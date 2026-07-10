Pomorskie przyciąga mieszkańców, ale zyskują głównie przedmieścia Trójmiasta

W 2025 r. województwo pomorskie zanotowało dodatnie saldo migracji na pobyt stały na poziomie 2,3 na 1000 ludności — drugi najwyższy wynik w kraju po województwie mazowieckim (2,4). Ludność regionu wzrosła w wyniku migracji o 5,5 tys. osób, ale niemal cały ten przyrost trafił na wieś, podczas gdy saldo w miastach było praktycznie zerowe.
Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych łącznie wyniosło w 2025 r. 5468 osób, nieznacznie więcej niż 5454 osoby rok wcześniej. W przeliczeniu na 1000 ludności wskaźnik pozostał na poziomie 2,3 — identycznym jak w 2024 r. — ale w kraju dodatnie saldo migracji odnotowano jedynie w 5 województwach, co czyni wynik Pomorza jednym z najlepszych w Polsce. Zarówno napływ, jak i odpływ migracji wewnętrznej były niższe niż rok wcześniej, natomiast imigracja z zagranicy wzrosła, a emigracja nieznacznie spadła.
|Wyszczególnienie
|2024
|2025
|2024=100
|Napływ wewnętrzny
|33 571
|32 241
|96,0
|Odpływ wewnętrzny
|28 702
|27 477
|95,7
|Saldo migracji wewnętrznych
|4869
|4764
|—
|Imigracja
|1405
|1512
|107,6
|Emigracja
|820
|808
|98,5
|Saldo migracji zagranicznych
|585
|704
|—
|Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych
|5454
|5468
|—
|Na 1000 ludności
|2,3
|2,3
|—
W ruchu wewnętrznym na pobyt stały zameldowało się 32,2 tys. osób, a wymeldowało 27,5 tys., co dało dodatnie saldo 4764 osoby (2,0 na 1000 ludności, wobec 2,1 rok wcześniej). Wśród migrujących przeważały kobiety (52,4% napływu i 51,9% odpływu) oraz mieszkańcy miast (51,9% i 62,7%). Najliczniejszą grupą wiekową były osoby 30-34 lata (15,0% napływu, 13,6% odpływu), a istotny udział miały też rodziny z małymi dziećmi — grupy 0-4 i 5-9 lat stanowiły łącznie ok. 15% zarówno napływu, jak i odpływu.
Zdecydowanie dominowały migracje wewnątrzwojewódzkie — 22,6 tys. osób (70,6% napływu i 82,8% odpływu), a najczęstszym kierunkiem było przemieszczanie się z miast na wieś (9,0 tys. osób), przed ruchem ze wsi do miast (4,9 tys.) i ze wsi na wieś (3,8 tys.).
|Wyszczególnienie
|Napływ
|Odpływ
|Saldo migracji
|Ogółem 2025
|32 241
|27 477
|4764
|Migracje wewnątrzwojewódzkie
|22 754
|22 754
|0
|Migracje międzywojewódzkie
|9487
|4723
|4764
|Ogółem 2024
|33 571
|28 702
|4869
|Migracje wewnątrzwojewódzkie
|23 553
|23 553
|0
|Migracje międzywojewódzkie
|10 018
|5149
|4869
Do województwa pomorskiego z innych regionów kraju zameldowało się 9,5 tys. osób (-5,3% r/r), najczęściej z warmińsko-mazurskiego (23,3% napływu międzywojewódzkiego, czyli 2206 osób), kujawsko-pomorskiego (15,6%, 1481 osób), mazowieckiego (13,8%, 1313 osób) i zachodniopomorskiego (9,2%, 871 osób). Z Pomorza wymeldowało się natomiast 4,7 tys. osób (-8,3% r/r), najczęściej w kierunku mazowieckiego (18,6%, 878 osób), kujawsko-pomorskiego (16,5%, 777 osób), warmińsko-mazurskiego (15,9%, 753 osoby) i zachodniopomorskiego (14,7%, 696 osób).
Saldo migracji zagranicznych wzrosło do +704 osób (+20,3% r/r), przy imigracji na poziomie 1512 osób (+7,6%) i emigracji 808 osób (-1,5%). Wśród migrujących przeważali mężczyźni (51,7% imigrantów, 60,4% emigrantów) oraz mieszkańcy miast. Najczęściej do Pomorza przybywały osoby najmłodsze (5-9 lat — 14,4%, 0-4 lata — 10,2%), a wyjeżdżały osoby w wieku produkcyjnym (40-44 lata — 14,0%, 15-19 lat — 13,7%).
Wśród imigrantów zdecydowanie dominowały kraje europejskie (93,1%): najwięcej osób przybyło z Białorusi (344 osoby, 22,8%), Ukrainy (305, 20,2%), Niemiec (231, 15,3%) i Wielkiej Brytanii (206, 13,6%). Wśród emigrantów najczęstszym kierunkiem były Niemcy (234 osoby, 29,0%) i Wielka Brytania (197, 24,4%), przed Norwegią (68, 8,4%), Irlandią (54, 6,7%) i Holandią (49, 6,1%).
Dodatnie saldo migracji odnotowano w 9 z 20 jednostek terytorialnych województwa. Zdecydowanym liderem był powiat gdański (+12,6 na 1000 ludności), przed kartuskim (+7,8), wejherowskim (+7,2) i puckim (+6,9) — wszystkie leżą w bezpośrednim sąsiedztwie Trójmiasta, co potwierdza silny efekt suburbanizacji wokół Gdańska, Gdyni i Sopotu. Najgłębszy odpływ dotknął powiat sztumski (-6,3) i bytowski (-4,1), a wśród miast na prawach powiatu jedynie Gdańsk odnotował wynik dodatni (+3,1) — Gdynia, Słupsk i Sopot pozostały na minusie.
Długoterminowy trend jest jednoznaczny: saldo migracji na wsi rosło niemal nieprzerwanie od 2012 r. (wtedy +4,7 na 1000) do szczytu +6,9 w 2021 r., utrzymując się od tego czasu w przedziale 6,1-6,7. Miasta województwa pozostawały ujemne przez większość dekady (najgorszy wynik -1,2 w 2012, 2013 i 2022 r.) i dopiero w 2025 r. osiągnęły wynik zerowy — pierwszy nieujemny wynik od 2019 r. (+1,1).
Perspektywa zarządcza: koncentracja dodatniego salda migracji w wąskim pierścieniu powiatów okalających Trójmiasto (gdański, kartuski, wejherowski, pucki) to sygnał dla firm z branży nieruchomości, handlu detalicznego i usług lokalnych — to właśnie tam rośnie liczba potencjalnych klientów i pracowników, podczas gdy centra miast (Gdynia, Słupsk, Sopot) tracą mieszkańców na rzecz przedmieść.
Rosnący udział migracji zagranicznej (+20,3% r/r) i zmiana jej kierunków (Białoruś i Ukraina jako główne źródła napływu) to również istotny sygnał dla pracodawców planujących rekrutację w regionie — struktura wieku migrantów zagranicznych (koncentracja w grupie produkcyjnej i rodzinach z małymi dziećmi) wskazuje na migrację o charakterze zarobkowym i osiedleńczym, nie tymczasowym.
- Województwo pomorskie osiągnęło w 2025 r. drugie najwyższe saldo migracji w kraju (+2,3 na 1000 ludności), po mazowieckim (+2,4) — dodatni wynik odnotowano tylko w 5 województwach.
- Cały dodatni bilans regionu generują migracje międzywojewódzkie i zagraniczne — migracje wewnątrzwojewódzkie mają z definicji saldo zerowe, ale to one dominują wolumenem (22,6 tys. osób, 70,6% napływu).
- Najczęstszym kierunkiem przemieszczeń wewnątrz województwa jest ucieczka z miast na wieś (39,8% wszystkich migracji wewnątrzwojewódzkich, 9,0 tys. osób).
- Saldo migracji zagranicznych wzrosło o 20,3% r/r do +704 osób, z Białorusią i Ukrainą jako głównymi źródłami napływu, a Niemcami jako głównym kierunkiem odpływu.
- Powiaty okalające Trójmiasto (gdański +12,6, kartuski +7,8, wejherowski +7,2, pucki +6,9 na 1000) koncentrują niemal cały dodatni bilans migracyjny regionu, podczas gdy Gdynia, Słupsk i Sopot notują ujemne saldo.
- Saldo migracji w miastach osiągnęło w 2025 r. wynik zerowy po raz pierwszy od 2019 r., podczas gdy wieś od 2012 r. rośnie niemal nieprzerwanie (od +4,7 do +6,1-6,9 na 1000 w ostatnich latach).