GUS potwierdza spadek inflacji w czerwcu

Inflacja w Polsce wyniosła w czerwcu 2026 roku 2,5% rok do roku – dokładnie tyle, ile GUS podał we wcześniejszym szybkim szacunku, i dokładnie tyle, ile wynosi cel inflacyjny Rady Polityki Pieniężnej. W ujęciu miesięcznym ceny towarów i usług spadły o 0,5%, głównie za sprawą tańszych paliw.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w czerwcu 2026 roku ceny usług wzrosły o 5,4% r/r, a ceny towarów o 1,3% r/r. W ujęciu miesięcznym ceny towarów spadły o 0,9%, natomiast ceny usług wzrosły o 0,6%. Od danych za 2026 rok wskaźnik CPI liczony jest według nowej międzynarodowej klasyfikacji COICOP 2018, co GUS zaznacza jako zmianę metodologiczną względem wcześniejszych publikacji.

Inflacja dokładnie w celu NBP

Wskaźnik CPI w czerwcu 2026 roku znalazł się dokładnie na poziomie celu inflacyjnego RPP (2,5% +/- 1 p. proc.). To efekt wyraźnego trendu spadkowego z pierwszych miesięcy 2026 roku – inflacja sięgała 3,2% w kwietniu i 3,1% w maju, po tym jak na przełomie 2025 i 2026 roku znajdowała się w przedziale 2,1–2,4%. Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (HICP), używany do porównań między krajami UE, kształtował się w ostatnich miesiącach na zbliżonym poziomie do krajowego CPI.

Inflacja CPI i HICP r/r, styczeń 2025 – czerwiec 2026 (%). Źródło: GUS

Co najbardziej staniało: paliwa ciągną wskaźnik w dół

W porównaniu z majem 2026 roku największy ujemny wpływ na wskaźnik ogółem miały niższe ceny paliw i smarów do prywatnych środków transportu, które obniżyły wskaźnik o 0,42 p. proc., a w ślad za nimi cały dział transportu (-4,4% m/m) obniżył go o 0,45 p. proc. Tańsze były też owoce i orzechy (-0,12 p. proc.) oraz warzywa (-0,07 p. proc.) w ramach spadku cen żywności i napojów bezalkoholowych o 0,7% m/m, a także odzież i obuwie (-1,7% m/m, -0,06 p. proc.). W górę wskaźnik ciągnęły przede wszystkim rekreacja, sport i kultura (+1,5% m/m, +0,10 p. proc.), restauracje i usługi zakwaterowania (+0,5% m/m) oraz napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (+0,6% m/m) – po +0,03 p. proc. każda.

Wpływ zmian cen wybranych grup towarów i usług na wskaźnik ogółem, czerwiec 2026 vs maj 2026 (p. proc.). Źródło: GUS

Co najbardziej podrożało rok do roku: mieszkanie, rekreacja, zdrowie

W ujęciu rocznym największy wpływ na podwyższenie wskaźnika miały wyższe ceny użytkowania mieszkania lub domu wraz z opłatami za wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa (+4,9% r/r, +1,00 p. proc.), rekreacji, sportu i kultury (+5,2% r/r, +0,33 p. proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (+6,5% r/r, +0,32 p. proc.), zdrowia (+5,0% r/r, +0,31 p. proc.), restauracji i usług zakwaterowania (+4,5% r/r, +0,25 p. proc.) oraz informacji i komunikacji (+4,0% r/r, +0,20 p. proc.). Obniżający wpływ na wskaźnik roczny miały tańsza odzież i obuwie (-3,1% r/r, -0,12 p. proc.) oraz żywność i napoje bezalkoholowe, a także wyposażenie mieszkania (po -0,06 p. proc. każda).

Pełny obraz kategorii

Kategoria r/r (06.2025=100) m/m (05.2026=100) Wpływ na wskaźnik (p. proc.) OGÓŁEM 102,5 99,5 x Żywność i napoje bezalkoholowe 99,8 99,3 -0,17 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 106,5 100,6 +0,03 Odzież i obuwie 96,9 98,3 -0,06 Użytkowanie mieszkania, woda, energia, gaz, paliwa 104,9 99,9 -0,02 Wyposażenie mieszkania i gospodarstwo domowe 98,9 99,8 -0,01 Zdrowie 105,0 100,2 +0,01 Transport 101,3 95,6 -0,45 Informacja i komunikacja 104,0 100,4 +0,02 Rekreacja, sport i kultura 105,2 101,5 +0,10 Edukacja 106,0 100,1 0,00 Restauracje i usługi zakwaterowania 104,5 100,5 +0,03 Ubezpieczenia i usługi finansowe 102,1 101,0 +0,01 Higiena, ochrona socjalna i pozostałe 102,2 100,5 +0,02

Warto zwrócić uwagę na dwie kategorie o największym udziale w koszyku konsumpcyjnym: żywność i napoje bezalkoholowe (25,91% wag w 2026 roku) po raz kolejny odnotowały spadek cen rok do roku (-0,2%), podczas gdy użytkowanie mieszkania i opłaty za media (20,35% wag) drożały w tempie 4,9% r/r – to właśnie te dwie kategorie mają największy wpływ na kierunek całego wskaźnika.

System wag w obliczaniu wskaźnika cen konsumpcyjnych w 2026 r., wg klasyfikacji COICOP 2018 (%). Źródło: GUS

Inflacja trafiająca dokładnie w cel NBP po raz pierwszy od dłuższego czasu to sygnał, że presja cenowa w gospodarce się ustabilizowała – choć spadek cen paliw, a nie trwałe wyhamowanie wzrostu cen usług (+5,4% r/r), pozostaje głównym czynnikiem sprowadzającym wskaźnik w okolice celu.

Od danych za 2026 rok wskaźnik CPI jest liczony zgodnie z międzynarodową klasyfikacją COICOP 2018, co GUS wskazuje jako zmianę metodologiczną mogącą wpływać na porównywalność danych z okresami sprzed 2026 roku.

Źródło danych GUS. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.