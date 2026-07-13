Synektik otwiera europejski etap komercjalizacji technologii histotrypsji. System Edison z certyfikatem CE

System Edison, opracowany przez amerykańską spółkę HistoSonics i wykorzystujący technologię histotrypsji do nieinwazyjnego leczenia guzów wątroby, uzyskał certyfikat CE dopuszczający rozwiązanie do stosowania na rynku Unii Europejskiej. Dla Grupy Synektik, wyłącznego dystrybutora systemu w Polsce, Czechach, Słowacji oraz w krajach bałtyckich, oznacza to możliwość rozpoczęcia komercjalizacji tej technologii na rynkach objętych współpracą.

Histotrypsja jest całkowicie nieinwazyjną metodą leczenia wykorzystującą skoncentrowane ultradźwięki do mechanicznego niszczenia tkanki nowotworowej. Zabieg odbywa się bez nacięć chirurgicznych, bez promieniowania jonizującego i bez wykorzystania energii cieplnej. System Edison pozostaje jedynym komercyjnie dostępnym rozwiązaniem wykorzystującym technologię histotrypsji. Skuteczność techniczna leczenia tą metodą, potwierdzona w badaniach klinicznych, przekracza 95%.

– Przełomowe technologie medyczne potrzebują dwóch elementów, aby zacząć realnie zmieniać praktykę kliniczną – potwierdzenia ich bezpieczeństwa i skuteczności oraz zgody regulatorów na ich stosowanie. Uzyskanie certyfikatu CE oznacza, że histotrypsja rozpoczyna swój europejski etap rozwoju. Wierzymy, że podobnie jak kilka lat temu chirurgia robotyczna, również ta technologia ma potencjał stopniowo zmieniać standard leczenia wybranych nowotworów. Certyfikat CE to ważny krok nie tylko dla HistoSonics, ale również dla naszej współpracy – mówi Cezary Kozanecki, założyciel i prezes Synektik.

Grupa Synektik, w ramach współpracy z HistoSonics, odpowiada za sprzedaż systemów Edison, ich instalację, serwis oraz dostawy materiałów wykorzystywanych podczas zabiegów w Polsce, Czechach, na Słowacji oraz w krajach bałtyckich. Model współpracy zakłada przychody zarówno z dostaw systemów Edison, jak i z ich serwisowania oraz dostaw materiałów niezbędnych do wykonywania zabiegów.

– Dysponujemy rozwiniętą organizacją sprzedaży oraz wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu najbardziej zaawansowanych technologii medycznych na rynkach naszego regionu. Podobnie jak w przypadku systemów da Vinci spodziewamy się, że pierwszymi użytkownikami będą najbardziej innowacyjne ośrodki, a tempo dalszego rozwoju rynku będzie zależało przede wszystkim od procesów refundacyjnych i budowania doświadczeń klinicznych – mówi Dariusz Korecki, wiceprezes Zarządu Synektik.

System Edison posiada obecnie dopuszczenie do stosowania w leczeniu guzów wątroby. Równolegle HistoSonics rozwija kolejne zastosowania technologii histotrypsji. Producent prowadzi badania kliniczne oraz procesy regulacyjne związane z wykorzystaniem systemu również w leczeniu nowotworów nerek i trzustki. W maju br. spółka złożyła do amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) wniosek o rozszerzenie wskazań terapeutycznych o leczenie nowotworów nerek.

Uzyskanie certyfikatu CE zbiega się z okresem intensywnego rozwoju HistoSonics. W czerwcu spółka zamknęła kolejną rundę finansowania, która zwiększyła jej wycenę do około 3 mld USD. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na przyspieszenie globalnej komercjalizacji systemu Edison, rozwój badań klinicznych oraz zwiększenie skali działalności operacyjnej i produkcyjnej, wspierając dalszą ekspansję technologii na światowych rynkach.

– Dynamiczny rozwój HistoSonics oraz zainteresowanie inwestorów potwierdzają potencjał tej technologii. W naszej ocenie Edison ma szansę stać się jedną z najciekawszych rozwijanych obecnie technologii w obszarze nieinwazyjnego leczenia nowotworów – dodaje Cezary Kozanecki.

Rozwijana przez HistoSonics technologia wychodzi naprzeciw ogromnemu zapotrzebowaniu terapeutycznemu na nowe narzędzia do walki z epidemią chorób nowotworowych. Liczba zdiagnozowanych zachorowań na nowotwory pierwotne wątroby, nerek i trzustki w krajach objętych działalnością Grupy wynosi około 27 tys. rocznie. Potencjał zastosowania technologii jest jednak większy. Wynika to z faktu, że zmiany przerzutowe w wątrobie występują wielokrotnie częściej niż nowotwory pierwotne tego narządu.

Dotychczas systemy Edison zostały zainstalowane w około 150 ośrodkach medycznych, głównie w Stanach Zjednoczonych, ale również m.in. w Wielkiej Brytanii, Hong Kongu i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Z wykorzystaniem tej technologii wykonano już ponad 5 tys. zabiegów, a producent sukcesywnie rozwija sieć instalacji oraz bazę danych klinicznych.

Rozwój współpracy z HistoSonics wpisuje się w konsekwentnie realizowany przez Synektik kierunek budowy portfolio zaawansowanych technologii medycznych oraz systematycznego poszerzania oferty na rynkach, na których Grupa prowadzi działalność. Obok m.in. robotycznych systemów chirurgicznych da Vinci, robotów mikrochirurgicznych Symani, platformy radiochirurgicznej ZAP-X, systemu Exablate Neuro do leczenia drżenia (MRgFUS), robotów aptecznych BD Rowa i Loccioni oraz rozwiązań rozwijanych w obszarze medycyny nuklearnej, system Edison poszerza ofertę Grupy o kolejną technologię nieinwazyjnego leczenia.