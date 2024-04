Rynek pracodawcy wraca do IT? Średnio ponad 56 proc. więcej aplikacji na jedną ofertę pracy niż przed rokiem

W ciągu roku średnia liczba CV wysyłanych na jedną ofertę pracy wzrosła we wszystkich specjalizacjach IT, jak wynika z najnowszych danych No Fluff Jobs – w kategorii Frontend nawet o 180 proc. Jedyną specjalizacją, w której odnotowano odwrotny trend, jest Game Dev. Jednak utraty pracy w najbliższym czasie obawia się tylko 14,3 proc. zatrudnionych w IT. Ponad 58 proc. szukających pracy w tej branży decyduje się aplikować również na oferty o wymaganym niższym poziomie doświadczenia, niż posiadają.

Aż 71,4 proc. specjalistów i specjalistek IT jest zdania, że szukanie pracy w tej branży jest obecnie trudniejsze niż rok temu, jak wynika z najnowszego raportu „Bezrobocie w IT. Czy to już realna perspektywa?” od No Fluff Jobs, polskiego portalu z ogłoszeniami o pracy, który od 10 lat wyznacza standardy rekrutacji. Liczba ofert zatrudnienia w tej branży w 1. kwartale 2024 r. jest o blisko 14 proc. niższa, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Od kilku miesięcy obserwujemy, że sytuacja w IT na polskim rynku jest niespokojna, niepodobna do niczego przedtem. W bardzo krótkim czasie dały o sobie znać skutki zamrożeń projektów i zwolnień za oceanem, wymieszane z lokalnym wyzwaniami: wojną w Ukrainie i inflacją. W efekcie stworzyło się coś w rodzaju tymczasowego rynku pracodawcy, a branża nie jest w tej chwili w stanie zapewnić tylu miejsc pracy, co jeszcze przed rokiem – komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

Coraz więcej CV na jedną ofertę pracy w niemal wszystkich specjalizacjach IT

Średnia liczba CV wysyłanych na jedną ofertę pracy w IT jest aktualnie o 56 proc. większa niż przed rokiem. Najtrudniejsza jest sytuacja w specjalizacji Frontend, w której średnia liczba aplikacji na jedną ofertę rok do roku wzrosła aż o 180 proc. – z 67 do 187. W kategorii Agile/Scrum Master odnotowano wzrost o blisko 53 proc., w Testingu o 48 proc., a w UX/UI/Design – o 23 proc. Kilkunastoprocentowe wzrosty w średniej liczbie aplikacji można zauważyć w większości kategorii IT. Jedyną, w której występuje trend przeciwny, jest Game Dev, gdzie zainteresowanie kandydatów i kandydatek rok do roku spadło o 40 proc. (ze średnio 20 aplikacji na jedno ogłoszenie do 12).

Blisko 60 proc. aplikuje na oferty wymagające niższego doświadczenia

Osoby szukające pracy w branży IT wysyłają średnio ponad 14 CV tygodniowo. Spośród kandydatów i kandydatek, którzy dopiero chcą rozpocząć karierę w IT ponad 90 proc. aplikuje również na oferty bez podanej wysokości wynagrodzenia. W grupie osób, które pracują już w branży, ale rozglądają się za nową, ten odsetek jest też wysoki, ale spada do 70,1 proc. Na oferty o wymaganym wyższym poziomie doświadczenia, niż obecnie posiadane, aplikuje 67,2 proc. kandydatów i kandydatek, a 58,4 proc. decyduje się aplikować również na stanowiska o niższym poziomie wymaganego doświadczenia. Ponad ⅓ aplikujących szuka zatrudnienia także w innych specjalizacjach niż ta, w której obecnie pracują.

Specjaliści i specjalistki IT nie boją się utraty pracy

Nieco ponad 70 proc. specjalistów i specjalistek IT deklaruje, że ma aktualnie pracę, a jej utraty w najbliższym czasie obawia się tylko 14,3 proc. W ostatnim czasie zatrudnienie straciło 17,9 proc., czy to z powodu dobrowolnego odejścia, czy zwolnienia. Jak na razie, 60 proc. spośród bezrobotnych w IT pozostaje bez pracy krócej niż trzy miesiące. Jednak aż co piąta osoba szuka nowego zajęcia już ponad pół roku. Co dziewiąta ankietowana osoba chce dopiero wejść do świata IT, czy to pracując na razie w innej branży, czy też szukając dopiero swojego pierwszego zajęcia.