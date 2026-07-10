sopot polskie morze
GdańskRAPORTY I ANALIZY
Do przeczytania w4 min.

Pomorskie przyciąga mieszkańców, ale zyskują głównie przedmieścia Trójmiasta

-Reklama-Biuro Tłumaczeń OnlineBiuro Tłumaczeń Online

Województwo pomorskie odnotowało w 2025 roku drugie najwyższe saldo migracji w Polsce, zyskując w wyniku przeprowadzek krajowych i zagranicznych blisko 5,5 tys. mieszkańców. Wzrost koncentruje się jednak niemal wyłącznie na terenach wiejskich i w powiatach otaczających Trójmiasto. Powiaty gdański, kartuski, wejherowski i pucki przyciągają nowych mieszkańców, podczas gdy Gdynia, Sopot, Słupsk oraz część peryferyjnych obszarów regionu nadal notują odpływ ludności.

W 2025 r. województwo pomorskie zanotowało dodatnie saldo migracji na pobyt stały na poziomie 2,3 na 1000 ludności — drugi najwyższy wynik w kraju po województwie mazowieckim (2,4). Ludność regionu wzrosła w wyniku migracji o 5,5 tys. osób, ale niemal cały ten przyrost trafił na wieś, podczas gdy saldo w miastach było praktycznie zerowe.

Demografia i Rynek Pracy
Migracje w województwie pomorskim 2025: drugie najwyższe saldo w kraju, ale to wieś rośnie kosztem miast
Źródło: GUS, Urząd Statystyczny w Gdańsku, „Migracje ludności na pobyt stały w województwie pomorskim w 2025 r.”, 07.07.2026 r.
Saldo migracji ogółem
+2,3
na 1000 ludności — 2. miejsce w kraju
Saldo migracji wewnętrznych
+4764
osoby (-2,2% r/r)
Saldo migracji zagranicznych
+704
▲ 20,3% r/r
Napływ ludności ogółem
33 753
osoby (napływ wewn. + imigracja)
Bilans ogólny: Pomorskie na podium, ale przewaga topnieje

Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych łącznie wyniosło w 2025 r. 5468 osób, nieznacznie więcej niż 5454 osoby rok wcześniej. W przeliczeniu na 1000 ludności wskaźnik pozostał na poziomie 2,3 — identycznym jak w 2024 r. — ale w kraju dodatnie saldo migracji odnotowano jedynie w 5 województwach, co czyni wynik Pomorza jednym z najlepszych w Polsce. Zarówno napływ, jak i odpływ migracji wewnętrznej były niższe niż rok wcześniej, natomiast imigracja z zagranicy wzrosła, a emigracja nieznacznie spadła.

Wyszczególnienie202420252024=100
Napływ wewnętrzny33 57132 24196,0
Odpływ wewnętrzny28 70227 47795,7
Saldo migracji wewnętrznych48694764
Imigracja14051512107,6
Emigracja82080898,5
Saldo migracji zagranicznych585704
Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych54545468
Na 1000 ludności2,32,3
Tabl. 1. Migracje ludności na pobyt stały, województwo pomorskie. Źródło danych: GUS/US Gdańsk.
Migracje wewnętrzne: kobiety, mieszkańcy miast i roczniki 30-34 lata przeważają

W ruchu wewnętrznym na pobyt stały zameldowało się 32,2 tys. osób, a wymeldowało 27,5 tys., co dało dodatnie saldo 4764 osoby (2,0 na 1000 ludności, wobec 2,1 rok wcześniej). Wśród migrujących przeważały kobiety (52,4% napływu i 51,9% odpływu) oraz mieszkańcy miast (51,9% i 62,7%). Najliczniejszą grupą wiekową były osoby 30-34 lata (15,0% napływu, 13,6% odpływu), a istotny udział miały też rodziny z małymi dziećmi — grupy 0-4 i 5-9 lat stanowiły łącznie ok. 15% zarówno napływu, jak i odpływu.

Zdecydowanie dominowały migracje wewnątrzwojewódzkie — 22,6 tys. osób (70,6% napływu i 82,8% odpływu), a najczęstszym kierunkiem było przemieszczanie się z miast na wieś (9,0 tys. osób), przed ruchem ze wsi do miast (4,9 tys.) i ze wsi na wieś (3,8 tys.).

Kierunki migracji wewnątrzwojewódzkich w 2025 r. (%)
WyszczególnienieNapływOdpływSaldo migracji
Ogółem 202532 24127 4774764
  Migracje wewnątrzwojewódzkie22 75422 7540
  Migracje międzywojewódzkie948747234764
Ogółem 202433 57128 7024869
  Migracje wewnątrzwojewódzkie23 55323 5530
  Migracje międzywojewódzkie10 01851494869
Tabl. 2. Migracje wewnętrzne ludności na pobyt stały wg zasięgu. Cały dodatni bilans regionu pochodzi z migracji międzywojewódzkich — migracje wewnątrzwojewódzkie z definicji mają saldo zerowe. Źródło danych: GUS/US Gdańsk.
Migracje międzywojewódzkie: Warmińsko-Mazurskie głównym źródłem, Mazowieckie głównym kierunkiem odpływu

Do województwa pomorskiego z innych regionów kraju zameldowało się 9,5 tys. osób (-5,3% r/r), najczęściej z warmińsko-mazurskiego (23,3% napływu międzywojewódzkiego, czyli 2206 osób), kujawsko-pomorskiego (15,6%, 1481 osób), mazowieckiego (13,8%, 1313 osób) i zachodniopomorskiego (9,2%, 871 osób). Z Pomorza wymeldowało się natomiast 4,7 tys. osób (-8,3% r/r), najczęściej w kierunku mazowieckiego (18,6%, 878 osób), kujawsko-pomorskiego (16,5%, 777 osób), warmińsko-mazurskiego (15,9%, 753 osoby) i zachodniopomorskiego (14,7%, 696 osób).

Napływ migrantów z innych województw do Pomorza, 2025 r. (osoby)
Migracje zagraniczne: Białoruś i Ukraina napędzają napływ, Niemcy — odpływ

Saldo migracji zagranicznych wzrosło do +704 osób (+20,3% r/r), przy imigracji na poziomie 1512 osób (+7,6%) i emigracji 808 osób (-1,5%). Wśród migrujących przeważali mężczyźni (51,7% imigrantów, 60,4% emigrantów) oraz mieszkańcy miast. Najczęściej do Pomorza przybywały osoby najmłodsze (5-9 lat — 14,4%, 0-4 lata — 10,2%), a wyjeżdżały osoby w wieku produkcyjnym (40-44 lata — 14,0%, 15-19 lat — 13,7%).

Wśród imigrantów zdecydowanie dominowały kraje europejskie (93,1%): najwięcej osób przybyło z Białorusi (344 osoby, 22,8%), Ukrainy (305, 20,2%), Niemiec (231, 15,3%) i Wielkiej Brytanii (206, 13,6%). Wśród emigrantów najczęstszym kierunkiem były Niemcy (234 osoby, 29,0%) i Wielka Brytania (197, 24,4%), przed Norwegią (68, 8,4%), Irlandią (54, 6,7%) i Holandią (49, 6,1%).

Kierunki imigracji na pobyt stały wg kraju poprzedniego zamieszkania, 2025 r. (osoby)
Powiaty: strefa podmiejska Trójmiasta zyskuje, peryferia tracą

Dodatnie saldo migracji odnotowano w 9 z 20 jednostek terytorialnych województwa. Zdecydowanym liderem był powiat gdański (+12,6 na 1000 ludności), przed kartuskim (+7,8), wejherowskim (+7,2) i puckim (+6,9) — wszystkie leżą w bezpośrednim sąsiedztwie Trójmiasta, co potwierdza silny efekt suburbanizacji wokół Gdańska, Gdyni i Sopotu. Najgłębszy odpływ dotknął powiat sztumski (-6,3) i bytowski (-4,1), a wśród miast na prawach powiatu jedynie Gdańsk odnotował wynik dodatni (+3,1) — Gdynia, Słupsk i Sopot pozostały na minusie.

Saldo migracji na 1000 ludności wg powiatów, 2025 r.
Trend 2012-2025: wieś rośnie nieprzerwanie, miasta dopiero wychodzą na zero

Długoterminowy trend jest jednoznaczny: saldo migracji na wsi rosło niemal nieprzerwanie od 2012 r. (wtedy +4,7 na 1000) do szczytu +6,9 w 2021 r., utrzymując się od tego czasu w przedziale 6,1-6,7. Miasta województwa pozostawały ujemne przez większość dekady (najgorszy wynik -1,2 w 2012, 2013 i 2022 r.) i dopiero w 2025 r. osiągnęły wynik zerowy — pierwszy nieujemny wynik od 2019 r. (+1,1).

Saldo migracji na 1000 ludności wg miejsca zamieszkania, 2012-2025

Perspektywa zarządcza: koncentracja dodatniego salda migracji w wąskim pierścieniu powiatów okalających Trójmiasto (gdański, kartuski, wejherowski, pucki) to sygnał dla firm z branży nieruchomości, handlu detalicznego i usług lokalnych — to właśnie tam rośnie liczba potencjalnych klientów i pracowników, podczas gdy centra miast (Gdynia, Słupsk, Sopot) tracą mieszkańców na rzecz przedmieść.

Rosnący udział migracji zagranicznej (+20,3% r/r) i zmiana jej kierunków (Białoruś i Ukraina jako główne źródła napływu) to również istotny sygnał dla pracodawców planujących rekrutację w regionie — struktura wieku migrantów zagranicznych (koncentracja w grupie produkcyjnej i rodzinach z małymi dziećmi) wskazuje na migrację o charakterze zarobkowym i osiedleńczym, nie tymczasowym.

  • Województwo pomorskie osiągnęło w 2025 r. drugie najwyższe saldo migracji w kraju (+2,3 na 1000 ludności), po mazowieckim (+2,4) — dodatni wynik odnotowano tylko w 5 województwach.
  • Cały dodatni bilans regionu generują migracje międzywojewódzkie i zagraniczne — migracje wewnątrzwojewódzkie mają z definicji saldo zerowe, ale to one dominują wolumenem (22,6 tys. osób, 70,6% napływu).
  • Najczęstszym kierunkiem przemieszczeń wewnątrz województwa jest ucieczka z miast na wieś (39,8% wszystkich migracji wewnątrzwojewódzkich, 9,0 tys. osób).
  • Saldo migracji zagranicznych wzrosło o 20,3% r/r do +704 osób, z Białorusią i Ukrainą jako głównymi źródłami napływu, a Niemcami jako głównym kierunkiem odpływu.
  • Powiaty okalające Trójmiasto (gdański +12,6, kartuski +7,8, wejherowski +7,2, pucki +6,9 na 1000) koncentrują niemal cały dodatni bilans migracyjny regionu, podczas gdy Gdynia, Słupsk i Sopot notują ujemne saldo.
  • Saldo migracji w miastach osiągnęło w 2025 r. wynik zerowy po raz pierwszy od 2019 r., podczas gdy wieś od 2012 r. rośnie niemal nieprzerwanie (od +4,7 do +6,1-6,9 na 1000 w ostatnich latach).
Źródło danych GUS. Opracowanie: Urząd Statystyczny w Gdańsku na podstawie „Migracje ludności na pobyt stały w województwie pomorskim w 2025 r.”, Informacje Sygnalne, 07.07.2026 r.
Autor/Źródło:

Disclaimer: Informacje zawarte w niniejszej publikacji służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowią one porady finansowej lub jakiejkolwiek innej porady, mają charakter ogólny i nie są skierowane dla konkretnego adresata. Przed skorzystaniem z informacji w jakichkolwiek celach należy zasięgnąć niezależnej porady.

Polecane

Białystok

Podlaskie w demograficznym odwrocie. Ubywa mieszkańców i osób w wieku produkcyjnym

0
Województwo podlaskie liczyło na koniec 2025 r. 1126,7 tys....
Kraków

Małopolska w 2025 r.: 3,43 mln mieszkańców, ujemny przyrost naturalny i Kraków jako magnes migracyjny regionu

0
Małopolska liczyła na koniec 2025 roku 3,43 mln mieszkańców,...
NIERUCHOMOŚCI

Rynek nieruchomości w Polsce wart 270 mld zł. Ceny mieszkań wyraźnie wyhamowały

0
W 2025 r. zawarto 586,6 tys. transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości...
PRACA I KARIERA

1,12 mln cudzoziemców pracuje w Polsce. Agencje pracy tymczasowej i przemysł zatrudniają najwięcej

0
Na koniec stycznia 2026 r. pracę w Polsce wykonywało...
Kraków

Kraków uniknie depopulacji. W 2060 roku będzie miał więcej mieszkańców niż dziś. Co trzeci mieszkaniec będzie seniorem

0
Kraków ma pozostać jednym z nielicznych dużych miast w...
Wiadomości

Podlaskie w demograficznym odwrocie. Ubywa mieszkańców i osób w wieku produkcyjnym

0
Województwo podlaskie liczyło na koniec 2025 r. 1126,7 tys....

Małopolska w 2025 r.: 3,43 mln mieszkańców, ujemny przyrost naturalny i Kraków jako magnes migracyjny regionu

0
Małopolska liczyła na koniec 2025 roku 3,43 mln mieszkańców,...

Rynek nieruchomości w Polsce wart 270 mld zł. Ceny mieszkań wyraźnie wyhamowały

0
W 2025 r. zawarto 586,6 tys. transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości...

1,12 mln cudzoziemców pracuje w Polsce. Agencje pracy tymczasowej i przemysł zatrudniają najwięcej

0
Na koniec stycznia 2026 r. pracę w Polsce wykonywało...

Kraków uniknie depopulacji. W 2060 roku będzie miał więcej mieszkańców niż dziś. Co trzeci mieszkaniec będzie seniorem

0
Kraków ma pozostać jednym z nielicznych dużych miast w...

Firmy faktoringowe wykupiły w 2025 r. faktury za 581,8 mld zł. Zysk branży podwoił się

0
Wartość wierzytelności wykupionych przez przedsiębiorstwa faktoringowe wzrosła w 2025...

Rynek pracy w Polsce: które zawody dominują, gdzie brakuje młodych i kogo zastąpi AI

0
Główny Urząd Statystyczny opublikował pierwsze tak szczegółowe zestawienie zawodów...

Ceny mieszkań w Polsce znów przyspieszają. GUS podał dane za I kwartał 2026 r.

0
Po trzech kwartałach wyraźnego wyhamowania, ceny mieszkań w Polsce...
Coś dla Ciebie

Wybrane kategorie

FIRMYKOMENTARZE WALUTOWEPRAWOBIZNESTECHNOLOGIANIERUCHOMOŚCIGIEŁDA I INWESTYCJE
Poprzedni artykuł
Kraków
Małopolska w 2025 r.: 3,43 mln mieszkańców, ujemny przyrost naturalny i Kraków jako magnes migracyjny regionu
Następny artykuł
rynek pracy
Podlaskie w demograficznym odwrocie. Ubywa mieszkańców i osób w wieku produkcyjnym