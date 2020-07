Czy skup węglika spiekanego to opłacalny biznes?

W Polsce coraz więcej osób szuka alternatywnych sposobów na pomnażanie majątku. Ludzie posiadający oszczędności próbują sił w przeróżnych branżach. Jedną z nich jest m.in. skup złomu. Czy to wciąż opłacalny interes, który może stać się sposobem na dostatnie życie?

Przybliżymy w tym materiale obecne statystyki, wartość rynku i możliwości. Zwrócimy również uwagę na jeden z najpopularniejszych surowców, którym jest węglik spiekany. Jeżeli więc interesuje Cię praca w skupie złomu od wewnątrz i realia rynku, zapraszamy serdecznie do lektury.

Czy skup złomu jest wciąż opłacalny?

Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Czy na pewno? Coraz głośniej mówi się o tym, że zbliża się wielki kryzys w branży złomu. Dlaczego? Za sprawą coraz mniejszej ilości produkowanej stali. Rynki wykazują spadki cen metali, a niewielkie skupy w małych miejscowościach coraz częściej ogłaszają upadłość. Jeżeli więc chcesz wejść w ten biznes, musisz dokładnie przeanalizować konkurencję w swojej okolicy, potencjał lokalnego rynku i zaoferować klientom to, czego jeszcze nie widzieli. Coraz więcej działalności z bogatą historią zaczyna specjalizować się w konkretnych metalach, wybierając metale szlachetne lub skup węglika spiekanego.

Jak założyć skup złomu?

Chcesz otworzyć skup złomu? W pierwszej kolejności należy założyć firmę lub spółkę (za wyjątkiem spółki partnerskiej), która będzie dysponować odpowiednio dopasowanym PKD. Dla skupów złomów (i innych surowców wtórnych) jest to 38.11.Z. – zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne. Biorąc jednak pod uwagę aspekt ekologicznych (gdyż składowanie odpadów może mieć negatywny wpływ na otoczenie), niezbędna jest decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych lokalizacji skupu. Dla szczególnie niebezpiecznych komponentów (np. akumulatorów), należy wyznaczyć oddzielną strefę odbioru i przechowywania. Powinna być ona niedostępna dla osób niepowołanych i zwierząt oraz zabezpieczona na wypadek ewentualnego wycieku zawartości akumulatorów.

Czy to wszystko? Oczywiście pozostają jeszcze kwestie inwestycyjne. Na liście znajdziemy m.in.:

uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów (616 zł),

zakup lub wynajem kontenerów,

ogrodzenie i zabezpieczenie terenu oraz nieruchomości,

środki bezpieczeństwa,

wagi i pozostałe narzędzia pozwalające na pracę (np. komputery, drukarki itp.).

Pamiętaj, by potwierdzać każdą transakcję umową kupna-sprzedaży. Pozwoli Ci to zabezpieczyć się na ewentualność przyjęcia mienia pochodzącego z kradzieży.

Warto oddzielić skup złomu od skupu metali kolorowych. Chociaż metale kolorowe są o wiele cenniejsze i gwarantują szybszą oraz większą stopę zwrotu, na przedsiębiorców czeka wiele pułapek. Przykładem mogą być m.in. podrabiane kruszce, czy towar wątpliwego pochodzenia. Jest to jednak tak rozległy temat, że warto mu poświęcić cały materiał. Nie będziemy więc skupiać się na nim w tej części. Przeznaczymy ją na złom węglika spiekanego, który jest coraz popularniejszy w branży recyklingu metali.

Co to jest węglik spiekany?

Węglik spiekany to tworzywo powstałe w procesie metalurgii proszków. W jego składzie znajdziemy m.in. takie pierwiastki jak: wolfram, tytan, chrom, cyrkon, tantal, niob. Wykorzystywany jest on do produkcji narzędzi i akcesoriów stosowanych podczas obróbki skrawaniem, np. wierteł, frezów, tarcz, noży itp.

Recykling węglika spiekanego – znaczenie dla ekologii i ekonomii

Nie trzeba być wykwalifikowanym ekologiem, by wiedzieć, że jakakolwiek działalność wydobywcza powoduje ogromne zniszczenia dla środowiska. Duża ilość powstających zanieczyszczeń i gazów oraz straty energii to nie jedyne problemy. W większości przypadków chodzi o złoża surowców nieodnawialnych, które powinniśmy zachować. Recykling to ogromne wsparcie dla przemysłu i nas samych. Należy mieć to na uwadze.

Warto zaznaczyć, że dla producentów narzędzi i akcesoriów wykorzystujących węglik spiekany, skup materiałów z rynku wtórnego jest bardziej opłacalny niż inwestycja w surowce pochodzące od wydobywców. Minimalizacja kosztów produkcji przy zachowaniu identycznych właściwości to ogromny atut pozwalający na obniżenie ceny produktów i maksymalizację zarobków.

Jakie przedmioty można sprzedać w ramach oferty skupu węglika spiekanego? Na liście znajdują się m.in.:

płytki wieloostrzowe do noży wymiennych,

frezy,

wiertła,

wkładki do ciągadeł,

walce do drutu,

wkładki do matryc,

matryce,

płytki wlutowywane do noży,

kulki i groty wlutowywane do głowic wiertniczych.

Jak widać, skup złomu (w tym węglika spiekanego) w obecnych czasach nie jest tak dochodowy i prosty, jak kilka lub kilkanaście lat temu. Konkurencja w branży jest niezwykle duża, a możliwości dla osób zbierających złom coraz mniejsze. Czy to znaczy, że prowadzenie skupu jest nieopłacalne? Osoby z wypracowaną marką, które szanują klientów i zapewniają im zadowalające warunki transakcji, zawsze znajdą swoje miejsce. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty, skontaktuj się z nami już dziś. Nie ma na co czekać!