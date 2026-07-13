Hiszpania, Włochy czy Dubaj? Polacy coraz śmielej inwestują za granicą

Hiszpania od kilku lat pozostaje bezkonkurencyjnym liderem wśród kierunków zakupów nieruchomości Polaków za granicą — w I kw. 2026 r. Polacy kupili tam 1126 mieszkań i domów, najwięcej w historii pomiarów dla tego okresu, awansując na 8. miejsce wśród wszystkich zagranicznych nabywców. Obok Hiszpanii rolę rynków uzupełniających pełnią Włochy, Chorwacja i Bułgaria, a coraz odważniej Polacy sięgają też po Dubaj i Tajlandię.

1 126 nieruchomości kupionych przez Polaków w Hiszpanii, I kw. 2026 (+12,8% r/r) 4,61% udział Polaków wśród zagranicznych nabywców w Hiszpanii, I kw. 2026 8. miejsce Polski w rankingu zagranicznych kupujących w Hiszpanii

Hiszpania: niekwestionowany lider, rekord za rekordem

Według danych Estadística Registral Inmobiliaria (ERI), kwartalnego raportu hiszpańskich rejestratorów nieruchomości, Polacy kupili w I kw. 2026 r. 1126 nieruchomości w Hiszpanii — o 12,8 proc. więcej niż rok wcześniej i najwięcej w historii pomiarów dla pierwszego kwartału. Udział Polaków wśród wszystkich transakcji dokonywanych przez cudzoziemców wyniósł 4,61 proc., co dało Polsce 8. miejsce w rankingu zagranicznych nabywców i oznaczało wzrost udziału o 0,60 p.p. względem poprzedniego kwartału. W całym 2025 r. Polacy nabyli w Hiszpanii ponad 4 tys. nieruchomości.

Trend wzrostowy trwa od lat: udział Polaków wśród zagranicznych kupujących w Hiszpanii wzrósł z 1,87 proc. w 2021 r. do 3,35 proc. w 2022 r. i 3,57 proc. w 2023 r., by w I kw. 2026 r. sięgnąć rekordowych 4,61 proc. W 2023 r. niemal 24 proc. mieszkań kupionych przez Polaków pochodziło z rynku pierwotnego, a 76 proc. — z rynku wtórnego; 685 transakcji sfinansowano kredytem hipotecznym o średniej wartości 170 tys. euro.

Udział Polski wśród zagranicznych nabywców nieruchomości w Hiszpanii Źródło danych: Colegio de Registradores de España (ERI). Opracowanie własne na podstawie danych Rejestratorów. Uwaga: dane za 2021-2023 to wartości roczne, dane za I kw. 2026 dotyczą wyłącznie tego kwartału.

Zdecydowana większość polskich transakcji w Hiszpanii koncentruje się w prowincji Malaga i na Costa del Sol. Ceny nieruchomości w tym regionie wzrosły w 2025 r. o blisko 14 proc., co czyni je jedną z najszybciej drożejących lokalizacji na hiszpańskim wybrzeżu. Popyt napędzają zarówno motywacje inwestycyjne — stabilny wzrost wartości i potencjał najmu premium — jak i czynniki stylu życia: klimat, poczucie bezpieczeństwa, dostęp do szkół międzynarodowych oraz rosnąca, liczona już w tysiącach polska społeczność na tym wybrzeżu.

Wejście Polski do ścisłego europejskiego TOP 10 kupujących nieruchomości w Hiszpanii to zjawisko, które jeszcze pięć lat temu byłoby trudne do przewidzenia. Nasi rodacy stali się realną siłą na tym rynku. Biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu — o 12,8 proc. w ciągu roku — jesteśmy jedną z najszybciej rosnących grup nabywców. Spodziewam się, że ten trend się utrzyma. Robert Reiski, ekspert rynku nieruchomości w Hiszpanii

Włochy, Chorwacja, Bułgaria: rynki uzupełniające

Za Hiszpanią w rankingu popularności plasują się trzy rynki o odmiennej charakterystyce. Włochy przyciągają inwestorów akceptujących dłuższy horyzont zwrotu, ale oczekujących wysokiej atrakcyjności lokalizacji — najpopularniejsze regiony to Toskania, Apulia i Sycylia. Chorwacja pozostaje najbardziej „naturalnym” kierunkiem dla Polaków, wielu z nich decyduje się na zakup po latach spędzania tam wakacji; średnia cena mieszkania przekracza tam 3 tys. euro za m², choć w głębi kraju można znaleźć nieruchomości o połowę tańsze niż na wybrzeżu. Bułgaria wyróżnia się przede wszystkim ceną — małe mieszkanie w miejscowościach nadmorskich, takich jak Słoneczny Brzeg, można kupić już od ok. 100 tys. zł.

Kraj Profil rynku dla polskich kupujących Orientacyjna cena wejścia Hiszpania (Costa del Sol) Lider wolumenu, wzrost wartości + najem premium od ok. 200-250 tys. euro Włochy (Toskania, Apulia, Sycylia) Dłuższy horyzont inwestycyjny, styl życia zróżnicowana regionalnie Chorwacja (wybrzeże) Rynek „bezpiecznego wejścia” dla początkujących od ok. 200 tys. euro Bułgaria (Słoneczny Brzeg) Najniższy próg cenowy w UE, wynajem krótkoterminowy od ok. 100 tys. zł

Nowa fala: Dubaj, Tajlandia i Bliski Wschód

Coraz odważniej polscy inwestorzy sięgają też po kierunki pozaeuropejskie. Według szacunków firmy Rodzinne Inwestycje liczba polskich posiadaczy nieruchomości w Dubaju mogła na początku 2026 r. wzrosnąć nawet kilkukrotnie względem wcześniejszych lat — do zjawiska tego przyczynia się m.in. brak podatku dochodowego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i wysoki potencjał zwrotu z najmu. Tajlandia kusi z kolei stopami zwrotu na poziomie 6-10 proc. netto rocznie, wymaga jednak horyzontu inwestycyjnego rzędu 5-7 lat i starannego doboru dewelopera. Sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie, w tym w Omanie, chwilowo studzi zainteresowanie tym regionem mimo jego wcześniej rosnącej popularności jako alternatywy dla Dubaju.

Dlaczego Polacy kupują za granicą

Zakup nieruchomości za granicą coraz rzadziej bywa opisywany jako egzotyczna przygoda, a coraz częściej — jako świadomy element strategii finansowej. Wśród motywacji analitycy wymieniają dywersyfikację kapitału, chęć posiadania „drugiego domu” na emeryturę, ochronę oszczędności przed inflacją, a także budowanie swoistego „planu B” na wypadek niepewności w kraju. Zgodnie z prognozą CBRE, udział Polaków w zakupach nieruchomości w Unii Europejskiej może wzrosnąć z obecnych ok. 3 proc. do 5 proc. do 2030 r., jeśli utrzyma się obecna dynamika wzrostu zamożności i mobilności polskiego społeczeństwa.

Uwaga: fiskus zwraca coraz większą uwagę na zakupy nieruchomości za granicą. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) analizuje transakcje, w których wydatki podatnika przewyższają zadeklarowane dochody, korzystając m.in. z międzynarodowej wymiany informacji podatkowych. Sam zakup nieruchomości za granicą nie rodzi obowiązku podatkowego w Polsce, jednak wydatki niepokrywające się z ujawnionymi źródłami przychodu mogą skutkować odrębnym postępowaniem i, zgodnie z ustawą o PIT, 75-procentową stawką podatku od dochodów nieujawnionych.

Metodologia: dane o zakupach nieruchomości przez Polaków w Hiszpanii pochodzą z kwartalnych i rocznych raportów Estadística Registral Inmobiliaria (ERI) publikowanych przez Colegio de Registradores de España. Dane i szacunki dotyczące pozostałych kierunków (Włochy, Chorwacja, Bułgaria, Dubaj, Tajlandia) pochodzą z analiz rynkowych i branżowych (m.in. agencje nieruchomości, Rodzinne Inwestycje) i mają charakter szacunkowy — w przeciwieństwie do twardych danych rejestrowych dla Hiszpanii, nie są oparte na jednolitej, porównywalnej statystyce urzędowej dla wszystkich krajów. Prognoza udziału Polaków w zakupach nieruchomości w UE do 2030 r. pochodzi z analizy CBRE.