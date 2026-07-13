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Hiszpania, Włochy czy Dubaj? Polacy coraz śmielej inwestują za granicą

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Hiszpania od kilku lat pozostaje bezkonkurencyjnym liderem wśród kierunków zakupów nieruchomości Polaków za granicą — w I kw. 2026 r. Polacy kupili tam 1126 mieszkań i domów, najwięcej w historii pomiarów dla tego okresu, awansując na 8. miejsce wśród wszystkich zagranicznych nabywców. Obok Hiszpanii rolę rynków uzupełniających pełnią Włochy, Chorwacja i Bułgaria, a coraz odważniej Polacy sięgają też po Dubaj i Tajlandię.

1 126
nieruchomości kupionych przez Polaków w Hiszpanii, I kw. 2026 (+12,8% r/r)
4,61%
udział Polaków wśród zagranicznych nabywców w Hiszpanii, I kw. 2026
8. miejsce
Polski w rankingu zagranicznych kupujących w Hiszpanii

Hiszpania: niekwestionowany lider, rekord za rekordem

Według danych Estadística Registral Inmobiliaria (ERI), kwartalnego raportu hiszpańskich rejestratorów nieruchomości, Polacy kupili w I kw. 2026 r. 1126 nieruchomości w Hiszpanii — o 12,8 proc. więcej niż rok wcześniej i najwięcej w historii pomiarów dla pierwszego kwartału. Udział Polaków wśród wszystkich transakcji dokonywanych przez cudzoziemców wyniósł 4,61 proc., co dało Polsce 8. miejsce w rankingu zagranicznych nabywców i oznaczało wzrost udziału o 0,60 p.p. względem poprzedniego kwartału. W całym 2025 r. Polacy nabyli w Hiszpanii ponad 4 tys. nieruchomości.

Trend wzrostowy trwa od lat: udział Polaków wśród zagranicznych kupujących w Hiszpanii wzrósł z 1,87 proc. w 2021 r. do 3,35 proc. w 2022 r. i 3,57 proc. w 2023 r., by w I kw. 2026 r. sięgnąć rekordowych 4,61 proc. W 2023 r. niemal 24 proc. mieszkań kupionych przez Polaków pochodziło z rynku pierwotnego, a 76 proc. — z rynku wtórnego; 685 transakcji sfinansowano kredytem hipotecznym o średniej wartości 170 tys. euro.

Udział Polski wśród zagranicznych nabywców nieruchomości w Hiszpanii
Źródło danych: Colegio de Registradores de España (ERI). Opracowanie własne na podstawie danych Rejestratorów. Uwaga: dane za 2021-2023 to wartości roczne, dane za I kw. 2026 dotyczą wyłącznie tego kwartału.

Zdecydowana większość polskich transakcji w Hiszpanii koncentruje się w prowincji Malaga i na Costa del Sol. Ceny nieruchomości w tym regionie wzrosły w 2025 r. o blisko 14 proc., co czyni je jedną z najszybciej drożejących lokalizacji na hiszpańskim wybrzeżu. Popyt napędzają zarówno motywacje inwestycyjne — stabilny wzrost wartości i potencjał najmu premium — jak i czynniki stylu życia: klimat, poczucie bezpieczeństwa, dostęp do szkół międzynarodowych oraz rosnąca, liczona już w tysiącach polska społeczność na tym wybrzeżu.

Wejście Polski do ścisłego europejskiego TOP 10 kupujących nieruchomości w Hiszpanii to zjawisko, które jeszcze pięć lat temu byłoby trudne do przewidzenia. Nasi rodacy stali się realną siłą na tym rynku. Biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu — o 12,8 proc. w ciągu roku — jesteśmy jedną z najszybciej rosnących grup nabywców. Spodziewam się, że ten trend się utrzyma. Robert Reiski, ekspert rynku nieruchomości w Hiszpanii

Włochy, Chorwacja, Bułgaria: rynki uzupełniające

Za Hiszpanią w rankingu popularności plasują się trzy rynki o odmiennej charakterystyce. Włochy przyciągają inwestorów akceptujących dłuższy horyzont zwrotu, ale oczekujących wysokiej atrakcyjności lokalizacji — najpopularniejsze regiony to Toskania, Apulia i Sycylia. Chorwacja pozostaje najbardziej „naturalnym” kierunkiem dla Polaków, wielu z nich decyduje się na zakup po latach spędzania tam wakacji; średnia cena mieszkania przekracza tam 3 tys. euro za m², choć w głębi kraju można znaleźć nieruchomości o połowę tańsze niż na wybrzeżu. Bułgaria wyróżnia się przede wszystkim ceną — małe mieszkanie w miejscowościach nadmorskich, takich jak Słoneczny Brzeg, można kupić już od ok. 100 tys. zł.

KrajProfil rynku dla polskich kupującychOrientacyjna cena wejścia
Hiszpania (Costa del Sol)Lider wolumenu, wzrost wartości + najem premiumod ok. 200-250 tys. euro
Włochy (Toskania, Apulia, Sycylia)Dłuższy horyzont inwestycyjny, styl życiazróżnicowana regionalnie
Chorwacja (wybrzeże)Rynek „bezpiecznego wejścia” dla początkującychod ok. 200 tys. euro
Bułgaria (Słoneczny Brzeg)Najniższy próg cenowy w UE, wynajem krótkoterminowyod ok. 100 tys. zł

Nowa fala: Dubaj, Tajlandia i Bliski Wschód

Coraz odważniej polscy inwestorzy sięgają też po kierunki pozaeuropejskie. Według szacunków firmy Rodzinne Inwestycje liczba polskich posiadaczy nieruchomości w Dubaju mogła na początku 2026 r. wzrosnąć nawet kilkukrotnie względem wcześniejszych lat — do zjawiska tego przyczynia się m.in. brak podatku dochodowego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i wysoki potencjał zwrotu z najmu. Tajlandia kusi z kolei stopami zwrotu na poziomie 6-10 proc. netto rocznie, wymaga jednak horyzontu inwestycyjnego rzędu 5-7 lat i starannego doboru dewelopera. Sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie, w tym w Omanie, chwilowo studzi zainteresowanie tym regionem mimo jego wcześniej rosnącej popularności jako alternatywy dla Dubaju.

Dlaczego Polacy kupują za granicą

Zakup nieruchomości za granicą coraz rzadziej bywa opisywany jako egzotyczna przygoda, a coraz częściej — jako świadomy element strategii finansowej. Wśród motywacji analitycy wymieniają dywersyfikację kapitału, chęć posiadania „drugiego domu” na emeryturę, ochronę oszczędności przed inflacją, a także budowanie swoistego „planu B” na wypadek niepewności w kraju. Zgodnie z prognozą CBRE, udział Polaków w zakupach nieruchomości w Unii Europejskiej może wzrosnąć z obecnych ok. 3 proc. do 5 proc. do 2030 r., jeśli utrzyma się obecna dynamika wzrostu zamożności i mobilności polskiego społeczeństwa.

Uwaga: fiskus zwraca coraz większą uwagę na zakupy nieruchomości za granicą. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) analizuje transakcje, w których wydatki podatnika przewyższają zadeklarowane dochody, korzystając m.in. z międzynarodowej wymiany informacji podatkowych. Sam zakup nieruchomości za granicą nie rodzi obowiązku podatkowego w Polsce, jednak wydatki niepokrywające się z ujawnionymi źródłami przychodu mogą skutkować odrębnym postępowaniem i, zgodnie z ustawą o PIT, 75-procentową stawką podatku od dochodów nieujawnionych.
Metodologia: dane o zakupach nieruchomości przez Polaków w Hiszpanii pochodzą z kwartalnych i rocznych raportów Estadística Registral Inmobiliaria (ERI) publikowanych przez Colegio de Registradores de España. Dane i szacunki dotyczące pozostałych kierunków (Włochy, Chorwacja, Bułgaria, Dubaj, Tajlandia) pochodzą z analiz rynkowych i branżowych (m.in. agencje nieruchomości, Rodzinne Inwestycje) i mają charakter szacunkowy — w przeciwieństwie do twardych danych rejestrowych dla Hiszpanii, nie są oparte na jednolitej, porównywalnej statystyce urzędowej dla wszystkich krajów. Prognoza udziału Polaków w zakupach nieruchomości w UE do 2030 r. pochodzi z analizy CBRE.
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