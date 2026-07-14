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Coraz mniej pustych biur w Warszawie. Popyt najwyższy od wielu kwartałów

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Warszawski rynek biurowy wyraźnie przyspieszył. W drugim kwartale 2026 roku firmy wynajęły 282,8 tys. m² nowoczesnej powierzchni, ponad dwukrotnie więcej niż kwartał wcześniej i o przeszło 80 proc. więcej niż przed rokiem. Jednocześnie wskaźnik pustostanów spadł do 8,5 proc., a w centrum miasta wyniósł zaledwie 4,8 proc. Ożywienie napędzały przede wszystkim renegocjacje dotychczasowych umów, które odpowiadały za ponad połowę całego popytu.

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) opublikowała zagregowane dane dotyczące warszawskiego rynku najmu powierzchni biurowych w II kwartale 2026 roku. Źródłem danych są firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych (Avison Young, Axi Immo, BNP Paribas Real Estate Poland, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank, Newmark Polska, Savills), a informacje dotyczą zasobów nowoczesnej powierzchni biurowej, nowych projektów oddanych do użytku, wielkości transakcji wynajmu oraz ilości powierzchni niewynajętej.

Na koniec czerwca 2026 roku zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie wyniosły około 6 236 400 mkw.

W II kwartale 2026 roku w stolicy ukończono modernizację biurowca Przemysłowa 26 (Powiśle Nieruchomości – 2 350 mkw.). Łącznie od początku roku na rynek trafiło 45 200 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej.

Na koniec II kwartału 2026 roku wskaźnik pustostanów w Warszawie osiągnął wartość 8,5% (spadek o 1,0 pp. w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz spadek o 2,3 pp. w odniesieniu do analogicznego okresu w 2025 roku). Dostępność powierzchni biurowej wynosiła 529 500 mkw. W strefach centralnych współczynnik pustostanów kształtował się na poziomie 4,8%, natomiast poza centrum osiągnął wartość 11,8%.

W II kwartale 2026 roku popyt na nowoczesne powierzchnie biurowe wyniósł 282 800 mkw. Największym zainteresowaniem najemców w badanym okresie cieszyły się strefy Centrum, Służewiec oraz Centralny Obszar Biznesu. Dla porównania, w I kwartale 2026 roku popyt wyniósł 133 800 mkw., a w analogicznym okresie zeszłego roku – 155 000 mkw.

W okresie od początku kwietnia do końca czerwca 2026 roku najwyższy udział w strukturze popytu przypadł renegocjacjom – 52%. Nowe umowy (wliczając umowy przednajmu) odpowiadały za 44% powierzchni umów, natomiast ekspansje – za 4%.

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