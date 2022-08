Dzień wolny w Polsce a na rynku zmiany

Poniedziałek wolny był tylko w Polsce, rynki działały. W rezultacie w dzisiejszy poranek przyszło nam oglądać większe zmiany niż zwykle. Dolar znów testuje swoje maksima względem euro.

Korekta na dolarze

Jeszcze w czwartek zastanawiano się na rynkach, jak nisko spadnie dolar. Powodem był spadek inflacji i idąca za tym spodziewana mniejsza od oczekiwań podwyżka stóp procentowych. To właśnie dlatego na rynku zapanowała swoista moda na inwestycje bardziej ryzykowne. Wszystko jednak zmieniło się już w piątek. Co ciekawe, odbicie nie było związane ze zmianą oczekiwań względem stóp procentowych. Tutaj w dalszym ciągu wracamy do scenariusza, gdzie dominującą koncepcją jest wzrost o 0,5% we wrześniu. Zobaczyliśmy jednak kilka optymistycznych odczytów w piątek. Znacznie lepiej wypadł raport Uniwersytetu Michigan. Jest to kolejny odczyt odsuwający koncepcję kryzysu w USA. Dwa kwartały spadkowe z rzędu powodują co prawda techniczną recesję, ale rynek pracy ma się wciąż bardzo dobrze, co powoduje, że nie ma dalszych problemów. Przynajmniej na razie. W poniedziałek dane z USA były słabsze, ale nie wywołały korekty na dolarze.

Chiny z zadyszką

Pakiet danych zza Wielkiego Muru opublikowany w poniedziałek wyraźnie rozczarował inwestorów. Spadają ceny i to trzeci miesiąc z rzędu. Jest to zresztą element trendu rozpoczętego od 2019 roku, aczkolwiek dotychczas mówiło się głównie o spowolnieniu wzrostu a nie o spadkach. Do tego mocniej od oczekiwań spowalniają inwestycje w aglomeracjach miejskich. Prognoz analityków nie spełniła również produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna, które rosną o odpowiednio 3,8% i 2,7%. Są to poziomy typowe bardziej dla Japonii niż Chin kontynentalnych.

Inflacja jednak 15,6%

Wygląda na to, że spadek inflacji został za wcześnie ogłoszony. Lipcowa inflacja wyniosła bowiem 15,6% według ostatniego odczytu. Jest to o tyle istotne, że miesiąc temu było to 15,5% mamy zatem dalszy wzrost cen w Polsce. Rynki nadal wierzą, że jesteśmy relatywnie blisko szczytów. W rezultacie nie spodziewają się wzrostu stóp procentowych. Widać to dobrze przynajmniej po stawkach WIBOR. Czarny sen kredytobiorców złotowych WIBOR 3M od ponad 5 tygodni pozostaje na niemal niezmienionych poziomach. Wzrost o 0,04% nie można bowiem uznać za istotną zmianę. W rezultacie dane te nie mają tak dużego wpływu na rynki walutowe, jak w czasach, gdy oczekiwano coraz wyższych stóp procentowych.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

15:15 – USA – produkcja przemysłowa.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl i Walutomat.pl