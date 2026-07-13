Senetic, polska firma technologiczna dostarczająca przedsiębiorstwom sprzęt IT, oprogramowanie oraz rozwiązania chmurowe i sieciowe, osiągnęła w 2025 r. rekordowe 711 mln zł przychodów (+18 proc. r/r) przy wielomilionowym

Strategiczny cel spółki to 1 mld zł sprzedaży w 2028 r. Senetic utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu w Q1 2026 r. (wzrost o 48 proc. r/r). Popyt na rozwiązania spółki napędzają m.in. inwestycje związane z rozwojem AI, centrów danych i transformacji cyfrowej przedsiębiorstw.

Po wejściu do grona akcjonariuszy przez m.in. Euvic i Rafała Sonika, Senetic rozpoczął kolejny etap rozwoju, wzmacniając współpracę z Grupą Euvic i rozwijając znacząco działalność na globalnych rynkach.

Senetic – polska spółka dostarczająca przedsiębiorstwom sprzęt IT, oprogramowanie, rozwiązania sieciowe, chmurowe i te z segmentu cybersec, zakończyła 2025 r. z rekordowymi przychodami na poziomie 711 mln PLN. Spółka, będąca jednym z największych europejskich partnerów technologicznych Cisco i Microsoft, zwiększyła sprzedaż o ponad 18 proc. r./r. i utrzymała wysoką dynamikę wzrostu również w pierwszym kwartale 2026 r., notując niespotykaną wcześniej skalę sprzedaży.

Gliwicka firma obsługuje obecnie ponad 100 tys. klientów na kilkudziesięciu rynkach. Wśród nich znajdują się zarówno przedsiębiorstwa realizujące projekty obejmujące od kilkudziesięciu do nawet kilkuset stanowisk pracy, jak i resellerzy oraz integratorzy IT korzystający z kompetencji logistycznych i produktowych Senetic.

– Ostatnie miesiące pokazują, że rynek IT wchodzi w kolejny etap rozwoju napędzany przez sztuczną inteligencję. Widzimy wyraźnie rosnący popyt zarówno na infrastrukturę sprzętową, jak i oprogramowanie niezbędne do budowy i skalowania środowisk AI. Klienci oczekują dziś nie tylko szybkiego dostępu do technologii, ale także wsparcia ekspertów, którzy pomogą dobrać i wdrożyć odpowiednie rozwiązania. To właśnie połączenie szerokiej dostępności produktów, kompetencji technicznych i jakości obsługi pozwala nam konsekwentnie zwiększać skalę działalności – mówi Marcin Białożyt, prezes zarządu Senetic.

Dostępność zamiast walki cenowej

Za wzrost sprzedaży Senetic SA odpowiadają zarówno inwestycje przedsiębiorstw w nowoczesną infrastrukturę IT, jak i rosnąca skala działalności międzynarodowej spółki. Jednym z kluczowych elementów przewagi konkurencyjnej spółki pozostaje wysoka dostępność szerokiej gamy hardware’u IT, szczególnie w segmentach, w których popyt przewyższa podaż.

– W Senetic utrzymujemy wysokie stany magazynowe i dysponujemy szeroką ofertą rozwiązań największych światowych producentów technologii. Szczególnym zainteresowaniem naszych klientów cieszą się obecnie pamięci masowe, rozwiązania sieciowe oraz komponenty wykorzystywane do budowy infrastruktury AI i nowoczesnych centrów danych. Tych właśnie urządzeń brakuje na rynku i tym wygrywamy z międzynarodową konkurencją – tłumaczy Łukasz Bojar, członek zarządu Senetic.

Model działalności firmy opiera się na połączeniu sprzedaży sprzętu i oprogramowania z rozbudowanym wsparciem na etapie pre-sales i post-sales. – To właśnie dostępność produktów, szybkość realizacji zamówień oraz jakość obsługi coraz częściej decydują dziś o wyborze partnera technologicznego przez szybko rosnące, zwinne firmy i korporacje. Cena, wobec ryzyka znacznego opóźnienia dostaw, staje się drugorzędna. Kluczowa staje się za to dostępność technologii pozwalającej na błyskawiczną adopcję rozwiązań AI – zaznacza Marcin Białożyt.

Globalna skala działalności

Istotnym źródłem wzrostu Senetic pozostaje sprzedaż międzynarodowa. Dzięki współpracy z globalnymi producentami technologii oraz możliwości prowadzenia działalności w modelu paneuropejskim spółka konsekwentnie rozwija swoją obecność na rynkach zagranicznych. do tego Senetic rozwija drugi filar swojej działalności czyli sprzedaż oprogramowania dla firm, pozostając jednym z kluczowych partnerów m.in. Microsoftu w regionie. Poza Polską, gdzie Senetic generuje ok. 20% sprzedaży, największy udział w przychodach mają obecnie Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania. Polska firma obsługuje klientów zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem partnerów handlowych, skutecznie wykorzystując skalę działalności oraz rozwinięte kompetencje logistyczne i technologiczne. Ostrożne szacunki firmy mówią o dwucyfrowych wzrostach w 2026 r.

Spółka będzie dalejrozwijać strategiczne partnerstwa technologiczne z Cisco i Microsoft, które pozostają fundamentem jej oferty produktowej. Wśród odbiorców znajdują się zarówno przedsiębiorstwa i organizacje realizujące projekty obejmujące od 20 do nawet 500 stanowisk pracy, urządzeń czy ekranów. Znaczącą część działalności stanowi również współpraca z resellerami i integratorami IT, którzy wykorzystują kompetencje logistyczne, produktowe i techniczne Senetic przy realizacji projektów dla swoich klientów.

Nowy etap rozwoju

Ważnym krokiem w rozwoju spółki było wejście do grona akcjonariuszy grupy polskich inwestorów, w tym m.in. Grupy Euvic, reprezentowanej przez Wojciecha Wolnego oraz przedsiębiorcy Rafała Sonika. Dzięki temu Senetic zyskał nie tylko dodatkowe wsparcie kapitałowe w szybkiej ekspansji, ale również dostęp do doświadczeń związanych z budową i skalowaniem międzynarodowych firm technologicznych. Nowa struktura właścicielska otwiera przed spółką możliwości dalszego rozwoju oferty, ekspansji zagranicznej oraz wykorzystania synergii z Grupą Euvic, jednym z największych polskich integratorów IT.

– Ostatnie kilkanaście miesięcy było dla Senetic okresem bardzo dynamicznego rozwoju. Wejście do spółki dużych, znanych inwestorów to ważny element naszej strategii na kolejne lata. Łączymy doświadczenie zdobyte w międzynarodowej dystrybucji technologii z kompetencjami jednej z największych grup technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Widzimy duży potencjał do dalszego wzrostu zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych – mówi Łukasz Bojar.

AI będzie napędzać rynek przez kolejne lata

Rozwój sztucznej inteligencji będzie jednym z najważniejszych czynników wzrostu rynku technologicznego w najbliższych latach. Korzystać na tym będą nie tylko producenci infrastruktury sprzętowej, ale również dostawcy oprogramowania, usług chmurowych oraz rozwiązań wspierających cyfrową transformację przedsiębiorstw.

Według firmy badawczej Forrester Research wydatki na technologie w Europie wzrosną w 2026 r. o 6,3 proc., przekraczając wartość 1,5 bln euro. Jednym z najszybciej rosnących segmentów pozostanie sprzęt komputerowy, dla którego prognozowany jest wzrost o 16,8 proc., napędzany przede wszystkim rosnącym popytem na serwery wykorzystywane do obsługi sztucznej inteligencji. W tym samym czasie segment oprogramowania ma zwiększyć swoją wartość o 11,5 proc., a rozwiązania chmurowe i AI mają rozwijać się około dwukrotnie szybciej niż cały rynek software. Według analityków Forrester sztuczna inteligencja pozostaje jednym z głównych czynników napędzających inwestycje technologiczne przedsiębiorstw i instytucji publicznych w najbliższych latach.