Dozowniki, pojemniki, kosze do firmy – jak je wybrać?

Jeżeli chcesz zachować właściwy poziom czystości w Twoim przedsiębiorstwie, to powinieneś zaopatrzyć się w parę niezbędnych przedmiotów. Najbardziej skomplikowane jest utrzymanie higieny i czystości w łazience. Jednak są sposoby, aby jej sprzątanie trwało krócej, a użytkowanie jej było bardziej komfortowe. Jakie produkty wybrać do sprzątania łazienki? Czy dobrym wyborem będzie kosz na śmieci? Jak znaleźć odpowiednie pojemniki i dozowniki do firmy? Na wszystkie te pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Jaki kosz na śmieci będzie właściwy do biura?

Wszystko jest zależne od tego, jakiego rodzaju działalność prowadzisz i w jakiej branży działasz. Ogólnie można powiedzieć, że w każdej łazience powinien się znaleźć minimum jeden kosz na różnego rodzaju odpady. Chodzi tutaj o wszystkie śmieci, których nie można wrzucić do toalety bez ryzyka jest zatkania. Standardowo kosze na odpady można podzielić na:

plastikowe,

· stalowe,

· pedałowe.

W łazienkach najczęściej stawia się kosze pedałowe, ponieważ są najprostsze w użytkowaniu, a wrzucona do nich zawartość nie jest widoczna. Dzięki nim można również uniknąć konieczności dotykania brudnych przedmiotów przez osoby sprzątające.

Kosze na odpady do różnych pomieszczeń w firmie

Wychodząc już z łazienki, to warto wspomnieć o tym, że firmy, które prowadzą działalność gastronomiczną powinny mieć osobne kosze na odpady organiczne. Natomiast w biurze dobrze jest zainwestować w kosze w każdym pokoju. Większość pracowników od czasu do czasu ma potrzebę wyrzucenia czegoś do kosza. Przechodzenie przez cały pokój, żeby wyrzucić kartkę papieru, zakłóca pracę wszystkim pracownikom. Dzięki koszom pod biurkami praca idzie o wiele sprawniej, a pracownicy są mniej zmęczeni. Warto jeszcze dodać, że gdy prowadzisz sam bar (bez oferty gastronomicznej), to dobrze jest postawić przy wejściu stalową popielniczkę z koszem. Dzięki temu o wiele mniej osób będzie wyrzucało niedopałki na podłogę.

A co z dozownikami mydła do toalet?

Jak je wybrać? Wiele osób nie wie, jak zwiększyć czystość umywalki. A okazuje się, że wystarczy tylko zamontować odpowiednie mydła do toalet. Gdy postawi się standardowy pojemnik na mydło na umywalce, to bardzo szybko ona się brudzi i po prostu wygląda to bardzo nieestetyczne. Dzięki dozownikom można utrzymać czystość w łazience firmowej. Dozowniki są niezwykle wygodne i ekonomiczne. A wiadomo, że w łazience, z której na co dzień korzysta bardzo wiele osób, trudno jest zachować higienę, bez odpowiednich sposobów.

Dlaczego warto zainwestować w profesjonalne produkty?

Pojemniczki z mydłem, które znajdziesz na przykład w zwykłym sklepie zazwyczaj bardzo szybko się psują. Natomiast, gdy wybierzesz dobrej jakości dozownik do mydła, to będzie Ci on służył przez długie lata. Najlepsze są dozowniki ze stali.