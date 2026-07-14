Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) opublikowała zagregowane dane dotyczące warszawskiego rynku najmu powierzchni biurowych w II kwartale 2026 roku. Źródłem danych są firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych (Avison Young, Axi Immo, BNP Paribas Real Estate Poland, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank, Newmark Polska, Savills), a informacje dotyczą zasobów nowoczesnej powierzchni biurowej, nowych projektów oddanych do użytku, wielkości transakcji wynajmu oraz ilości powierzchni niewynajętej.

Na koniec czerwca 2026 roku zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie wyniosły około 6 236 400 mkw.

W II kwartale 2026 roku w stolicy ukończono modernizację biurowca Przemysłowa 26 (Powiśle Nieruchomości – 2 350 mkw.). Łącznie od początku roku na rynek trafiło 45 200 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej.

Na koniec II kwartału 2026 roku wskaźnik pustostanów w Warszawie osiągnął wartość 8,5% (spadek o 1,0 pp. w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz spadek o 2,3 pp. w odniesieniu do analogicznego okresu w 2025 roku). Dostępność powierzchni biurowej wynosiła 529 500 mkw. W strefach centralnych współczynnik pustostanów kształtował się na poziomie 4,8%, natomiast poza centrum osiągnął wartość 11,8%.

W II kwartale 2026 roku popyt na nowoczesne powierzchnie biurowe wyniósł 282 800 mkw. Największym zainteresowaniem najemców w badanym okresie cieszyły się strefy Centrum, Służewiec oraz Centralny Obszar Biznesu. Dla porównania, w I kwartale 2026 roku popyt wyniósł 133 800 mkw., a w analogicznym okresie zeszłego roku – 155 000 mkw.

W okresie od początku kwietnia do końca czerwca 2026 roku najwyższy udział w strukturze popytu przypadł renegocjacjom – 52%. Nowe umowy (wliczając umowy przednajmu) odpowiadały za 44% powierzchni umów, natomiast ekspansje – za 4%.