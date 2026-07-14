Mieszkania nadal drożeją mimo słabszego popytu

Ceny mieszkań w największych polskich miastach rosły w drugim kwartale 2026 roku w umiarkowanym, ale stabilnym tempie, a jednocześnie liczba dostępnych ofert kurczyła się w większości lokalizacji. Najszybciej drożały mieszkania w Trójmieście i Poznaniu, malejąca podaż najmocniej dała się we znaki w Warszawie, a pod koniec kwartału popyt na rynku wtórnym nieco osłabł na rzecz oferty deweloperskiej.

Z analizy przygotowanej przez ekspertów platformy SonarHome.pl wynika, że dynamika podwyżek cen mieszkań pozostała w drugim kwartale zbliżona do tej z poprzedniego okresu. Największą zmianę kwartał do kwartału odnotowano w Gdyni, gdzie mediana cen ofertowych wzrosła o 3,8%. Wysoką dynamiką wyróżnił się także Poznań (+3,3%), a Kraków i Warszawa zanotowały wzrost po 2,4%. W pozostałych analizowanych miastach podwyżki oscylowały wokół 2%.

Kwartalny wzrost cen: liderują Gdynia i Poznań

Zmiana mediany ceny ofertowej mieszkań, II kw. 2026 vs I kw. 2026 (%). Źródło: SonarHome.pl

W ujęciu rocznym wzrosty są znacznie wyraźniejsze

Porównanie rok do roku pokazuje wyraźnie mocniejszą tendencję wzrostową. Ceny mieszkań podniosły się względem drugiego kwartału 2025 roku we wszystkich analizowanych miastach z wyjątkiem Łodzi, gdzie odnotowano niewielki spadek. Najsilniej zdrożały mieszkania w Gdyni (+9,1%) i Gdańsku (+8,9%), a w Poznaniu wzrost przekroczył 7%. Warszawa, Wrocław i Kraków zanotowały podwyżki rzędu 4,5–4,9%.

Zmiana mediany ceny ofertowej mieszkań, II kw. 2026 vs II kw. 2025 (%). Źródło: SonarHome.pl

„Silniejsze odbicie cen było widoczne od kwietnia 2026 roku. Widać jednocześnie, że sytuacja stopniowo normalizuje się, dlatego kolejny kwartał powinien być spokojniejszy i przynieść większą stabilizację cen” — Anton Bubiel, ekspert rynku mieszkaniowego w SonarHome.pl

Warszawa i Kraków wciąż najdroższe

Pod względem poziomu cen w czerwcu 2026 roku najdrożej było w Warszawie, gdzie mediana wyniosła 15,7 tys. zł za metr kwadratowy. Kraków pozostawał tańszy od stolicy z medianą 14,7 tys. zł/m², a trzecie miejsce zajął Gdańsk (13,6 tys. zł/m²). Wrocław i Gdynia osiągnęły identyczny poziom 11,8 tys. zł/m², Poznań – 10,8 tys. zł/m², natomiast najniższe ceny tradycyjnie odnotowano w Łodzi (7,5 tys. zł/m²).

Mediana ceny ofertowej mieszkań w czerwcu 2026 r. (tys. zł/m²). Źródło: SonarHome.pl

Oferta wciąż się kurczy – Gdańsk wyjątkiem

Podaż mieszkań w największych polskich miastach nadal się zmniejszała. Warszawa zanotowała jeden z największych kwartalnych spadków liczby ofert, sięgający 6,4%. W Krakowie i Gdyni spadki wyniosły odpowiednio 3,1% i 2,9%, a w Poznaniu i Wrocławiu – po około 2%. Najgłębszy spadek podaży w ujęciu kwartalnym odnotowano jednak w Łodzi (-6,7%). Jedynym miastem, w którym liczba ofert wzrosła, był Gdańsk – o 5,2%.

Kwartalna zmiana liczby ofert mieszkań, II kw. 2026 vs I kw. 2026 (%). Źródło: SonarHome.pl

Roczna korekta podaży głębsza niż w poprzednich kwartałach

W ujęciu rocznym spadek liczby dostępnych mieszkań był jeszcze wyraźniejszy i objął niemal wszystkie analizowane miasta, a skala zmian była większa niż w poprzednich okresach. Największy spadek odnotowano w Warszawie (-17,2%), a Wrocław i Kraków zanotowały spadki na poziomie 13,1–13,4%. W Łodzi podaż zmniejszyła się o 11,4%, w Poznaniu o 7,2%, a w Gdyni o 3,4%. Jedynym miastem z rocznym wzrostem podaży pozostał Gdańsk (+6,3%).

Roczna zmiana liczby ofert mieszkań, II kw. 2026 vs II kw. 2025 (%). Źródło: SonarHome.pl

Popyt osłabł, banki pod presją wniosków kredytowych

Pod koniec drugiego kwartału zainteresowanie mieszkaniami z rynku wtórnego lekko osłabło – była to korekta po ożywieniu z pierwszego kwartału 2026 roku, wspieranym przez dobre wyniki akcji kredytowej. Mimo słabszego popytu średnie ceny ofertowe nadal powoli rosły, co analitycy SonarHome.pl tłumaczą przede wszystkim zmianą struktury podaży – rosnącym udziałem nowszych lokali oraz szeroką ofertą mieszkań deweloperskich, która silniej wpływa na decyzje kupujących i skłania sprzedających z rynku wtórnego do większej elastyczności cenowej. Po raz pierwszy od dłuższego czasu finansowanie ze zmiennym oprocentowaniem okazało się tańsze niż kredyty z okresowo stałą stopą.

Jednocześnie duży napływ wniosków kredytowych spowodował wyzwania operacyjne w bankach. W maju 2026 roku o kredyt hipoteczny wnioskowało 45,09 tys. osób – o 16,9% więcej niż rok wcześniej i o 6,7% więcej niż w kwietniu 2026 roku. Dane o sprzedaży kredytów za czerwiec nie były jeszcze znane w momencie publikacji analizy, natomiast liczba udzielonych kredytów w maju spadła o 5,3% względem kwietnia.

Miasto Mediana ceny VI 2026 (zł/m²) Zmiana kw/kw Zmiana r/r Warszawa 15 700 +2,4% +4,5% Kraków 14 700 +2,4% +4,9% Gdańsk 13 600 +1,9% +8,9% Wrocław 11 800 +2,1% +4,8% Gdynia 11 800 +3,8% +9,1% Poznań 10 800 +3,3% +7,2% Łódź 7 500 +1,2% -1,7%

Dla inwestorów i deweloperów obraz rynku pozostaje dwutorowy: kurcząca się podaż na rynku wtórnym w większości metropolii sprzyja utrzymaniu presji cenowej, ale rosnący udział nowych mieszkań deweloperskich i chłodniejszy popyt mogą w kolejnych kwartałach spowolnić tempo podwyżek – zwłaszcza jeśli banki ustabilizują obsługę rekordowej liczby wniosków kredytowych.

Źródło danych: SonarHome.pl. Opracowanie własne na podstawie danych SonarHome.pl.