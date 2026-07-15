monitoring
BEZPIECZEŃSTWOPRAWO
Do przeczytania w2 min.

UODO: właściciel kamery nie może bez podstawy nagrywać sąsiadów i przechodniów

-Reklama-Biuro Tłumaczeń OnlineBiuro Tłumaczeń Online

Ponad 26,7 tys. zł administracyjnej kary pieniężnej ma zapłacić osoba, która zignorowała prawomocny nakaz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczący prywatnego monitoringu. Kamery przez całą dobę rejestrowały obraz i dźwięk nie tylko na terenie posesji właściciela, lecz także na drodze publicznej oraz sąsiednich nieruchomościach. Mimo upomnienia monitoring nie został usunięty ani odpowiednio przestawiony.

Spis treści

Osoba, która nie wykonała nakazu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącego ograniczenia zasięgu prywatnego monitoringu, ma zapłacić 26 711 zł administracyjnej kary pieniężnej. Kamery przez całą dobę rejestrowały nie tylko teren należący do ich właściciela, lecz także drogę publiczną oraz sąsiednie nieruchomości. Monitoring obejmował zarówno obraz, jak i dźwięk.

Postępowanie w tej sprawie rozpoczęło się po skargach złożonych przez sąsiadów właściciela monitoringu. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Prezes UODO uznał, że ich zastrzeżenia były zasadne.

Organ nakazał zaprzestanie przetwarzania danych osobowych skarżących w zakresie ich wizerunku i głosu. Powodem był brak podstawy prawnej do prowadzenia monitoringu obejmującego drogę publiczną oraz nieruchomości należące do sąsiadów.

Siedem dni na usunięcie lub przestawienie kamer

Właściciel systemu monitoringu otrzymał siedem dni na wykonanie decyzji. Mógł usunąć kamery albo zmienić ich ustawienie w taki sposób, aby rejestrowały wyłącznie teren jego własnej posesji.

Osoba objęta decyzją nie złożyła skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W konsekwencji rozstrzygnięcie Prezesa UODO stało się prawomocne.

Pomimo tego nakaz nie został wykonany. Nie przyniosło rezultatu także upomnienie skierowane przez urząd. Pisma wysyłane przez UODO nie były odbierane. Po dwukrotnej awizacji zostały jednak uznane za skutecznie doręczone na podstawie art. 44 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Kolejne postępowanie i kara pieniężna

W związku z niewykonaniem prawomocnej decyzji Prezes UODO Mirosław Wróblewski wszczął kolejne postępowanie administracyjne. Dotyczyło ono nałożenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu organu nadzorczego.

UODO podkreślił, że brak wykonania decyzji oznacza dalsze bezprawne przetwarzanie danych osobowych wielu osób. Kamery nadal rejestrowały wizerunek i głos osób poruszających się drogą publiczną oraz korzystających ze swoich nieruchomości.

Zdaniem organu takie działanie może wywoływać poczucie nieustannej obserwacji i ingerować w życie prywatne monitorowanych osób. System pozwalał również na pozyskiwanie informacji o miejscach ich przebywania i przemieszczania się.

Monitoring prywatny nie może obejmować całego otoczenia

Właściciel nieruchomości może stosować monitoring w celu ochrony swojego terenu, jednak jego zasięg nie powinien bez podstawy prawnej obejmować sąsiednich posesji ani przestrzeni publicznej.

UODO zwrócił uwagę na szczególnie inwazyjny charakter całodobowego rejestrowania obrazu i dźwięku. Monitoring obejmował wszystkie osoby znajdujące się w jego zasięgu, niezależnie od sytuacji, pory dnia czy powodu przebywania w danym miejscu.

Okolicznością obciążającą był również czas trwania naruszenia. Nakaz Prezesa UODO pozostawał niewykonany przez prawie pół roku. Organ uznał ten okres za długi i niczym nieusprawiedliwiony.

26 711 zł kary za niewykonanie nakazu

Za nieprzestrzeganie nakazu wydanego przez organ nadzorczy może zostać nałożona kara wynosząca maksymalnie 20 mln euro. W opisywanej sprawie Prezes UODO wymierzył karę w wysokości 26 711 zł.

Nieuiszczenie należności może doprowadzić do wszczęcia egzekucji administracyjnej. Jej przeprowadzeniem może zająć się urząd skarbowy, który ma możliwość zajęcia między innymi wynagrodzenia, środków znajdujących się na rachunkach bankowych oraz innych składników majątku należących do ukaranej osoby.

Sprawa pokazuje, że samo zignorowanie korespondencji urzędowej nie wstrzymuje postępowania ani nie pozwala uniknąć konsekwencji. Nieodebrane pismo może zostać uznane za doręczone, a niewykonanie prawomocnego nakazu UODO może skutkować dotkliwą karą finansową.

Numer decyzji: DKE.561.4.2026

Autor/Źródło:

Disclaimer: Informacje zawarte w niniejszej publikacji służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowią one porady finansowej lub jakiejkolwiek innej porady, mają charakter ogólny i nie są skierowane dla konkretnego adresata. Przed skorzystaniem z informacji w jakichkolwiek celach należy zasięgnąć niezależnej porady.

Polecane

PRACA I KARIERA

Rynek pracy w Polsce: które zawody dominują, gdzie brakuje młodych i kogo zastąpi AI

0
Główny Urząd Statystyczny opublikował pierwsze tak szczegółowe zestawienie zawodów...
GIEŁDA I INWESTYCJE

Czy boom na AI pęknie? Prognoza na III kwartał dla giełd, złota i ropy

0
Koniec II kwartału przyniósł mocne odbicie akcji spółek związanych...
ENERGETYKA

Koniec last minute? Kryzys paliwowy może podnieść ceny biletów lotniczych

0
Niekoniecznie w domu, ale jeśli wyjazd to: na krócej,...
GIEŁDA I INWESTYCJE

TFI zarobiły 1,4 mld zł. Zysk branży wyższy o 38 proc.

0
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych zamknęły 2025 r. najlepszym wynikiem w...
GOSPODARKA

Brexit – tracą wszyscy poza Polską (no i Irlandią) – 10 lat po Brexicie

0
Szacujemy wymierne straty we wzroście brytyjskiego PKB z tytułu...
Wiadomości

UODO chce zmian w Policji. Chodzi o odciski palców i profile DNA funkcjonariuszy

0
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych domaga się zmiany przepisów...

Reforma ROP do poprawy. Projekt UC100 może naruszać prawo UE

0
Projekt ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (UC100) wymaga...

Nowa definicja mobbingu – czy pracodawcy rzeczywiście mają się czego obawiać?

0
Senat przyjął bez poprawek ustawę zmieniającą przepisy Kodeksu pracy...

Wojanki i Palionki pod lupą UOKiK. Zarzuty dla youtuberów

0
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania przeciwko...

Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje nowe przepisy dla hulajnóg elektrycznych i taksówek

0
Ministerstwo Infrastruktury opracowało projekt ustawy dotyczący hulajnóg elektrycznych, rowerów...

Praca zostanie wstrzymana podczas największych upałów. Rząd określił limity temperatur

0
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało rozporządzenie określające...

Nieuczciwa konkurencja XXI wieku. Dlaczego firmy tracą przewagę, choć nikt nie kradnie dokumentów

0
Najgroźniejszy konkurent nie zawsze wychodzi z firmy z teczką...

UODO chce szybszego usuwania deepfake’ów i danych wykradzionych w cyberatakach

0
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych pozytywnie ocenia uwzględnienie przez...
Coś dla Ciebie

Wybrane kategorie

FIRMYKOMENTARZE WALUTOWEPRAWOBIZNESTECHNOLOGIANIERUCHOMOŚCIGIEŁDA I INWESTYCJE
Poprzedni artykuł
uodo urząd ochrony danych osobowych
UODO chce zmian w Policji. Chodzi o odciski palców i profile DNA funkcjonariuszy