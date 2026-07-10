Rynek ochrony zdrowia w Świętokrzyskiem. Rośnie przepaść w dostępie do opieki zdrowotnej

Na koniec 2025 roku w województwie świętokrzyskim działało 829 podmiotów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, które udzieliły łącznie ponad 10,1 mln porad. Choć liczba placówek wzrosła, poprawa dostępności była bardzo nierównomierna. W Kielcach na jeden podmiot przypadało 688 mieszkańców, podczas gdy w powiecie koneckim aż 2479, a na obszarach wiejskich średnie obciążenie placówki było ponad czterokrotnie wyższe niż w miastach.

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Ochrona zdrowia w województwie świętokrzyskim w 2025 r.: Kielce vs reszta regionu — przepaść w dostępności do lekarza rośnie

Podmioty ambulatoryjne 829 ▲ 1,5% r/r Porady specjalistyczne 3494,5 tys. ▲ 2,6% r/r Ludność na 1 podmiot 1384 ▼ z 1417 w 2024 r. Wyjazdy zespołów ratownictwa 111,9 tys. ▲ 1,1% r/r

Ambulatoryjna opieka zdrowotna: więcej placówek, ale coraz większa przepaść miasto–wieś

Liczba podmiotów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wzrosła w 2025 r. do 829 (+1,5% r/r). Wśród nich było 702 przychodnie (wzrost o 19, co stanowi 2,8% wszystkich przychodni w kraju) oraz 127 praktyk lekarskich i stomatologicznych (spadek o 7, czyli 4,4% podmiotów tego typu w Polsce). Zdecydowana większość placówek działa w miastach: 76,1% przychodni i 81,9% praktyk.

Wzrost liczby placówek przy malejącej liczbie ludności obniżył średnie obciążenie na jeden podmiot do 1384 osób (z 1417 rok wcześniej). Różnica między miastem a wsią jest jednak ponad czterokrotna: w miastach na jedną placówkę przypada 810 mieszkańców, a na wsi — 3300. To jeden z najbardziej wyrazistych wskaźników nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej w regionie.

Wyszczególnienie 2024 2025 2024=100 Przychodnie 683 702 102,8 miasta 510 534 104,7 wieś 173 168 97,1 Praktyki lekarzy i dentystów 134 127 94,8 Porady udzielone w roku (tys.) 10 051,4 10 121,3 100,7 Ludność na 1 podmiot 1417 1384 97,6 miasta 844 810 96,0 wieś 3211 3300 102,8

Tabl. 1. Przychodnie, praktyki lekarskie i porady udzielone w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, stan na 31 grudnia. Źródło danych: GUS/US Kielce.

Geografia dostępności: Kielce kontra powiat konecki i kielecki

Zróżnicowanie terytorialne dostępności do opieki ambulatoryjnej jest w regionie bardzo duże. Najkorzystniejszym wskaźnikiem cechuje się Miasto Kielce, gdzie na jedną placówkę przypada zaledwie 688 mieszkańców przy 260 podmiotach ambulatoryjnych. Najgorzej wypadają powiat konecki (2479 mieszkańców na 1 podmiot, 29 placówek) i powiat kielecki (2247 mieszkańców, 94 placówki) — mimo że ten drugi otacza stolicę regionu, sam nie korzysta z jej zaplecza medycznego w porównywalnym stopniu.

Liczba ludności przypadająca na 1 podmiot ambulatoryjnej opieki zdrowotnej wg powiatów, 2025 r.

Tylko 5 z 14 powiatów (plus Kielce) miało dostępność lepszą niż średnia wojewódzka (1384). Oprócz Kielc były to: powiat kazimierski (1295), buski (1304), pińczowski (1328) i ostrowiecki (1353). Pozostałe powiaty — zwłaszcza starachowicki (1904), staszowski (1768) i jędrzejowski (1696) — pozostają wyraźnie w tyle za średnią regionalną.

Opieka specjalistyczna: chirurgia i ginekologia dominują, teleporady tracą na znaczeniu

W 2025 r. udzielono 3494,5 tys. porad w ramach specjalistycznej opieki lekarskiej (+2,6% r/r) — to najszybciej rosnący segment ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w regionie, podczas gdy podstawowa opieka zdrowotna (łącznie z nocną i świąteczną) odnotowała spadek o 0,4% do 5707,4 tys. porad. Największy udział w opiece specjalistycznej miały poradnie chirurgiczne (19,5% wszystkich porad specjalistycznych, 681,3 tys.), ginekologiczno-położnicze (10,6%, 369,3 tys.) i okulistyczne (8,0%, 279,6 tys.). Wśród porad chirurgicznych 55,7% stanowiły wizyty w poradniach chirurgii urazowo-ortopedycznej.

Specjalistyczne porady lekarskie wg rodzaju poradni, 2025 r. (tys.)

W formie teleporad zrealizowano 403,6 tys. wizyt w podstawowej opiece zdrowotnej (+2,4% r/r), ale w opiece specjalistycznej ich liczba spadła o 11,1% do 65,4 tys. — sygnał, że po latach popularności zdalnych konsultacji pacjenci specjalistyczni wracają do wizyt stacjonarnych. W przeliczeniu na mieszkańca liczba porad ambulatoryjnych wzrosła z 8,6 do 8,8, przy czym najbardziej zyskały dzieci i seniorzy: liczba porad specjalistycznych dla osób w wieku 65+ wzrosła o 6,2% (do 1367,7 tys.), a w podstawowej opiece o 3,3% (do 2349,1 tys.), podczas gdy porady podstawowe dla dzieci do 18 lat spadły aż o 12,9% (do 879,5 tys.).

Ratownictwo medyczne i szpitalne oddziały ratunkowe: rosnąca liczba interwencji

System Państwowe Ratownictwo Medyczne dysponował w 2025 r. 50 zespołami ratownictwa medycznego (8 specjalistycznych, 42 podstawowe), 1 lotniczym zespołem ratownictwa oraz 11 szpitalnymi oddziałami ratunkowymi, przy współpracy 1 centrum urazowego. Wskaźnik dostępności zespołów na 100 tys. ludności wzrósł z 4,3 do 4,4. Zespoły zrealizowały 111,9 tys. wyjazdów (+1,1% r/r), z czego 78,4% stanowiły interwencje w domu pacjenta. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców przypadało 97,1 wyjazdów (wobec 95,1 rok wcześniej).

Szpitalne oddziały ratunkowe udzieliły pomocy 243,7 tys. pacjentów, z czego 168,9 tys. wypisano do domu, a 74,9 tys. skierowano na leczenie szpitalne. Osoby w wieku 65+ stanowiły 35,2% pacjentów SOR — znacznie więcej niż ich udział w populacji regionu.

Wyjazdy ZRM wg miejsca zdarzenia 2024 2025 2024=100 Ogółem 110 654 111 916 101,1 w domu 85 767 87 690 102,2 w ruchu uliczno-drogowym 3508 3457 98,5 w pracy 1951 1865 95,6 w szkole 932 913 98,0

Tabl. 2. Medyczne czynności ratunkowe wg miejsca zdarzenia. Źródło danych: GUS/US Kielce.

Lecznictwo uzdrowiskowe: unikalny atut regionu skupiony wokół Buska-Zdroju

Wszystkie obiekty lecznictwa uzdrowiskowego w województwie — 14 sanatoriów, 2 szpitale uzdrowiskowe i 1 przychodnia uzdrowiskowa — zlokalizowane są w powiecie buskim, bogatym w naturalne surowce lecznicze. Placówki te dysponowały łącznie 3,5 tys. łóżek (+2,1% r/r) i przyjęły 74,4 tys. kuracjuszy (+1,2% r/r), z czego 92,3% w trybie stacjonarnym. Średni pobyt kuracjusza stacjonarnego wyniósł 15,4 dnia. Z dofinansowania NFZ skorzystało 37,4 tys. pacjentów (-8,0% r/r), a udział pacjentów w pełni płatnych wzrósł do 44,6% (+4,4 tys. r/r) — sygnał rosnącej komercjalizacji rynku usług uzdrowiskowych w regionie.

W zakładach lecznictwa uzdrowiskowego wykonano 3,7 mln zabiegów (-5,8% r/r), z czego największy udział miały zabiegi przyrodolecznicze (m.in. kąpiele mineralne — 676,2 tys., i zabiegi borowinowe — 229,2 tys.).

Struktura zabiegów leczniczych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, 2025 r. (%)

Perspektywa dla zarządzających placówkami i inwestorów w ochronie zdrowia: region wyraźnie dzieli się na dwie strefy — Kielce z relatywnie dobrą dostępnością (688 mieszkańców na placówkę) oraz powiaty peryferyjne, zwłaszcza konecki i starachowicki, gdzie obciążenie systemu jest 3-4-krotnie wyższe. To wskazuje na potencjał dla nowych inwestycji w placówki ambulatoryjne poza Kielcami, szczególnie w segmencie specjalistycznym, który rośnie najszybciej (+2,6% r/r). Rosnący udział pacjentów w pełni płatnych w lecznictwie uzdrowiskowym (44,6%, +4,4 tys. r/r) przy jednoczesnym spadku dofinansowania NFZ sugeruje rosnącą przestrzeń dla usług komercyjnych w segmencie spa/wellness i turystyki zdrowotnej skoncentrowanej wokół Buska-Zdroju.

Liczba podmiotów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej wzrosła do 829 (+1,5% r/r), ale w miastach jest ponad 4-krotnie mniejsze obciążenie na placówkę niż na wsi (810 wobec 3300 mieszkańców).

Kielce (688 mieszkańców na placówkę) i powiat konecki (2479) wyznaczają skrajne bieguny dostępności do opieki zdrowotnej w regionie.

Opieka specjalistyczna rośnie najszybciej (+2,6% r/r, 3494,5 tys. porad), z dominacją chirurgii (19,5%) i ginekologii-położnictwa (10,6%); teleporady specjalistyczne tracą na znaczeniu (-11,1% r/r).

System ratownictwa medycznego zanotował wzrost liczby wyjazdów (+1,1% r/r, 111,9 tys.), a szpitalne oddziały ratunkowe obsłużyły 243,7 tys. pacjentów, głównie w trybie ambulatoryjnym (bez hospitalizacji).

Lecznictwo uzdrowiskowe pozostaje unikalnym atutem regionu skoncentrowanym wyłącznie w powiecie buskim (74,4 tys. kuracjuszy, +1,2% r/r), z rosnącym udziałem pacjentów w pełni płatnych.

Liczba dawców krwi spadła nieznacznie do 19,5 tys., ale liczba donacji wzrosła o 1,9% do 41,7 tys. dzięki wysokiemu udziałowi dawców wielokrotnych (78,5%).

Źródło danych: GUS, Urząd Statystyczny w Kielcach, „Ochrona zdrowia w województwie świętokrzyskim w 2025 r.”, Informacje Sygnalne, 09.07.2026 r. Opracowanie merytoryczne: Urząd Statystyczny w Kielcach.