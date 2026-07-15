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GOSPODARKA
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GUS potwierdza spadek inflacji w czerwcu

Autor / źródło: Główny Urząd Statystyczny
Biuro Tłumaczeń Online

Inflacja konsumencka w Polsce wyniosła w czerwcu 2026 roku 2,5 proc. rok do roku, trafiając dokładnie w centralny cel Narodowego Banku Polskiego. W porównaniu z majem ceny towarów i usług spadły o 0,5 proc., przede wszystkim dzięki wyraźnie tańszym paliwom. Dane GUS pokazują jednak utrzymującą się różnicę między cenami towarów, które wzrosły o 1,3 proc., a usługami drożejącymi w tempie 5,4 proc. rocznie.

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Inflacja w Polsce wyniosła w czerwcu 2026 roku 2,5% rok do roku – dokładnie tyle, ile GUS podał we wcześniejszym szybkim szacunku, i dokładnie tyle, ile wynosi cel inflacyjny Rady Polityki Pieniężnej. W ujęciu miesięcznym ceny towarów i usług spadły o 0,5%, głównie za sprawą tańszych paliw.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w czerwcu 2026 roku ceny usług wzrosły o 5,4% r/r, a ceny towarów o 1,3% r/r. W ujęciu miesięcznym ceny towarów spadły o 0,9%, natomiast ceny usług wzrosły o 0,6%. Od danych za 2026 rok wskaźnik CPI liczony jest według nowej międzynarodowej klasyfikacji COICOP 2018, co GUS zaznacza jako zmianę metodologiczną względem wcześniejszych publikacji.

Inflacja dokładnie w celu NBP

Wskaźnik CPI w czerwcu 2026 roku znalazł się dokładnie na poziomie celu inflacyjnego RPP (2,5% +/- 1 p. proc.). To efekt wyraźnego trendu spadkowego z pierwszych miesięcy 2026 roku – inflacja sięgała 3,2% w kwietniu i 3,1% w maju, po tym jak na przełomie 2025 i 2026 roku znajdowała się w przedziale 2,1–2,4%. Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (HICP), używany do porównań między krajami UE, kształtował się w ostatnich miesiącach na zbliżonym poziomie do krajowego CPI.

Inflacja CPI i HICP r/r, styczeń 2025 – czerwiec 2026 (%). Źródło: GUS

Co najbardziej staniało: paliwa ciągną wskaźnik w dół

W porównaniu z majem 2026 roku największy ujemny wpływ na wskaźnik ogółem miały niższe ceny paliw i smarów do prywatnych środków transportu, które obniżyły wskaźnik o 0,42 p. proc., a w ślad za nimi cały dział transportu (-4,4% m/m) obniżył go o 0,45 p. proc. Tańsze były też owoce i orzechy (-0,12 p. proc.) oraz warzywa (-0,07 p. proc.) w ramach spadku cen żywności i napojów bezalkoholowych o 0,7% m/m, a także odzież i obuwie (-1,7% m/m, -0,06 p. proc.). W górę wskaźnik ciągnęły przede wszystkim rekreacja, sport i kultura (+1,5% m/m, +0,10 p. proc.), restauracje i usługi zakwaterowania (+0,5% m/m) oraz napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (+0,6% m/m) – po +0,03 p. proc. każda.

Wpływ zmian cen wybranych grup towarów i usług na wskaźnik ogółem, czerwiec 2026 vs maj 2026 (p. proc.). Źródło: GUS

Co najbardziej podrożało rok do roku: mieszkanie, rekreacja, zdrowie

W ujęciu rocznym największy wpływ na podwyższenie wskaźnika miały wyższe ceny użytkowania mieszkania lub domu wraz z opłatami za wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa (+4,9% r/r, +1,00 p. proc.), rekreacji, sportu i kultury (+5,2% r/r, +0,33 p. proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (+6,5% r/r, +0,32 p. proc.), zdrowia (+5,0% r/r, +0,31 p. proc.), restauracji i usług zakwaterowania (+4,5% r/r, +0,25 p. proc.) oraz informacji i komunikacji (+4,0% r/r, +0,20 p. proc.). Obniżający wpływ na wskaźnik roczny miały tańsza odzież i obuwie (-3,1% r/r, -0,12 p. proc.) oraz żywność i napoje bezalkoholowe, a także wyposażenie mieszkania (po -0,06 p. proc. każda).

Pełny obraz kategorii

Kategoriar/r (06.2025=100)m/m (05.2026=100)Wpływ na wskaźnik (p. proc.)
OGÓŁEM102,599,5x
Żywność i napoje bezalkoholowe99,899,3-0,17
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe106,5100,6+0,03
Odzież i obuwie96,998,3-0,06
Użytkowanie mieszkania, woda, energia, gaz, paliwa104,999,9-0,02
Wyposażenie mieszkania i gospodarstwo domowe98,999,8-0,01
Zdrowie105,0100,2+0,01
Transport101,395,6-0,45
Informacja i komunikacja104,0100,4+0,02
Rekreacja, sport i kultura105,2101,5+0,10
Edukacja106,0100,10,00
Restauracje i usługi zakwaterowania104,5100,5+0,03
Ubezpieczenia i usługi finansowe102,1101,0+0,01
Higiena, ochrona socjalna i pozostałe102,2100,5+0,02

Warto zwrócić uwagę na dwie kategorie o największym udziale w koszyku konsumpcyjnym: żywność i napoje bezalkoholowe (25,91% wag w 2026 roku) po raz kolejny odnotowały spadek cen rok do roku (-0,2%), podczas gdy użytkowanie mieszkania i opłaty za media (20,35% wag) drożały w tempie 4,9% r/r – to właśnie te dwie kategorie mają największy wpływ na kierunek całego wskaźnika.

System wag w obliczaniu wskaźnika cen konsumpcyjnych w 2026 r., wg klasyfikacji COICOP 2018 (%). Źródło: GUS

Inflacja trafiająca dokładnie w cel NBP po raz pierwszy od dłuższego czasu to sygnał, że presja cenowa w gospodarce się ustabilizowała – choć spadek cen paliw, a nie trwałe wyhamowanie wzrostu cen usług (+5,4% r/r), pozostaje głównym czynnikiem sprowadzającym wskaźnik w okolice celu.

Od danych za 2026 rok wskaźnik CPI jest liczony zgodnie z międzynarodową klasyfikacją COICOP 2018, co GUS wskazuje jako zmianę metodologiczną mogącą wpływać na porównywalność danych z okresami sprzed 2026 roku.

Źródło danych GUS. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

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