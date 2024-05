Firma LM PAY S.A. odnotowała wzrost przychodów i pozyskanych klientów

Wzrost przychodów o 16,5% oraz liczby pozyskanych klientów o 23,8% w roku obrotowym 2023, w porównaniu z rokiem poprzednim, to wstępne wyniki, które odnotowało LM PAY S.A., co stanowi duży sukces dla polskiego przedsiębiorstwa. Jednak dane dotyczące pierwszego kwartału 2024 roku przekraczają te już imponujące osiągnięcia, otwierając przed firmą obiecujące perspektywy na przyszłość. Przełomowym wydarzeniem dla LM PAY S.A. było wejście na giełdę w Düsseldorfie, gdzie przedsiębiorstwo oferujące systemy płatności odroczonych za usługi medyczne zadebiutowało pod koniec listopada 2023 roku.

Zainteresowanie rynkiem płatności odroczonych w Polsce wciąż rośnie. Z Care Now, Pay Later (CNPL) coraz częściej korzystają usługobiorcy klinik, gabinetów lekarskich i placówek z branży beauty. Koncentracja LM PAY S.A. na pozyskiwaniu nowych klientów i świadczeniu jakościowych usług tym, którzy już z firmą współpracują, a także popyt na płatności odroczone zaowocowały dobrymi wynikami finansowymi.

– Staramy się nieustannie podnosić jakość naszych usług i wychodzić naprzeciw potrzebom odbiorców. Wyniki finansowe dotyczące roku obrotowego 2023 oraz pierwszego kwartału 2024 roku świadczą przede wszystkim o zaufaniu i lojalności, jakimi obdarzają nas klienci – kliniki oraz inne placówki medyczne, z którymi współpracujemy – mówi Jakub Czarzasty, CEO LM PAY S.A.

Jak pokazują wstępne dane, podczas gdy w 2022 roku przychód LM PAY S.A. wyniósł 15,05 mln zł (3,21 mln euro), w roku obrotowym 2023 firma zyskała 17,52 mln zł (4,03 mln euro), co stanowi wzrost o 16,5%. Prawdziwym sukcesem był jednak pierwszy kwartał 2024 roku. W ciągu trzech miesięcy EBIT (zysk operacyjny przed odliczeniem podatków i odsetek) wzrósł ponad dwukrotnie, osiągając kwotę 2,28 mln zł. Znacznie podniosły się również przychody ze sprzedaży. Zgodnie z danymi wyniosły one 5,89 mln zł (1,37 mln euro). W pierwszym kwartale 2023 roku było to 3,96 mln zł (0,85 mln euro), co oznacza wzrost o 48,5%.

W ubiegłym roku zwiększyła się także liczba klientów, którzy zaufali LM PAY S.A. i skorzystali z jej usług. W 2022 firma pozyskała 26 tys. usługobiorców, a w ciągu ubiegłego roku przybyły kolejne 33 tys. Jest to wzrost o 23,8%. Podniósł się również odsetek powracających klientów – z 26% (w 2022 r.) do 29% (w 2023 r.). W 2023 roku było ich 9 tys., natomiast w pierwszym kwartale 2024 roku już 11 tys. LM PAY S.A. z niecierpliwością czeka na następne miesiące, po których spodziewa się kolejnych dobrych wiadomości na temat przychodów i liczby klientów.

– Zaufanie klientów, współpraca z globalnym funduszem inwestycyjnym, który stał się naszym partnerem refinansującym, a także obecność na giełdach w Düsseldorfie, Berlinie i Frankfurcie to kamienie milowe na naszej drodze rozwoju – podsumowuje Jakub Czarzasty.