Rekrutacja w branży IT to wymagający proces, który w wielu przypadkach wymaga użycia specyficznych technik pozwalających znaleźć odpowiedniego kandydata. Wynika to z faktu, że rynek pracy w branży IT to rynek pracownika, a najlepszych specjalistów należy przekonać do pracy w swojej firmie. Warto więc zadać sobie pytanie, czy znalezienie prawdziwego talentu w IT to duży problem?

Rekrutacja w IT – ogłoszenia w Internecie nie wystarczą

W dzisiejszych czasach podstawą rekrutacji pracowników w wielu branżach jest zamieszczenie odpowiedniego ogłoszenia w Internecie, a następnie oczekiwanie na zgłoszenia zainteresowanych kandydatów i wybór najlepszego z nich. W branży IT w wielu przypadkach to nie wystarcza, a rekruterzy muszą podejmować bardziej aktywne działania. Oczywiście oferty pracy IT nadal umieszczane są zarówno na ogólnych, jak i branżowych portalach ogłoszeniowych, jednak nie jest to jedyny sposób poszukiwania kandydatów do pracy. Firmy poszukujące najlepszych specjalistów muszą ich najpierw odnaleźć i przekonać, że warto skorzystać z danej oferty pracy. W tym celu rekruterzy uczestniczą w branżowych wydarzeniach, czy konferencjach. Dobrą i często stosowaną praktyką jest również wyszukiwanie kandydatów w branżowych grupach i dyskusjach na portalach społecznościowych.

Co kusi pracowników w branży IT?

Wspomniano już, że rynek pracy w branży IT to rynek pracownika. Firmy muszą zatem zaoferować mu odpowiednie warunki, które skłonią go do podjęcia pracy. Dlatego też najlepsi specjaliści mogą liczyć na atrakcyjne oraz liczne benefity pozapłacowe. Dla wielu osób równie ważne są możliwości rozwoju, czy udział w ciekawych projektach. Specjaliści IT cenią sobie bowiem pracę, która jest interesująca i stanowi wyzwanie. Przykładem mogą być BI developerzy, których ścieżka kariery wymaga ciągłego zdobywania nowych umiejętności zarówno z dziedziny IT, jak i biznesu. Więcej na temat tego typu specjalistów można przeczytać w artykule: BI developer – czym się zajmuje, ile zarabia oraz jak wygląda ścieżka kariery? Przyszłość zawodu programisty BI.

Ograniczenia w procesach rekrutacji IT

Skuteczność rekrutacji w branży IT uzależniona jest od niwelowania ograniczeń związanych z tymi procesami. Do najważniejszych należy czas trwania rekrutacji, jej złożoność oraz wydłużenie procesu decyzyjnego. Warto pamiętać, że długa rekrutacja składająca się z wielu etapów, mimo iż teoretycznie pozwala dokładnie zweryfikować wybranych kandydatów, to w praktyce może utrudnić zatrudnienie prawdziwego specjalisty. Wynika to z faktu, że im dłuższy proces rekrutacyjny, tym trudniej jest utrzymać w nim potencjalnych kandydatów, którzy mogą w międzyczasie znaleźć zatrudnienie w innej firmie lub zwyczajnie zrezygnować. Należy więc odpowiednio opracować procesy rekrutacyjne po to, by były efektywne i pozwoliły w szybki sposób ocenić kompetencje danej osoby. Takie podejście umożliwia również redukcję kosztów, ponieważ warto zaznaczyć, że wydłużona rekrutacja jest kosztowna.

Jak znaleźć talent IT wśród początkujących?

Szukając talentów w IT wiele firm skupia się na specjalistach, którzy posiadają określone umiejętności oraz status w branży. Jest to praktyka, która pozwala zatrudnić osoby potrafiące niezwłocznie rozpocząć pracę nad danym projektem. Minusem w takiej sytuacji jest fakt, że specjalista oczekuje wysokiej pensji, świetnych warunków pracy oraz trudno go przekonać do podjęcia zatrudnienia. Zdecydowanie tańszym rozwiązaniem jest próba znalezienia kandydata wśród początkujących w branży. Oczywiście taka osoba nie wniesie od razu do przedsiębiorstwa wartości, ale dostrzegając jej talent można go rozwinąć. Jak znaleźć talent wśród początkujących? W tym celu należy zwrócić uwagę nie tylko na obecne umiejętności danej osoby, ale również jej cechy charakteru. Upór i dążenie do celu może okazać się kluczowe. Warto również szukać osoby, która chce się uczyć, a branża IT to jej pasja. Będzie to gwarancją, że wykonywana praca nie jest wyłącznie przykrym obowiązkiem, a motywacją pieniądze. Gdzie szukać prawdziwych talentów wśród początkujących? Dobrą praktyką jest nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi, które mogą wskazywać odpowiednie osoby lub organizacja stażów, czy praktyk dla studentów. Talenty można znaleźć również wśród freelancerów.

Inwestycja w pracownika – to się opłaca

Zatrudnienie specjalisty IT musi kosztować. Dlatego też wiele firm decyduje się na podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników, co pozwala stworzyć własnego specjalistę. Zatrudnienie pracownika z mniejszym doświadczeniem, który posiada predyspozycje do rozwoju to rozwiązanie pozwalające ograniczyć koszty oraz uniknąć złożonego procesu rekrutacji. Umożliwienie pracownikowi wzięcia udziału w specjalistycznych kursach, czy pokrycie ich kosztów może być dla firmy inwestycją z wysoką stopą zwrotu. Warto również wykorzystać fakt posiadania w zespole specjalistów IT, ponieważ mogą oni zostać mentorami mniej doświadczonych pracowników.

Czy znalezienie prawdziwego talentu w IT jest trudne? Wiele w tym przypadku zależy od atrakcyjności danego stanowiska, czy skuteczności osób odpowiadających za rekrutację. Warto jednak wspomnieć, że firmy mające z tym problem powinny spojrzeć w kierunku własnych pracowników i spróbować rozwinąć ich talenty.