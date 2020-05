Druga runda wojny handlowej? Niestraszna amerykańskim inwestorom

Koniec tygodnia na Wall Street przebiega dość neutralnie, choć kontrakty terminowe wskazywały na nieco niższe otwarcie od czwartkowego zamknięcia. Spadek ten zaserwował prezydent USA, gdyż Donald Trump wdrożył kilka środków przeciwko Chinom, rozpoczynając nowy epizod w wojnie handlowej między tymi dwoma krajami. Waszyngton zablokował dostawy półprzewodników do chińskiej firmy Huawei Technologies od światowych producentów chipów. Niemniej jednak mimo zagrożenie drugą rundą epidemii wraz z drugą rundą wojny handlowej, amerykańska giełda nie ugina się, a indeksy zachowują się bardzo dobrze.

Należy jednak dodać, że w odpowiedzi Chiny sprawdzą ogromną listę podmiotów, wobec których będą chciały nałożyć ograniczenia. Należeć do nich mogą m.in. Qualcomm Inc, Cisco Systems Inc, Apple Inc. Dodatkowo Chiny zawieszają zakup samolotów Boeing Co. wynika z przekazanych informacji przez redaktora naczelnego “Global Times”.

Z punktu widzenia spółek poziom ceny docelowej dla spółki Marca Zuckerberga został podniesiony do 265 dolarów z 215 dolarów przez Loop Capital. Firma przytacza kilka katalizatorów, w tym potencjalny wzrost dochodów dla platformy mediów społecznościowych ze względu na to, że przejście na reklamę cyfrową przyspieszy podczas i po pandemii koronawirusa. Zdaniem analityków Facebook poprawi swoją pozycję strategiczną dzięki takim posunięciom jak inwestycje w Jio Platforms w Indiach. Przychody Facebooka mogą wzrosnąć o 10 proc. w 2020 r. i o 26 proc. w 2021 r., przy założeniu, że globalna reklama cyfrowa wzrośnie o 1 proc. w 2020 r. do 223 mld USD i o 23 proc. w 2021 r.

FB na Wall Street ma 45 rekomendacji kupna, 5 trzymaj, 3 sprzedaj. Średnia cena docelowa to 239 dolarów — wynika z danych przygotowanych przez agencję Bloomberg. Dziś podczas sesji w USA za jedną akcję Facebooka należało zapłacić około 206 USD.

Departament Zarządzania Aktywami

Copernicus Capital TFI S.A.