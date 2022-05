Dwukrotny wzrost liczby ofert pracy dla ekspertów od finansów i księgowości

W marcu bieżącego roku pracodawcy opublikowali w polskiej sieci blisko 33 tysiące ofert pracy skierowanych do ekspertów z obszaru finansów. To dwukrotnie więcej niż rok temu w analogicznym momencie. Podobne wnioski można wyciągnąć porównując dane dla rynku pracy za luty i styczeń. Aktualne trendy na rynku pracy w obszarze finansów komentują eksperci Manpower.

Pierwszy kwartał 2022 roku przyniósł dwukrotny wzrost liczby ofert pracy skierowanych do specjalistów od finansów i księgowości – w porównaniu do danych dla pierwszego kwartału 2021 (źródło: Job Market Insights). Podczas gdy w styczniu 2022 ukazało się 26,7 tys. ogłoszeń o pracę, rok temu w analogicznym miesiącu było ich 14,7 tys. Luty bieżącego roku to 28,8 tys. vs. 14,9 tys. w lutym 2021. Z kolei marzec to 32,9 tys. vs. 16,7 tys. marzec ubiegłego roku.

Agnieszka Sarecka, szef zespołu rekruterów i ekspert w obszarze rekrutacji na stanowiska finansowe i księgowe w Manpower wyjaśnia, że tak dynamiczny wzrost liczny ofert pracy to efekt między innymi nowych zmian, które weszły w życie wraz z wprowadzeniem Polskiego Ładu. – Poszukiwani są przede wszystkim pracownicy w obszarze doradztwa podatkowego, umocniła się również pozycja analityków biznesowych. Jednak znaczna liczba ofert pracy kierowana jest także do doświadczonych osób na stanowiskach głównych księgowych, samodzielnych księgowych oraz księgowych. W procesach rekrutacyjnych zwraca się uwagę na zaawansowaną znajomość języka angielskiego, niemieckiego oraz systemów księgowych – zarówno w wewnętrznych działach finansowych, jak i u szerokiego spektrum doradców, zajmujących się konsultingiem finansowym – dodaje przedstawicielka Manpower.

Z kolei Marta Romaneczko-Kozielska, lider zespołu rekruterów i head hunter na stanowiska finansowe i prawnicze zauważa, że okres pandemiczny wymusił dużą dynamikę pod względem tempa oraz liczby wprowadzanych do organizacji zmian, pewną nowością na rynku stało się rosnące i wysokie zapotrzebowanie na osoby, które mają kompetencje do tego, żeby takimi zmianami zarządzić. – Korporacje bardzo często sięgają z jednej strony po Transformation Leaderów oraz Change Managerów z mocnym doświadczeniem finansowym, z drugiej – po osoby z wiedzą i certyfikacjami w zakresie zarządzania projektami, które posługują się takimi metodykami jak Lean, Agile, PMP, Waterfall czy Scrum, dotychczas wymaganymi głównie od specjalistów z obszaru IT. W okresie pandemii firmy nauczyły się pracować zwinnie i coraz częściej wymagają od pracowników umiejętności organizowania i koordynacji pracy w takim trybie. W branży finansowej jest to szczególnie widoczne – uzupełnia Marta Romaneczko-Kozielska.

Jak zaznaczają ekspertki Manpower pracodawcy budując swoje zespoły w działach finansowych, poszukują wśród kandydatów kompetencji takich jak szybka adaptacja do zmian, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia oraz odporność na stres. Zakres zadań, wykonywanych często pod presją czasu, a także odpowiedzialność są tu o wiele większe niż w innych branżach.

– Analizując rynek pracy, zauważyliśmy, że kandydaci są otwarci na udział w procesach rekrutacyjnych, ale po otrzymaniu oferty skrupulatnie ją rozważają. Możliwość rozwoju u obecnego pracodawcy oraz wzrost wynagrodzenia decydują o pozostaniu w firmie. Coraz trudniej jest pozyskać kandydatów z rynku, co sprawia, że firmy są bardziej otwarte na to, by płacić więcej za nowe talenty. Obecnie osoba, która nie posiada jeszcze tak bogatego doświadczenia zawodowego może na stanowisku młodszej księgowej zarabiać już 6 500 zł brutto. Z kolei młodszy analityk finansowy może liczyć na płace na poziomie 6 000 – 8 000 zł brutto – dodaje Agnieszka Sarecka.