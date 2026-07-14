ceny mieszkań
NIERUCHOMOŚCI
Do przeczytania w3 min.

Mieszkania nadal drożeją mimo słabszego popytu

ŹródłoSonarHome.pl
-Reklama-Biuro Tłumaczeń OnlineBiuro Tłumaczeń Online

Ceny ofertowe mieszkań w największych polskich miastach nadal rosły w drugim kwartale 2026 roku, choć tempo zmian pozostało umiarkowane. Największe podwyżki odnotowano w Gdyni i Poznaniu, podczas gdy Warszawa utrzymała pozycję najdroższego rynku. Jednocześnie w większości miast ubywało ofert, co mimo słabszego popytu nadal podtrzymywało presję na wzrost cen.

Spis treści

Ceny mieszkań w największych polskich miastach rosły w drugim kwartale 2026 roku w umiarkowanym, ale stabilnym tempie, a jednocześnie liczba dostępnych ofert kurczyła się w większości lokalizacji. Najszybciej drożały mieszkania w Trójmieście i Poznaniu, malejąca podaż najmocniej dała się we znaki w Warszawie, a pod koniec kwartału popyt na rynku wtórnym nieco osłabł na rzecz oferty deweloperskiej.

Dane za II kwartał 2026 r. • Publikacja: 14 lipca 2026 r.

Z analizy przygotowanej przez ekspertów platformy SonarHome.pl wynika, że dynamika podwyżek cen mieszkań pozostała w drugim kwartale zbliżona do tej z poprzedniego okresu. Największą zmianę kwartał do kwartału odnotowano w Gdyni, gdzie mediana cen ofertowych wzrosła o 3,8%. Wysoką dynamiką wyróżnił się także Poznań (+3,3%), a Kraków i Warszawa zanotowały wzrost po 2,4%. W pozostałych analizowanych miastach podwyżki oscylowały wokół 2%.

Kwartalny wzrost cen: liderują Gdynia i Poznań

Zmiana mediany ceny ofertowej mieszkań, II kw. 2026 vs I kw. 2026 (%). Źródło: SonarHome.pl

W ujęciu rocznym wzrosty są znacznie wyraźniejsze

Porównanie rok do roku pokazuje wyraźnie mocniejszą tendencję wzrostową. Ceny mieszkań podniosły się względem drugiego kwartału 2025 roku we wszystkich analizowanych miastach z wyjątkiem Łodzi, gdzie odnotowano niewielki spadek. Najsilniej zdrożały mieszkania w Gdyni (+9,1%) i Gdańsku (+8,9%), a w Poznaniu wzrost przekroczył 7%. Warszawa, Wrocław i Kraków zanotowały podwyżki rzędu 4,5–4,9%.

Zmiana mediany ceny ofertowej mieszkań, II kw. 2026 vs II kw. 2025 (%). Źródło: SonarHome.pl

„Silniejsze odbicie cen było widoczne od kwietnia 2026 roku. Widać jednocześnie, że sytuacja stopniowo normalizuje się, dlatego kolejny kwartał powinien być spokojniejszy i przynieść większą stabilizację cen”

— Anton Bubiel, ekspert rynku mieszkaniowego w SonarHome.pl

Warszawa i Kraków wciąż najdroższe

Pod względem poziomu cen w czerwcu 2026 roku najdrożej było w Warszawie, gdzie mediana wyniosła 15,7 tys. zł za metr kwadratowy. Kraków pozostawał tańszy od stolicy z medianą 14,7 tys. zł/m², a trzecie miejsce zajął Gdańsk (13,6 tys. zł/m²). Wrocław i Gdynia osiągnęły identyczny poziom 11,8 tys. zł/m², Poznań – 10,8 tys. zł/m², natomiast najniższe ceny tradycyjnie odnotowano w Łodzi (7,5 tys. zł/m²).

Mediana ceny ofertowej mieszkań w czerwcu 2026 r. (tys. zł/m²). Źródło: SonarHome.pl

Oferta wciąż się kurczy – Gdańsk wyjątkiem

Podaż mieszkań w największych polskich miastach nadal się zmniejszała. Warszawa zanotowała jeden z największych kwartalnych spadków liczby ofert, sięgający 6,4%. W Krakowie i Gdyni spadki wyniosły odpowiednio 3,1% i 2,9%, a w Poznaniu i Wrocławiu – po około 2%. Najgłębszy spadek podaży w ujęciu kwartalnym odnotowano jednak w Łodzi (-6,7%). Jedynym miastem, w którym liczba ofert wzrosła, był Gdańsk – o 5,2%.

Kwartalna zmiana liczby ofert mieszkań, II kw. 2026 vs I kw. 2026 (%). Źródło: SonarHome.pl

Roczna korekta podaży głębsza niż w poprzednich kwartałach

W ujęciu rocznym spadek liczby dostępnych mieszkań był jeszcze wyraźniejszy i objął niemal wszystkie analizowane miasta, a skala zmian była większa niż w poprzednich okresach. Największy spadek odnotowano w Warszawie (-17,2%), a Wrocław i Kraków zanotowały spadki na poziomie 13,1–13,4%. W Łodzi podaż zmniejszyła się o 11,4%, w Poznaniu o 7,2%, a w Gdyni o 3,4%. Jedynym miastem z rocznym wzrostem podaży pozostał Gdańsk (+6,3%).

Roczna zmiana liczby ofert mieszkań, II kw. 2026 vs II kw. 2025 (%). Źródło: SonarHome.pl

Popyt osłabł, banki pod presją wniosków kredytowych

Pod koniec drugiego kwartału zainteresowanie mieszkaniami z rynku wtórnego lekko osłabło – była to korekta po ożywieniu z pierwszego kwartału 2026 roku, wspieranym przez dobre wyniki akcji kredytowej. Mimo słabszego popytu średnie ceny ofertowe nadal powoli rosły, co analitycy SonarHome.pl tłumaczą przede wszystkim zmianą struktury podaży – rosnącym udziałem nowszych lokali oraz szeroką ofertą mieszkań deweloperskich, która silniej wpływa na decyzje kupujących i skłania sprzedających z rynku wtórnego do większej elastyczności cenowej. Po raz pierwszy od dłuższego czasu finansowanie ze zmiennym oprocentowaniem okazało się tańsze niż kredyty z okresowo stałą stopą.

Jednocześnie duży napływ wniosków kredytowych spowodował wyzwania operacyjne w bankach. W maju 2026 roku o kredyt hipoteczny wnioskowało 45,09 tys. osób – o 16,9% więcej niż rok wcześniej i o 6,7% więcej niż w kwietniu 2026 roku. Dane o sprzedaży kredytów za czerwiec nie były jeszcze znane w momencie publikacji analizy, natomiast liczba udzielonych kredytów w maju spadła o 5,3% względem kwietnia.

MiastoMediana ceny VI 2026 (zł/m²)Zmiana kw/kwZmiana r/r
Warszawa15 700+2,4%+4,5%
Kraków14 700+2,4%+4,9%
Gdańsk13 600+1,9%+8,9%
Wrocław11 800+2,1%+4,8%
Gdynia11 800+3,8%+9,1%
Poznań10 800+3,3%+7,2%
Łódź7 500+1,2%-1,7%

Dla inwestorów i deweloperów obraz rynku pozostaje dwutorowy: kurcząca się podaż na rynku wtórnym w większości metropolii sprzyja utrzymaniu presji cenowej, ale rosnący udział nowych mieszkań deweloperskich i chłodniejszy popyt mogą w kolejnych kwartałach spowolnić tempo podwyżek – zwłaszcza jeśli banki ustabilizują obsługę rekordowej liczby wniosków kredytowych.

Źródło danych: SonarHome.pl. Opracowanie własne na podstawie danych SonarHome.pl.

Autor/Źródło:

Disclaimer: Informacje zawarte w niniejszej publikacji służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowią one porady finansowej lub jakiejkolwiek innej porady, mają charakter ogólny i nie są skierowane dla konkretnego adresata. Przed skorzystaniem z informacji w jakichkolwiek celach należy zasięgnąć niezależnej porady.

Polecane

PRACA I KARIERA

Rynek pracy w Polsce: które zawody dominują, gdzie brakuje młodych i kogo zastąpi AI

0
Główny Urząd Statystyczny opublikował pierwsze tak szczegółowe zestawienie zawodów...
GIEŁDA I INWESTYCJE

Czy boom na AI pęknie? Prognoza na III kwartał dla giełd, złota i ropy

0
Koniec II kwartału przyniósł mocne odbicie akcji spółek związanych...
ENERGETYKA

Koniec last minute? Kryzys paliwowy może podnieść ceny biletów lotniczych

0
Niekoniecznie w domu, ale jeśli wyjazd to: na krócej,...
GIEŁDA I INWESTYCJE

TFI zarobiły 1,4 mld zł. Zysk branży wyższy o 38 proc.

0
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych zamknęły 2025 r. najlepszym wynikiem w...
GOSPODARKA

Brexit – tracą wszyscy poza Polską (no i Irlandią) – 10 lat po Brexicie

0
Szacujemy wymierne straty we wzroście brytyjskiego PKB z tytułu...
Wiadomości

Coraz mniej pustych biur w Warszawie. Popyt najwyższy od wielu kwartałów

0
Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) opublikowała zagregowane dane dotyczące...

Ceny mieszkań we Włoszech. Północ jest ponad trzy razy droższa od południa

0
Włoski rynek mieszkaniowy dzieli cenowa przepaść. W Trydencie-Górnej Adydze...

Ceny mieszkań wakacyjnych biją rekordy. Oto najdroższe kurorty

0
W tegorocznej pierwszej dziesiątce najdroższych miejscowości wypoczynkowych znalazło się...

Ceny mieszkań w Hiszpanii biją rekordy, ale rynek wyraźnie hamuje

0
Hiszpański rynek mieszkaniowy wszedł w 2026 r. w wyraźny...

Ceny mieszkań we Włoszech rosną najszybciej od lat. Mediolan liderem

0
Ceny mieszkań i domów we Włoszech rosną w tempie,...

Nearshoring wzmacnia Polskę na rynku nieruchomości komercyjnych

0
Globalny rynek nieruchomości komercyjnych poszukuje nowych punktów równowagi i...

Hiszpania, Włochy czy Dubaj? Polacy coraz śmielej inwestują za granicą

0
Hiszpania od kilku lat pozostaje bezkonkurencyjnym liderem wśród kierunków...

Mieszkań przybywa szybciej niż kupujących

0
Deweloperzy wrzucili na rynek rekordową w tym roku liczbę...
Coś dla Ciebie

Wybrane kategorie

FIRMYKOMENTARZE WALUTOWEPRAWOBIZNESTECHNOLOGIANIERUCHOMOŚCIGIEŁDA I INWESTYCJE
Poprzedni artykuł
Warszawa
Coraz mniej pustych biur w Warszawie. Popyt najwyższy od wielu kwartałów