Pomorskie przyciąga mieszkańców, ale zyskują głównie przedmieścia Trójmiasta

W 2025 r. województwo pomorskie zanotowało dodatnie saldo migracji na pobyt stały na poziomie 2,3 na 1000 ludności — drugi najwyższy wynik w kraju po województwie mazowieckim (2,4). Ludność regionu wzrosła w wyniku migracji o 5,5 tys. osób, ale niemal cały ten przyrost trafił na wieś, podczas gdy saldo w miastach było praktycznie zerowe.

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Migracje w województwie pomorskim 2025: drugie najwyższe saldo w kraju, ale to wieś rośnie kosztem miast

Saldo migracji ogółem +2,3 na 1000 ludności — 2. miejsce w kraju Saldo migracji wewnętrznych +4764 osoby (-2,2% r/r) Saldo migracji zagranicznych +704 ▲ 20,3% r/r Napływ ludności ogółem 33 753 osoby (napływ wewn. + imigracja)

Bilans ogólny: Pomorskie na podium, ale przewaga topnieje

Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych łącznie wyniosło w 2025 r. 5468 osób, nieznacznie więcej niż 5454 osoby rok wcześniej. W przeliczeniu na 1000 ludności wskaźnik pozostał na poziomie 2,3 — identycznym jak w 2024 r. — ale w kraju dodatnie saldo migracji odnotowano jedynie w 5 województwach, co czyni wynik Pomorza jednym z najlepszych w Polsce. Zarówno napływ, jak i odpływ migracji wewnętrznej były niższe niż rok wcześniej, natomiast imigracja z zagranicy wzrosła, a emigracja nieznacznie spadła.

Wyszczególnienie 2024 2025 2024=100 Napływ wewnętrzny 33 571 32 241 96,0 Odpływ wewnętrzny 28 702 27 477 95,7 Saldo migracji wewnętrznych 4869 4764 — Imigracja 1405 1512 107,6 Emigracja 820 808 98,5 Saldo migracji zagranicznych 585 704 — Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych 5454 5468 — Na 1000 ludności 2,3 2,3 —

Tabl. 1. Migracje ludności na pobyt stały, województwo pomorskie. Źródło danych: GUS/US Gdańsk.

Migracje wewnętrzne: kobiety, mieszkańcy miast i roczniki 30-34 lata przeważają

W ruchu wewnętrznym na pobyt stały zameldowało się 32,2 tys. osób, a wymeldowało 27,5 tys., co dało dodatnie saldo 4764 osoby (2,0 na 1000 ludności, wobec 2,1 rok wcześniej). Wśród migrujących przeważały kobiety (52,4% napływu i 51,9% odpływu) oraz mieszkańcy miast (51,9% i 62,7%). Najliczniejszą grupą wiekową były osoby 30-34 lata (15,0% napływu, 13,6% odpływu), a istotny udział miały też rodziny z małymi dziećmi — grupy 0-4 i 5-9 lat stanowiły łącznie ok. 15% zarówno napływu, jak i odpływu.

Zdecydowanie dominowały migracje wewnątrzwojewódzkie — 22,6 tys. osób (70,6% napływu i 82,8% odpływu), a najczęstszym kierunkiem było przemieszczanie się z miast na wieś (9,0 tys. osób), przed ruchem ze wsi do miast (4,9 tys.) i ze wsi na wieś (3,8 tys.).

Kierunki migracji wewnątrzwojewódzkich w 2025 r. (%)

Wyszczególnienie Napływ Odpływ Saldo migracji Ogółem 2025 32 241 27 477 4764 Migracje wewnątrzwojewódzkie 22 754 22 754 0 Migracje międzywojewódzkie 9487 4723 4764 Ogółem 2024 33 571 28 702 4869 Migracje wewnątrzwojewódzkie 23 553 23 553 0 Migracje międzywojewódzkie 10 018 5149 4869

Tabl. 2. Migracje wewnętrzne ludności na pobyt stały wg zasięgu. Cały dodatni bilans regionu pochodzi z migracji międzywojewódzkich — migracje wewnątrzwojewódzkie z definicji mają saldo zerowe. Źródło danych: GUS/US Gdańsk.

Migracje międzywojewódzkie: Warmińsko-Mazurskie głównym źródłem, Mazowieckie głównym kierunkiem odpływu

Do województwa pomorskiego z innych regionów kraju zameldowało się 9,5 tys. osób (-5,3% r/r), najczęściej z warmińsko-mazurskiego (23,3% napływu międzywojewódzkiego, czyli 2206 osób), kujawsko-pomorskiego (15,6%, 1481 osób), mazowieckiego (13,8%, 1313 osób) i zachodniopomorskiego (9,2%, 871 osób). Z Pomorza wymeldowało się natomiast 4,7 tys. osób (-8,3% r/r), najczęściej w kierunku mazowieckiego (18,6%, 878 osób), kujawsko-pomorskiego (16,5%, 777 osób), warmińsko-mazurskiego (15,9%, 753 osoby) i zachodniopomorskiego (14,7%, 696 osób).

Napływ migrantów z innych województw do Pomorza, 2025 r. (osoby)

Migracje zagraniczne: Białoruś i Ukraina napędzają napływ, Niemcy — odpływ

Saldo migracji zagranicznych wzrosło do +704 osób (+20,3% r/r), przy imigracji na poziomie 1512 osób (+7,6%) i emigracji 808 osób (-1,5%). Wśród migrujących przeważali mężczyźni (51,7% imigrantów, 60,4% emigrantów) oraz mieszkańcy miast. Najczęściej do Pomorza przybywały osoby najmłodsze (5-9 lat — 14,4%, 0-4 lata — 10,2%), a wyjeżdżały osoby w wieku produkcyjnym (40-44 lata — 14,0%, 15-19 lat — 13,7%).

Wśród imigrantów zdecydowanie dominowały kraje europejskie (93,1%): najwięcej osób przybyło z Białorusi (344 osoby, 22,8%), Ukrainy (305, 20,2%), Niemiec (231, 15,3%) i Wielkiej Brytanii (206, 13,6%). Wśród emigrantów najczęstszym kierunkiem były Niemcy (234 osoby, 29,0%) i Wielka Brytania (197, 24,4%), przed Norwegią (68, 8,4%), Irlandią (54, 6,7%) i Holandią (49, 6,1%).

Kierunki imigracji na pobyt stały wg kraju poprzedniego zamieszkania, 2025 r. (osoby)

Powiaty: strefa podmiejska Trójmiasta zyskuje, peryferia tracą

Dodatnie saldo migracji odnotowano w 9 z 20 jednostek terytorialnych województwa. Zdecydowanym liderem był powiat gdański (+12,6 na 1000 ludności), przed kartuskim (+7,8), wejherowskim (+7,2) i puckim (+6,9) — wszystkie leżą w bezpośrednim sąsiedztwie Trójmiasta, co potwierdza silny efekt suburbanizacji wokół Gdańska, Gdyni i Sopotu. Najgłębszy odpływ dotknął powiat sztumski (-6,3) i bytowski (-4,1), a wśród miast na prawach powiatu jedynie Gdańsk odnotował wynik dodatni (+3,1) — Gdynia, Słupsk i Sopot pozostały na minusie.

Saldo migracji na 1000 ludności wg powiatów, 2025 r.

Trend 2012-2025: wieś rośnie nieprzerwanie, miasta dopiero wychodzą na zero

Długoterminowy trend jest jednoznaczny: saldo migracji na wsi rosło niemal nieprzerwanie od 2012 r. (wtedy +4,7 na 1000) do szczytu +6,9 w 2021 r., utrzymując się od tego czasu w przedziale 6,1-6,7. Miasta województwa pozostawały ujemne przez większość dekady (najgorszy wynik -1,2 w 2012, 2013 i 2022 r.) i dopiero w 2025 r. osiągnęły wynik zerowy — pierwszy nieujemny wynik od 2019 r. (+1,1).

Saldo migracji na 1000 ludności wg miejsca zamieszkania, 2012-2025

Perspektywa zarządcza: koncentracja dodatniego salda migracji w wąskim pierścieniu powiatów okalających Trójmiasto (gdański, kartuski, wejherowski, pucki) to sygnał dla firm z branży nieruchomości, handlu detalicznego i usług lokalnych — to właśnie tam rośnie liczba potencjalnych klientów i pracowników, podczas gdy centra miast (Gdynia, Słupsk, Sopot) tracą mieszkańców na rzecz przedmieść. Rosnący udział migracji zagranicznej (+20,3% r/r) i zmiana jej kierunków (Białoruś i Ukraina jako główne źródła napływu) to również istotny sygnał dla pracodawców planujących rekrutację w regionie — struktura wieku migrantów zagranicznych (koncentracja w grupie produkcyjnej i rodzinach z małymi dziećmi) wskazuje na migrację o charakterze zarobkowym i osiedleńczym, nie tymczasowym.

Województwo pomorskie osiągnęło w 2025 r. drugie najwyższe saldo migracji w kraju (+2,3 na 1000 ludności), po mazowieckim (+2,4) — dodatni wynik odnotowano tylko w 5 województwach.

Cały dodatni bilans regionu generują migracje międzywojewódzkie i zagraniczne — migracje wewnątrzwojewódzkie mają z definicji saldo zerowe, ale to one dominują wolumenem (22,6 tys. osób, 70,6% napływu).

Najczęstszym kierunkiem przemieszczeń wewnątrz województwa jest ucieczka z miast na wieś (39,8% wszystkich migracji wewnątrzwojewódzkich, 9,0 tys. osób).

Saldo migracji zagranicznych wzrosło o 20,3% r/r do +704 osób, z Białorusią i Ukrainą jako głównymi źródłami napływu, a Niemcami jako głównym kierunkiem odpływu.

Powiaty okalające Trójmiasto (gdański +12,6, kartuski +7,8, wejherowski +7,2, pucki +6,9 na 1000) koncentrują niemal cały dodatni bilans migracyjny regionu, podczas gdy Gdynia, Słupsk i Sopot notują ujemne saldo.

Saldo migracji w miastach osiągnęło w 2025 r. wynik zerowy po raz pierwszy od 2019 r., podczas gdy wieś od 2012 r. rośnie niemal nieprzerwanie (od +4,7 do +6,1-6,9 na 1000 w ostatnich latach).

Źródło danych GUS. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Gdańsku na podstawie „Migracje ludności na pobyt stały w województwie pomorskim w 2025 r.”, Informacje Sygnalne, 07.07.2026 r.