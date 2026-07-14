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NIERUCHOMOŚCI
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Ceny mieszkań we Włoszech. Północ jest ponad trzy razy droższa od południa

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Włoski rynek mieszkaniowy dzieli cenowa przepaść. W Trydencie-Górnej Adydze metr kwadratowy używanego mieszkania kosztuje średnio 3281 euro, podczas gdy w Molise zaledwie 900 euro. Różnica przekracza 260 proc., a najszybszy wzrost cen nadal koncentruje się głównie na północy kraju. Dla inwestorów oznacza to wybór między drogimi, ale płynnymi rynkami dużych miast i regionów turystycznych a znacznie tańszym południem, obciążonym większym ryzykiem demograficznym i sezonowością popytu.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI · WŁOCHY
Dane rynkowe: II kwartał 2026 (Idealista) oraz II półrocze 2025 (Agenzia delle Entrate, OMI) · Publikacja: 14 lipca 2026

Metr kwadratowy mieszkania w Trydencie-Górnej Adydze kosztuje ponad trzy i pół raza więcej niż w Molise. Włoski rynek mieszkaniowy, mimo wspólnej waluty, wspólnych przepisów i jednego systemu podatkowego, pozostaje jednym z najbardziej rozwarstwionych w Europie Zachodniej — a przepaść między północą a południem kraju nie tylko się utrzymuje, ale w niektórych segmentach pogłębia.

Skala różnic w liczbach

Według danych Idealista za II kwartał 2026 roku, średnia cena ofertowa mieszkania używanego we Włoszech wyniosła 1 903 euro za metr kwadratowy — o 0,6% więcej niż kwartał wcześniej i o 4,1% więcej niż rok wcześniej. Za tą średnią kryje się jednak ogromne zróżnicowanie regionalne.

Źródło: Idealista, Ufficio Studi, dane ofertowe II kw. 2026. Opracowanie własne.

Na szczycie zestawienia niezmiennie znajduje się Trydent-Górna Adyga (Trentino-Alto Adige) — region autonomiczny obejmujący Bolzano i Trydent — z ceną 3 281 euro/m². Tuż za nim plasują się Liguria (2 549 euro/m²), Toskania (2 464 euro/m²) oraz Dolina Aosty (2 420 euro/m²). Powyżej średniej krajowej znajdują się też Lombardia (2 414 euro/m²), Lacjum z Rzymem (2 224 euro/m²), Emilia-Romania (1 957 euro/m²) i Wenecja Euganejska (1 918 euro/m²).

Na przeciwnym biegunie plasują się Molise (900 euro/m²) i Kalabria (922 euro/m²) — jedyne dwa regiony, w których średnia cena nie przekracza progu 1 000 euro za metr. Różnica między najdroższym a najtańszym regionem sięga więc niemal 2 400 euro/m², czyli mieszkanie w Bolzano może kosztować ponad trzykrotnie więcej niż analogiczny lokal w Campobasso czy Katanzarze.

Dlaczego północ jest tak droga

Region Trydent-Górna Adyga zawdzięcza swoją pozycję lidera połączeniu kilku czynników: wysokiego PKB na mieszkańca, statusu autonomicznego z odrębnym systemem podatkowym, silnej turystyki górskiej (Dolomity) oraz ograniczonej podaży gruntów budowlanych w alpejskich dolinach. Podobny mechanizm — deficyt terenu pod zabudowę w połączeniu z silną gospodarką — działa w Lombardii, gdzie ceny napędza Mediolan jako centrum finansowe i biznesowe kraju.

Liguria i Toskania reprezentują inny model: to regiony, w których na ceny wpływa nie tyle lokalny rynek pracy, co popyt zewnętrzny — turystyczny i inwestycyjny. Wybrzeże Riwiery Liguryjskiej oraz toskańskie miasteczka w okolicach Sieny czy Florencji przyciągają nabywców z całych Włoch i z zagranicy, co odrywa ceny od lokalnych dochodów mieszkańców.

Kluczowy mechanizm: popyt nie musi być lokalny

W regionach turystycznych ceny mieszkań kształtuje popyt zewnętrzny, a nie zarobki miejscowej ludności. To zjawisko znane z wielu regionów śródziemnomorskich Europy — od Costa del Sol po greckie wyspy — i tłumaczy, dlaczego niektóre nadmorskie miejscowości południa Włoch bywają droższe niż przeciętne miasto na północy, mimo niższego regionalnego PKB.

Dlaczego południe pozostaje tanie

Kalabria, Sycylia czy Molise łączy wyższe bezrobocie, słabsza baza przemysłowa i wieloletnia migracja wewnętrzna młodszych mieszkańców na północ lub za granicę. Depopulacja mniejszych miejscowości dodatkowo obniża ceny — im bardziej wyludnia się dana gmina, tym mniejszy popyt na lokalny zasób mieszkaniowy, co część włoskich samorządów próbuje odwrócić symbolicznymi programami sprzedaży domów za jedno euro.

Dane dla Kalabrii pokazują to zróżnicowanie także wewnątrz samego regionu: średnia cena wynosi tam 922 euro/m², ale w prowincji Vibo Valentia sięga 1 255 euro/m², podczas gdy w Reggio Calabria spada do 790 euro/m². Nawet w najtańszych regionach kraju rynek nie jest więc jednolity — stan techniczny budynku, bliskość wybrzeża i sytuacja demograficzna gminy potrafią podwoić lub zmniejszyć o połowę cenę metra w obrębie tej samej prowincji.

Dwa źródła danych, dwa obrazy rynku

Warto zaznaczyć, że dane Idealista opierają się na cenach ofertowych, czyli oczekiwaniach sprzedających, a nie na faktycznie zawartych transakcjach. Równoległe dane Agenzia delle Entrate (OMI — Osservatorio del Mercato Immobiliare), oparte na aktach notarialnych, wskazują niższą średnią krajową — około 1 130 euro/m² za drugie półrocze 2025 — ponieważ ceny transakcyjne są historycznie o 5–15% niższe od ofertowych. Kierunek zróżnicowania regionalnego pozostaje jednak spójny w obu zestawieniach: północ, a zwłaszcza regiony alpejskie i Lombardia, systematycznie przewyższają południe.

Kto rośnie najszybciej

W samym II kwartale 2026 roku najsilniejszy wzrost cen odnotował Friuli-Wenecja Julijska (+2,9% kw/kw), wyprzedzając Wenecję Euganejską (+1,6%), Lombardię (+1,5%), Emilię-Romanię (+1,2%) i Lacjum (+1,0%). To potwierdza, że dynamika wzrostu — podobnie jak poziom cen — koncentruje się w północnej i środkowej części kraju, pogłębiając względem regionów południowych nie tylko różnicę w poziomie cen, ale i w tempie ich wzrostu.

RegionCena €/m² (II kw. 2026)Pozycja względem średniej krajowej
Trydent-Górna Adyga3 281+72%
Liguria2 549+34%
Toskania2 464+29%
Dolina Aosty2 420+27%
Lombardia2 414+27%
Lacjum2 224+17%
Emilia-Romania1 957+3%
Średnia krajowa1 903
Wenecja Euganejska1 918+1%
Kalabria922-52%
Molise900-53%

Źródło: Idealista, Ufficio Studi, II kw. 2026. Opracowanie własne.

Co to oznacza dla inwestorów

Dla kapitału inwestycyjnego rozwarstwienie włoskiego rynku niesie dwa przeciwstawne sygnały. Regiony północne — Lombardia, Wenecja Euganejska, Emilia-Romania — oferują wyższą płynność, stabilniejszy popyt najmu krótko- i długoterminowego oraz mniejsze ryzyko demograficzne, ale przy wysokim progu wejścia kapitałowego i ograniczonym potencjale dalszego wzrostu procentowego. Region alpejski dodatkowo korzysta z autonomii podatkowej, co bywa istotne przy planowaniu długoterminowym.

Regiony południowe i Molise pozostają atrakcyjne cenowo, ale wiążą się z ryzykiem depopulacji, słabszą infrastrukturą transportową i sezonowością popytu tam, gdzie rynek napędza turystyka. Nieruchomości poza sezonem w wielu miejscowościach nadmorskich południa praktycznie nie generują ruchu, co ogranicza ich zastosowanie inwestycyjne do modelu najmu wakacyjnego, a nie stałego dochodu z najmu.

W obu przypadkach dane nie pozwalają sformułować rekomendacji zakupu ani sprzedaży — to zestawienie czynników strukturalnych, a nie prognoza cenowa dla konkretnego regionu czy miejscowości.

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