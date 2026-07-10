Małopolska w 2025 r.: 3,43 mln mieszkańców, ujemny przyrost naturalny i Kraków jako magnes migracyjny regionu

Małopolska liczyła na koniec 2025 roku 3,43 mln mieszkańców, jednak niemal cały region odnotował ujemny przyrost naturalny. Dodatnie saldo migracji nie rozkłada się równomiernie – nowych mieszkańców przyciągają przede wszystkim Kraków oraz powiaty wielicki i krakowski, podczas gdy Tarnów, Nowy Sącz i powiaty peryferyjne tracą ludność. Pogłębiające się różnice demograficzne mogą w kolejnych latach coraz mocniej wpływać na dostępność pracowników i decyzje inwestycyjne firm.

Małopolska traci mieszkańców. Kraków i jego okolice przyciągają większość migrantów

Województwo małopolskie liczyło na koniec 2025 r. 3429,3 tys. mieszkańców, co stanowiło 9,2% ludności kraju. Region odnotował ujemny przyrost naturalny (-2,0 na 1000 ludności), ale dodatnie saldo migracji (+1,8 na 1000) — przy czym niemal cały napływ ludności koncentruje się wokół Krakowa i powiatów graniczących ze stolicą regionu, podczas gdy peryferyjne powiaty tracą mieszkańców w obu wymiarach jednocześnie.

Ludność ogółem 3429,3 tys. 9,2% ludności kraju Przyrost naturalny -2,0 na 1000 ludności Ludność w wieku produkcyjnym 59,1% ogółu ludności regionu Saldo migracji +1,8 na 1000 ludności

Struktura ludności: mniej rąk do pracy wśród kobiet niż mężczyzn

Na koniec grudnia 2025 r. w Małopolsce mieszkało 1662,6 tys. mężczyzn i 1766,4 tys. kobiet. Udział ludności w wieku produkcyjnym w całej populacji regionu wyniósł 59,1%, ale struktura ta jest wyraźnie zróżnicowana według płci: wśród mężczyzn w wieku produkcyjnym pozostawało 63,9%, a w wieku poprodukcyjnym jedynie 16,3%, podczas gdy wśród kobiet w wieku produkcyjnym było tylko 54,6%, a w wieku poprodukcyjnym aż 27,7% — niemal dwukrotnie więcej niż u mężczyzn. Dla pracodawców oznacza to, że rezerwa siły roboczej wśród kobiet w regionie jest strukturalnie mniejsza niż wśród mężczyzn, głównie za sprawą znacznie wyższej liczebności kobiet w grupach powyżej 65. roku życia.

Ekonomiczna grupa wieku Mężczyźni Kobiety Wiek przedprodukcyjny 19,8% 17,7% Wiek produkcyjny 63,9% 54,6% Wiek poprodukcyjny 16,3% 27,7%

Struktura ludności województwa małopolskiego według ekonomicznych grup wieku i płci, stan na 31 grudnia 2025 r. Źródło danych: GUS/US Kraków.

Piramida wieku ludności województwa małopolskiego, 2025 r. (osoby)

Piramida wieku pokazuje wyraźne „wybrzuszenie” w grupach 30–54 lata — to roczniki wyżu demograficznego lat 70. i wczesnych 80., stanowiące dziś trzon zasobów pracy w regionie. Jednocześnie grupy najmłodsze (0–14 lat) są liczebnie mniejsze niż grupy 30–49 lat, co w perspektywie 15–20 lat oznacza kurczenie się napływu młodych pracowników na rynek pracy, o ile nie zostanie to zrekompensowane migracją.

Przyrost naturalny: 21 z 22 powiatów na minusie, region ratuje Kraków i Limanowszczyzna

W 2025 r. urodziło się w Małopolsce 25 608 dzieci, a przyrost naturalny wyniósł -1,97 (zaokrąglane do -2,0) na 1000 ludności — czyli liczba zgonów w regionie przewyższyła liczbę urodzeń. Zjawisko to dotyczyło niemal całego regionu: spośród 22 powiatów tylko dwa — limanowski (+1,28) i nowosądecki (+1,13) — odnotowały dodatni przyrost naturalny, a trzeci, wielicki, był blisko zera (+0,43). Najgłębszy spadek naturalny zanotowały powiaty miechowski (-7,56) i chrzanowski (-7,54) — wartości ponad trzykrotnie gorsze od średniej wojewódzkiej.

Pod względem liczby urodzeń żywych zdecydowanie dominuje Kraków — 6980 urodzeń, czyli 27,3% wszystkich urodzeń w województwie — a w dalszej kolejności powiat krakowski (2131), nowosądecki (1773) i nowotarski (1505). Miasto Kraków generuje więc więcej niż jedną czwartą przyrostu demograficznego regionu, mimo że jego populacja stanowi niecałe 23% ludności województwa.

Przyrost naturalny na 1000 ludności — powiaty skrajne, 2025 r.

Powiat Urodzenia żywe M. Kraków 6980 Powiat krakowski 2131 Powiat nowosądecki 1773 Powiat nowotarski 1505 Powiat wielicki 1330 Powiat tarnowski 1316 Powiat limanowski 1257

Powiaty z największą liczbą urodzeń żywych w województwie małopolskim, 2025 r. (region ogółem: 25 608). Źródło danych: GUS/US Kraków.

Migracje: strefa podmiejska Krakowa wchłania mieszkańców całego regionu

Ogólne saldo migracji na pobyt stały wyniosło dla całego województwa +1,8 na 1000 ludności, ale ten wynik maskuje ogromne zróżnicowanie wewnątrzregionalne. Najsilniejszy napływ mieszkańców odnotował powiat wielicki (+9,5 na 1000), przed powiatem krakowskim (+7,2) i samym miastem Krakowem (+5,0) — to klasyczny wzorzec suburbanizacji, w którym ludność przenosi się z centrum metropolii do gmin podmiejskich, jednocześnie wciąż napływając do regionu z zewnątrz. Po przeciwnej stronie zestawienia znalazły się miasta Tarnów (-3,4) i Nowy Sącz (-3,2) oraz powiat gorlicki (-3,1) — ośrodki tracące mieszkańców zarówno na rzecz Krakowa, jak i emigracji poza region.

Saldo migracji zagranicznych dla całego województwa wyniosło +1894 osoby, z czego zdecydowaną większość — 1290 osób, czyli 68,1% — wchłonął sam Kraków. Powiat krakowski (+194) i wielicki (+138) uzupełniają podium, potwierdzając, że to właśnie aglomeracja krakowska jest głównym punktem docelowym migracji zagranicznej w regionie. Jedynymi powiatami z ujemnym saldem migracji zagranicznych pozostały Tarnów (-29), gorlicki (-24) i dąbrowski (-19).

Ogólne saldo migracji na 1000 ludności — powiaty skrajne, 2025 r.

Powiat Saldo migracji zagranicznych M. Kraków +1290 Powiat krakowski +194 Powiat wielicki +138 Powiat nowotarski +63 Powiat myślenicki +37 Powiat m. Tarnów -29 Powiat gorlicki -24

Powiaty o najwyższym i najniższym saldzie migracji zagranicznych w województwie małopolskim, 2025 r. (region ogółem: +1894 osoby). Źródło danych: GUS/US Kraków.

Perspektywa zarządcza: firmy planujące inwestycje lub relokację zespołów w Małopolsce powinny uwzględniać, że dostępność siły roboczej rośnie praktycznie wyłącznie w promieniu kilkunastu-kilkudziesięciu kilometrów od Krakowa (powiaty wielicki, krakowski, myślenicki), podczas gdy w powiatach peryferyjnych — miechowskim, chrzanowskim, gorlickim, dąbrowskim czy w samych miastach Tarnów i Nowy Sącz — kurczy się zarówno liczba urodzeń, jak i liczba mieszkańców napływających z zewnątrz. To rodzi ryzyko pogłębiającej się polaryzacji rynku pracy w regionie: rosnącej konkurencji o pracowników wokół Krakowa przy jednoczesnym ryzyku niedoboru kadr i starzenia się lokalnych zasobów pracy na obszarach oddalonych od aglomeracji.

Małopolska liczyła na koniec 2025 r. 3429,3 tys. mieszkańców (9,2% ludności kraju), z przewagą liczebną kobiet (1766,4 tys. wobec 1662,6 tys. mężczyzn).

Region odnotował ujemny przyrost naturalny (-2,0 na 1000 ludności) — dodatni wynik osiągnęły jedynie powiaty limanowski i nowosądecki.

Struktura wieku produkcyjnego różni się istotnie między płciami: 63,9% mężczyzn wobec 54,6% kobiet, głównie ze względu na znacznie wyższy udział kobiet w wieku poprodukcyjnym (27,7% wobec 16,3%).

Kraków odpowiada za 27,3% wszystkich urodzeń w regionie i za 68,1% dodatniego salda migracji zagranicznej całego województwa.

Saldo migracji jest silnie spolaryzowane geograficznie: dodatnie w strefie podmiejskiej Krakowa (wielicki +9,5, krakowski +7,2 na 1000), ujemne w miastach Tarnów (-3,4) i Nowy Sącz (-3,2) oraz powiecie gorlickim (-3,1).

Powiaty miechowski i chrzanowski łączą najgłębszy spadek naturalny (odpowiednio -7,56 i -7,54 na 1000) z ujemnym lub bliskim zera saldem migracji — podwójne ryzyko demograficzne dla lokalnego rynku pracy.

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Krakowie, „Ludność w województwie małopolskim w 2025 r.”, stan w dniu 31 grudnia 2025 r. Przy publikacji danych prosimy o powołanie się na źródło.