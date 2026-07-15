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Akcje IBM runęły o ponad 20 proc. Co wystraszyło inwestorów?

-Reklama-Biuro Tłumaczeń OnlineBiuro Tłumaczeń Online

Akcje IBM straciły podczas wtorkowej sesji ponad 20 proc. Tak głębokiej przeceny nie tłumaczą wyłącznie słabsze od oczekiwań wyniki finansowe. Inwestorów znacznie bardziej zaniepokoiły komentarze prezesa spółki, który przyznał, że gwałtowna zmiana harmonogramu zamówień klientów uderzyła w oczekiwane przychody. Czy problemy IBM są jedynie przejściowe, czy mogą zapowiadać szerszą korektę w sektorze sztucznej inteligencji?

Akcje jednego z największych i najstarszych gigantów sektora technologii runęły o ponad 20% na wtorkowej sesji; było to pokłosie nie tyle samych wyników, co towarzyszących uzasadnień.

W próżni publikacja przychodów i zysków o kilka procent niższych, niż zakładał to rynek, wystarczyłaby do istotnej korekty na wycenach spółki, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że rynek wydawał się wyceniać dla IBM-u scenariusz wyjątkowo pozytywny. Jednak ta publikacja nie usprawiedliwia tak głębokiej przeceny; prawdziwy powód objaśniają komentarze CEO.

Prezes spółki przyznaje otwarcie, że spółka została zaskoczona nagłą i bardzo gwałtowną zmianą struktury oraz harmonogramu zamówień wśród klientów. Chodzi o gigantyczne nakłady CAPEX, jakie są fundamentem całej rewolucji AI.

Nakłady inwestycyjne miały w większym stopniu trafić do spółek takich jak IBM, jednak w obliczu ekstremalnych niedoborów na rynku pamięci DRAM/HBM coraz większą część budżetów inwestycyjnych spółki musiały przekierowywać w stronę pamięci. Pierwszą ofiarą takiego stanu rzeczy są spółki takie jak IBM.

Nie oznacza to, że „boom AI” się kończy; nie oznacza to spadku nakładów inwestycyjnych czy wycofania się z kontraktów. Oznacza to jednak kilka innych rzeczy:

Po pierwsze, ceny pamięci DRAM, zamiast potwierdzenia kondycji tezy inwestycyjnej AI, szybko przekształciły się w największą przeszkodę dla branży.

Po drugie, nakłady inwestycyjne i kontrakty nie znikają, ale zostaną przesunięte w czasie, co wymusza często duże dyskonto czasowe.

Po trzecie, nie należy (jeszcze) interpretować tego jako negatywnego sygnału dla spółek Hyperscale/AI, jednak konieczność dużych przesunięć oczekiwań i zobowiązań oznaczać będzie silną presję na podmioty, które dostarczały do tej pory własne rozwiązania sprzętowe oraz oprogramowanie spółkom z „wielkiej piątki”.

Coś, co byłoby już nie pojedynczą, niekorzystną dla sentymentu wiadomością, ale głośnym alarmem, że może czekać nas „pęknięcie bańki”, to wyraźne wycofanie się którejś z dużych spółek ze swoich zobowiązań CAPEX, a nie tylko ich przesunięcie.

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