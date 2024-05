Rynek opon w I kwartale 2024: spadki w Polsce, wzrosty w Europie

W pierwszym kwartale 2024 roku sprzedaż opon na rynek do dystrybutorów spadała ogółem o -3%, podobnie w największym segmencie opon do samochodów osobowych (-3%). W pozostałych segmentach sprzedaż również się zmniejszyła: opony dostawcze -12%, ciężarowe -15%, rolnicze -6%, a przemysłowe pozostały bez zmian (0%). Wzrosty zanotowano w segmencie SUV +12%, a także opon motocyklowych +1%.

W Europie wzrosła sprzedaż opon w segmencie opon konsumenckich o +3%, a także opon całorocznych i zimowych. Pozostałe segmenty notowały nieduże spadki.

– Widzimy pewne wyhamowanie spadków sprzedaży opon na polskim rynku, ale większość segmentów nadal nie rośnie. Wyjątkiem są wzrosty w segmencie SUV i opon motocyklowych. Mamy nadzieję, że w kolejnych kwartałach będziemy notować lepsze rezultaty wraz z rosnącym rynkiem wewnętrznym, ruchem pojazdów i zwiększającą się liczbą przewozów osobowych i towarowych. Naszym niezmiennym celem jest dalsza edukacja kierowców dotycząca istotnej roli odpowiednio dobranych opon dla bezpieczeństwa na drogach – podkreśla Anna Burakowska, prezes zarządu Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Członkowie PZPO są przedstawicielami największych w Polsce i na świecie producentów opon. Codziennie z ich fabryk w naszym kraju wyjeżdża ponad 140 tys. opon z napisem „made in Poland” do samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów czy maszyn rolniczych i przemysłowych.

– Segment opon do SUV’ów odnotowuje zwykle najmocniejsze wzrosty ze wszystkich. To zasługa rosnącego popytu na ten segment samochodów. Warto pamiętać, że opony do nich są nieco inne i nie chodzi o przyczepność w błocie czy rodzaj napędu. Przez wyżej położny środek ciężkości opony do SUV’ów muszą mieć nieco mocniejszą konstrukcję boku opony i wzmocnioną konstrukcję, żeby lepiej zapewniać przyczepność na zakrętach. Opony to szczególnie ważne wyposażenie samochodu, które jest inwestycją i nie można na nich oszczędzać – to przełoży się na mniejsze bezpieczeństwo – dodaje Piotr Sarnecki, dyrektor generalny PZPO.

Europejski rynek opon