kolejne święta, które wykażą bardzo dobrą kondycję polskiej gospodarki, podsumują kolejny dobry rok, pokażą większą zdolność zakupową gospodarstw domowych – prognozuje w rozmowie z MarketNews24 Łukasz Wardyn, dyrektor CMC Markets na Europę Wschodnią.

Wysoki poziom konsumpcji sprzyja wielu różnym sektorom polskiej gospodarki, w tym detalistom czy producentom. Dobre wyniki biznesowe firm notowanych na GPW nie przekładają się jednak na wyższe wyceny ich akcji.

– Nie jest to sytuacja z naszych marzeń, zwłaszcza że indeks WIG20 był w marazmie, gdy w tym samym czasie na amerykańskiej giełdzie, dla której był to wspaniały rok, obserwowaliśmy hossę – podsumowuje Łukasz Wardyn. W ciągu ostatniego roku WIG20 stracił na wartości około 6,5%, a spadki te były kontynuowane również w grudniu.

Jaki będzie początek 2020 r.? Wyceny akcji są bardzo niskie, co teoretycznie mogłoby zachęcać inwestorów. – Jednak relacja ceny akcji do zysku spółek nie jest na poziomie, który historycznie zawsze był związany ze wzrostami. To jeszcze nie są te poziomy, które wywoływały hossę – komentuje ekspert CMC Markets.

Wchodzącym w nowy rok inwestorom na GPW pozostaje mieć nadzieję, że pokaźnym wydatkom polskich konsumentów będzie towarzyszyć entuzjazm na amerykańskich giełdach.