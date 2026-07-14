Deficyt rachunku bieżącego maleje. Eksport rośnie szybciej niż import

Deficyt na rachunku bieżącym polskiej gospodarki zmniejszył się w maju 2026 roku, a eksport towarów trzeci miesiąc z rzędu rósł szybciej niż import, co stopniowo ogranicza deficyt handlowy. Jednocześnie do Polski napłynęło niemal 59 mld zł kapitału zagranicznego, głównie za sprawą inwestycji portfelowych w obligacje skarbowe oraz depozytów w sektorze bankowym.

Według wstępnych danych Narodowego Banku Polskiego, saldo rachunku bieżącego w maju 2026 roku było ujemne i wyniosło 4,5 mld zł, wobec 5,0 mld zł deficytu w analogicznym miesiącu 2025 roku. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było już jednak dodatnie i wyniosło 1,8 mld zł – dzięki nadwyżce na rachunku kapitałowym w wysokości 6,3 mld zł, zasilanym m.in. środkami unijnymi.

Eksport rośnie szybciej niż import trzeci miesiąc z rzędu

Wartość eksportu towarów wzrosła w maju 2026 roku do 128,3 mld zł, czyli o 5,2% rok do roku. Do wzrostu przyczyniła się przede wszystkim wyższa sprzedaż zagraniczna surowego srebra i miedzi rafinowanej, sprzętu komputerowego oraz produktów naftowych. Ciążył mu natomiast pogłębiający się spadek eksportu w branży motoryzacyjnej – zarówno aut osobowych i dostawczych, jak i części samochodowych.

Import towarów zwiększył się do 133,4 mld zł (+3,4% r/r). Mimo wzrostu cen importowanej ropy o blisko 70% r/r, wartość importu paliw rosła w umiarkowanym tempie ze względu na mniejsze dostawy surowców energetycznych. Zahamował też wzrost importu aut osobowych, choć nadal szybko rósł przywóz samochodów z Chin. W efekcie deficyt obrotów towarowych zmniejszył się do 5,0 mld zł, wobec 7,0 mld zł rok wcześniej.

Eksport i import towarów (mld zł) – maj 2025 vs kwiecień i maj 2026. Źródło: NBP

Struktura rachunku bieżącego – usługi w plusie, dochody pierwotne w głębokim minusie

Saldo usług pozostało wyraźnie dodatnie i wyniosło 14,3 mld zł, na co złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (6,5 mld zł) i usług transportowych (4,9 mld zł) oraz ujemne saldo podróży zagranicznych (0,5 mld zł). Najgłębiej na minusie pozostało saldo dochodów pierwotnych (-13,4 mld zł), które pogłębiło się o 1,3 mld zł r/r – głównie za sprawą dochodów zagranicznych inwestorów bezpośrednich (14,2 mld zł), na które złożyły się zadeklarowane dywidendy (9,2 mld zł), reinwestowane zyski (3,9 mld zł) i odsetki od instrumentów dłużnych (1,1 mld zł). Saldo dochodów wtórnych było nieznacznie ujemne (-0,5 mld zł).

Struktura salda rachunku bieżącego w maju 2026 r. (mld zł). Źródło: NBP

Napływ kapitału zagranicznego: 58,8 mld zł w miesiąc

Inwestycje nierezydentów w Polsce (pasywa) zwiększyły się w maju 2026 roku o 58,8 mld zł. Największy udział miały pozostałe inwestycje (30,9 mld zł), na które złożył się m.in. znaczny wzrost zobowiązań sektora rządowego (26,5 mld zł, głównie z tytułu kredytów z Programu SAFE) oraz wzrost zobowiązań NBP z tytułu transakcji repo (4,1 mld zł). Inwestycje portfelowe nierezydentów wyniosły 18,7 mld zł, głównie w wyniku napływu kapitału na krajowy rynek obligacji skarbowych (14,0 mld zł) oraz wzrostu zobowiązań z tytułu papierów dłużnych sektora bankowego (7,9 mld zł). Saldo inwestycji bezpośrednich nierezydentów było dodatnie i wyniosło 9,3 mld zł.

Inwestycje nierezydentów w Polsce (pasywa) w maju 2026 r. (mld zł). Źródło: NBP

Polskie podmioty zwiększyły aktywa za granicą

Rezydenci zwiększyli swoje inwestycje za granicą (aktywa) o 56,2 mld zł, przede wszystkim za sprawą pozostałych inwestycji (47,7 mld zł) – głównie wzrostu krótkoterminowych depozytów sektora bankowego (37,1 mld zł) i pozostałych aktywów sektora rządowego (5,1 mld zł, związanych z rozliczeniami z Komisją Europejską). Inwestycje portfelowe rezydentów wzrosły o 3,8 mld zł, a inwestycje bezpośrednie za granicą o 2,7 mld zł. Oficjalne aktywa rezerwowe NBP zwiększyły się w wyniku transakcji własnych i klientów banku centralnego o 3,1 mld zł, osiągając na koniec maja 2026 roku poziom 1 081,8 mld zł.

Inwestycje polskich podmiotów za granicą (aktywa) w maju 2026 r. (mld zł). Źródło: NBP

Ujęcie skumulowane: deficyt 12-miesięczny się pogłębia

W ujęciu skumulowanym za ostatnie 12 miesięcy (VI 2025 – V 2026) saldo rachunku bieżącego wyniosło -34,5 mld zł, wobec -25,2 mld zł w analogicznym okresie rok wcześniej – to pogłębienie deficytu mimo poprawy w samym maju. Złożyło się na to głównie głębsze saldo dochodów pierwotnych (-148,6 mld zł wobec -126,8 mld zł) przy jednoczesnej poprawie salda obrotów towarowych (-49,6 mld zł wobec -58,5 mld zł).

Skumulowane 12-miesięczne saldo rachunku bieżącego (mld zł). Źródło: NBP

Pozycja (maj 2026) mld zł Saldo rachunku bieżącego -4,5 — saldo obrotów towarowych -5,0 — saldo usług +14,3 — saldo dochodów pierwotnych -13,4 — saldo dochodów wtórnych -0,5 Saldo rachunku kapitałowego +6,3 Rachunek bieżący + kapitałowy łącznie +1,8 Inwestycje nierezydentów w Polsce (pasywa) +58,8 Inwestycje rezydentów za granicą (aktywa) +56,2 Oficjalne aktywa rezerwowe NBP (koniec maja) 1 081,8

Zawężający się deficyt handlowy i utrzymująca się nadwyżka usługowa to sygnał poprawiającej się konkurencyjności eksportowej polskiej gospodarki, jednak rosnący ciężar dochodów pierwotnych – czyli transferu zysków zagranicznych inwestorów – oznacza, że znaczna część wartości wytwarzanej w Polsce nadal odpływa za granicę.

Prezentowane dane mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. Pełne dane za II kwartał 2026 r. NBP opublikuje 30 września 2026 r., a dane za czerwiec 2026 r. – 13 sierpnia 2026 r.

Źródło danych: Narodowy Bank Polski, „Bilans płatniczy Polski w maju 2026 r.”, Warszawa, 14 lipca 2026 r. Opracowanie własne na podstawie danych NBP.