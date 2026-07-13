Monika Constant, prezeska Związku Polskiego Leasingu
Monika Constant, prezeska Związku Polskiego Leasingu
ADMINISTRACJALEASING
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Prawie 40 proc. umów leasingu zawieranych jest już online

ŹródłoZwiązek Polskiego Leasingu
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Prawie 4 na 10 nowych umów leasingu w Polsce zawieranych jest już w pełni elektronicznie — to wzrost o niemal 10 punktów procentowych w ciągu zaledwie roku. Dane Związku Polskiego Leasingu (ZPL) pokazują, że rynek szybko wykorzystał możliwości otwarte przez ubiegłoroczną deregulację, a cyfrowe podpisywanie umów stało się standardem niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa.

39,4%
udział umów elektronicznych w 2025 r.
+9,8 pkt proc.
wzrost r/r (z 29,6% w 2024 r.)
95%+
firm leasingowych ocenia e-umowy lepiej niż tradycyjne

Rok po zmianie przepisów

Dokładnie rok temu w życie weszły przepisy umożliwiające zawieranie umów leasingu w formie dokumentowej — bez podpisu własnoręcznego czy kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Regulacja została przyjęta w ramach pierwszego rządowego pakietu deregulacyjnego i, jak wynika z badania przeprowadzonego przez ZPL wśród firm leasingowych, w ciągu dwunastu miesięcy zdążyła istotnie zmienić sposób obsługi klientów na rynku finansowania przedsiębiorstw.

Średni udział umów zawieranych elektronicznie wzrósł z 29,6 proc. w 2024 r. do 39,4 proc. w 2025 r. Oznacza to wzrost o niemal jedną trzecią w ujęciu relatywnym. Dwie trzecie ankietowanych firm leasingowych deklaruje, że udział umów podpisywanych elektronicznie wzrósł u nich znacząco, a pozostałe wskazują na dalszy, choć wolniejszy trend wzrostowy.

Udział umów leasingu zawieranych elektronicznie (2024 vs 2025)
Źródło danych: badanie ZPL wśród firm leasingowych. Opracowanie własne na podstawie danych ZPL.

Cyfryzacja obejmuje cały sektor przedsiębiorstw

Co istotne, elektroniczne zawieranie umów nie jest już domeną wyłącznie największych klientów korporacyjnych. W 2025 r. średnio 44 proc. umów z małymi firmami podpisywano cyfrowo, podobnie jak 41,2 proc. umów ze średnimi przedsiębiorstwami oraz 39 proc. z dużymi firmami. Różnice między segmentami wyraźnie się zacierają — jeszcze rok wcześniej to duże firmy prowadziły w cyfryzacji, dziś najwyższy udział notują małe podmioty.

Na tym tle wyróżnia się sektor publiczny, w którym udział umów zawieranych elektronicznie wynosi zaledwie 9,6 proc. Zdaniem ZPL wynika to przede wszystkim ze specyfiki procedur i wymogów formalnych obowiązujących w administracji publicznej.

Elektroniczne zawieranie umów w podziale na wielkość firmy
Źródło danych: badanie ZPL wśród firm leasingowych. Opracowanie własne na podstawie danych ZPL.
Segment20242025
Małe firmy33,0%44,0%
Średnie firmy28,6%41,2%
Duże firmy28,1%39,0%
Sektor publiczny7,2%9,6%

Jeszcze rok temu mówiliśmy o zmianie prawa. Dziś widzimy, że przedsiębiorcy rzeczywiście z niej korzystają. Leasing staje się usługą dostępną szybciej, wygodniej i coraz częściej całkowicie online. To zmiana, która odpowiada na oczekiwania klientów i wyznacza nowy standard obsługi na rynku finansowania przedsiębiorstw. Monika Constant, prezeska Związku Polskiego Leasingu

Doradztwo nie znika — zmienia rolę

Zdaniem prezeski ZPL cyfryzacja procesu podpisywania umów nie oznacza rezygnacji z doradztwa. Przeciwnie — pozwala przenieść rolę doradcy z obsługi formalności na wsparcie klienta w wyborze najlepszego rozwiązania finansowego. Przedsiębiorcy nadal cenią możliwość rozmowy z ekspertem, zwłaszcza przy bardziej złożonych inwestycjach.

W efekcie rola doradcy leasingowego ewoluuje — z osoby obsługującej proces w kierunku partnera biznesowego wspierającego klienta w podejmowaniu decyzji finansowych. Model hybrydowy, łączący cyfryzację z doradztwem, ma pozostać kluczowy dla dalszego rozwoju branży. Ponad 95 proc. firm leasingowych ocenia elektroniczne zawieranie umów jako rozwiązanie lepsze od tradycyjnego, wskazując na krótszy czas obsługi, niższe koszty administracyjne, mniejszą liczbę błędów oraz wyższą satysfakcję klientów.

Głosy branży

Praktyczny wymiar zmian potwierdzają dane poszczególnych firm leasingowych, które w ciągu ostatniego roku wdrożyły własne rozwiązania cyfrowe do zawierania umów.

Zmiany regulacyjne przyczyniły się do zmian proceduralnych i technologicznych, co przełożyło się na wzrost udziału umów zawieranych zdalnie o około 10 pkt proc. w porównaniu z czerwcem 2025 r., do poziomu 46 proc. Liczymy, że do końca roku już połowa naszych umów będzie zawierana kanałami cyfrowymi.

Jarosław Antosiak — ESG Manager, BNP Paribas Leasing Solutions

W okresie wakacyjnym forma dokumentowa stanie się w Nest Lease głównym sposobem zdalnego zawierania umów leasingowych. Eliminujemy ograniczenia techniczne, które dla części przedsiębiorców stanowiły realną barierę — konieczność korzystania z podpisu kwalifikowanego bywała postrzegana jako dodatkowy wymóg komplikujący finalizację umowy.

Joanna Cały — dyrektor Pionu Wsparcia Sprzedaży, Nest Lease

Dziś aż 65,7 proc. umów w Erste Leasing zawieramy cyfrowo przez bySMS w eBOK24, a wraz z bioPodpisem wskaźnik ten sięga już 77 proc. Czas sfinalizowania formalności skrócił się z kilku dni do zaledwie kilku minut.

Tomasz Jąder — prezes zarządu Erste Leasing

Już po 5 miesiącach od uruchomienia Platformy do ePodpisu w tym modelu podpisywanych jest ponad 1000 umów miesięcznie, co potwierdza rosnącą popularność i skuteczność tego rozwiązania.

Małgorzata Lipska — dyrektor Biura Produktów, Procesów i Marketingu, Pekao Leasing

Co dalej z cyfryzacją leasingu

Zdaniem ZPL pierwszy etap cyfrowej transformacji rynku leasingowego zakończył się sukcesem, ale aby przedsiębiorca mógł przejść cały proces — od wyboru przedmiotu leasingu do jego odbioru — całkowicie online, potrzebne są kolejne zmiany regulacyjne. Wśród najważniejszych postulatów branży wymienia się:

  • wdrożenie e-weksla oraz e-rejestracji pojazdów, co wyeliminowałoby jedne z ostatnich papierowych elementów procesu leasingowego;
  • umożliwienie firmom leasingowym dostępu do danych Biura Informacji Kredytowej (BIK) na takich samych zasadach jak bankom, co przyspieszyłoby ocenę zdolności finansowej klientów;
  • umożliwienie leasingodawcom szerszego wykorzystania zautomatyzowanego przetwarzania danych przy ocenie zdolności finansowej i ryzyka.

Związek Polskiego Leasingu reprezentuje branżę leasingową w Polsce i zrzesza 37 podmiotów obejmujących ponad 90 proc. sektora — 36 firm leasingowych oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. W 2025 r. firmy leasingowe sfinansowały inwestycje przedsiębiorstw na kwotę 119,5 mld zł, co oznacza wzrost rynku o 8,1 proc. rok do roku.

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