Europejski rynek IPO odnotował najsilniejszy pierwszy kwartał od rekordowego 2021 r.

Wartość pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w pierwszym kwartale 2024 r. wyniosła 4,8 mld euro (łącznie 13 debiutów). To wzrost o 300% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (1,2 mld euro, łącznie 10 debiutów). Malejąca inflacja, perspektywy na obniżki stóp procentowych oraz zwiększona stabilność na rynkach finansowych stworzyły sprzyjające warunki do przeprowadzenia ofert publicznych oraz nadzieje na ożywienie na rynku IPO – wynika z najnowszego raportu „IPO Watch EMEA” przygotowanego przez firmę doradczą PwC. Na GPW w Warszawie w I kwartale 2024 r. odnotowano kontynuację wzrostów głównych indeksów, jednak początek roku upłynął bez IPO na rynku głównym, natomiast z jednym debiutem na alternatywnym rynku NewConnect.

Podsumowanie I kwartału 2024 r. na GPW w Warszawie

Pierwszy kwartał 2024 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wykazał minimalną aktywność w zakresie ofert publicznych. Odnotowano tylko jeden debiut na alternatywnym rynku NewConnect, którego wartość wyniosła 2,74 mln zł (około 602 tys. euro), co oznacza spadek o 24% w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku, kiedy to przeprowadzono dwie oferty o łącznej wartości 3,62 mln zł (około 793 tys. euro). Jedynym debiutantem na NewConnect w tym okresie była spółka Consoleway S.A., specjalizująca się w świadczeniu usług portowania, kompleksowej pomocy w wydawaniu oraz dodatkowym wsparciu marketingowym dla gier komputerowych.

“Główne polskie indeksy WIG i WIG20, w ślad za najważniejszymi indeksami europejskimi i światowymi, wzrosły w pierwszym kwartale 2024 roku o odpowiednio 7% i 6%, co stanowiło kontynuację wzrostów z roku ubiegłego. Rodzime indeksy osiągnęły poziomy odnotowane podczas hossy z 2021 roku, a złoty na koniec marca był tak samo silny jak na początku 2020 roku (tuż przed pandemią). Taki początek roku jest pozytywnym sygnałem dla inwestorów i spółek, które wstrzymały swoje prace nad IPO i czekały na lepszy moment. Czy to oznacza, że momentalnie pojawi się fala debiutów na polskim rynku? Raczej nie, natomiast niewykluczone, że zobaczymy w tym roku próby uplasowania ofert przez poważniejszych graczy, a w tym fundusze private equity chcące w końcu zrealizować swoje plany w ramach upływających horyzontów inwestycyjnych” – mówi Kamil Wardzyński, senior manager PwC Polska, zespół ds. rynków kapitałowych.

Podsumowanie europejskiego rynku ofert pierwotnych w I kwartale 2024 r.

Zgodnie z najnowszym raportem PwC “IPO Watch EMEA” pierwszy kwartał 2024 roku przyniósł znaczne ożywienie na europejskim rynku IPO. Łączna wartość ofert pierwotnych wyniosła 4,8 mld euro (wzrost o 300% względem analogicznego okresu w poprzednim roku), co stanowiło najlepszy rezultat za pierwszy kwartał od czasu rekordowego 2021 roku. W I kwartale br. zadebiutowało na europejskich giełdach 13 spółek (w tym jedna mega oferta o wartości powyżej 1 mld euro), w porównaniu z 10 debiutami w analogicznym okresie poprzedniego roku. Rynki akcji wspierane przez stabilne warunki makroekonomiczne, takie jak spadająca inflacja i perspektywy obniżek stóp procentowych, napędzały optymizm inwestorów i otwierały nowe możliwości dla emitentów.

Wśród największych europejskich IPO znalazły się oferty Galderma i Douglas – spółek portfelowych funduszy private equity. IPO Galderma na szwajcarskiej giełdzie SIX Swiss Exchange było największym debiutem na tym rynku od 2017 roku (wartość oferty 2 mld euro). Z kolei debiut Douglas na Deutsche Börse był największym debiutem na niemieckim rynku od 2022 roku (wartość oferty 889 mln euro).

Ponadto, debiuty z pierwszego kwartału 2024 roku co do zasady przyniosły zyski inwestorom po IPO – w przypadku czterech z pięciu największych europejskich IPO ceny akcji na koniec kwartału znajdowały się powyżej ceny emisyjnej. Rekordowy wzrost – ponad 150% względem ceny emisyjnej – odnotowała RENK Group (Deutsche Börse, wartość oferty 448 mln euro).

“Wzrost aktywności w zakresie IPO w Europie jest wyraźnym sygnałem poprawy nastrojów na rynkach kapitałowych. Wyraźne zainteresowanie ze strony funduszy private equity oraz rekordowa wartość zarządzanych przez nie aktywów czekających na realizację wartości może przełożyć się na regularny napływ atrakcyjnych emitentów na rynek. Z kolei stabilizujące się warunki makroekonomiczne oraz niska zmienność na rynku tworzą sprzyjające okoliczności dla nowych emisji. Kombinacja tych pozytywnych czynników, o ile utrzyma się, może przyciągnąć więcej emitentów, w szczególności spółek portfelowych funduszy, w nadchodzących miesiącach” – mówi Bartosz Margol, partner PwC Polska, zespół ds. rynków kapitałowych.