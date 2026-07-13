Cezary Mączka, nowy dyrektor ds. HR i korporacyjnych w SPIE Central Europe
Cezary Mączka, nowy dyrektor ds. HR i korporacyjnych w SPIE Central Europe
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Cezary Mączka dyrektorem ds. HR i korporacyjnych w SPIE Central Europe

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SPIE Central Europe, spółka zależna SPIE, niezależnego europejskiego dostawcy usług multitechnicznych w branży energetyki i komunikacji, informuje o zatrudnieniu Cezarego Mączki na stanowisku dyrektora ds. HR i korporacyjnych. Cezary Mączka będzie odpowiadał za obszar zarządzania zasobami ludzkimi, administrację oraz nadzór nad zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych w regionie obejmującym Polskę, Czechy, Słowację i Węgry, gdzie SPIE zatrudnia blisko 4100 osób.

Cezary Mączka wnosi do SPIE Central Europe bogate doświadczenie zdobyte w dużych,  międzynarodowych organizacjach. W SPIE stawiamy na zespół menedżerów o wysokich kompetencjach, ponieważ profesjonalna kadra zarządzająca jest jednym z najważniejszych czynników długofalowego rozwoju Grupy. Obszar HR odgrywa w tym procesie szczególną rolę – nie tylko wspiera rozwój pracowników i  poszczególnych spółek Grupy, ale także współtworzy kulturę organizacyjną oraz ułatwia realizację celów biznesowych. Jestem przekonany, że wiedza i doświadczenie Cezarego będą cennym wsparciem dla dalszego rozwoju Grupy SPIE w Europie Środkowej – powiedział Łukasz Nowiński, dyrektor zarządzający SPIE Central Europe.

Cezary Mączka karierę w obszarze HR rozpoczął w General Electric – początkowo w GE Power Controls w Łodzi, następnie jako dyrektor personalny na region Europy Środkowo-Wschodniej, a od 2006 roku jako dyrektor personalny audytu GE na region EMEA oraz globalny dyrektor ds. wynagrodzeń. Później pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Banku BPH, a w EDF Polska odpowiadał – obok HR – także za Wydział Organizacji i Jakości oraz Dział Prawny. Jako członek zarządu Budimeksu SA kierował obszarem zarządzania zasobami ludzkimi oraz zasiadał w radach nadzorczych spółek Budimex Nieruchomości i FBSerwis. Od 2023 roku odpowiadał za budowę nowoczesnych struktur HR w polskich firmach właścicielskich – PGF SA oraz Grupie Wielton SA.

SPIE to przedsiębiorstwo, która realnie stawia na ludzi i na konkretną, inżynierską pracę. Chcę stworzyć tu środowisko, w którym najlepsi specjaliści chcą zostać na dłużej i mają warunki, by się rozwijać, bo to właśnie ludzie decydują o przewadze konkurencyjnej – powiedział Cezary Mączka, nowy dyrektor ds. HR i korporacyjnych w SPIE Central Europe.

Cezary Mączka jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi w Norwegian School of Management. Posiada dyplom MBA University of Strathclyde Business School w Glasgow oraz ukończył aplikację prokuratorską. Za działalność w branży został wyróżniony przez magazyn „Builder” tytułem Osobowość Branży 2021.

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