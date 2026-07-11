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Źródło: NBP, próba 1000
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NBP i Chiny zwiększają rezerwy złota. Co dalej z ceną kruszcu?

Autor / źródło: Redakcja
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Rynek złota wszedł w drugą połowę 2026 roku w zupełnie innym nastroju niż jeszcze pół roku temu. Po historycznym rekordzie ustanowionym w styczniu kruszec przeszedł najgłębszą korektę od ponad dekady, by w lipcu ponownie szukać gruntu pod nogami w okolicach 4 100 USD za uncję. W tle tej zmienności trwa jednak proces, który zmienia się znacznie wolniej niż notowania spot – banki centralne, z Narodowym Bankiem Polskim i Ludowym Bankiem Chin na czele, nieprzerwanie powiększają swoje rezerwy kruszcu.

Cena spot (10.07.2026) 4 096,94 USD za uncję trojańską
Rekord historyczny 5 595,42 USD 29.01.2026
Zmiana od szczytu -26,8% stan na 10.07.2026
Rezerwy złota NBP 632,1 t koniec czerwca 2026
Cel NBP 700 t zapowiedziany 20.01.2026
Chiny – zakupy z rzędu 20 miesięcy najdłuższa seria od 1999 r.

Od rekordu do korekty: co działo się z ceną

Styczeń 2026 roku przyniósł złotu historyczny szczyt na poziomie 5 595,42 USD za uncję. Impulsem do tego ruchu były między innymi obawy o niezależność Rezerwy Federalnej w kontekście postępowania wobec przewodniczącego Jerome’a Powella, co skłoniło część inwestorów do ograniczania ekspozycji na aktywa dolarowe. Kolejne miesiące przyniosły jednak systematyczne wyhamowanie – marzec zakończył się spadkiem o ponad 11%, a w pewnym momencie korekta od szczytu sięgnęła blisko 22%, kwietniowy i majowy spadek to odpowiednio około 1% i 1,6%. Czerwiec okazał się przełomowy: notowania spadły poniżej psychologicznej bariery 4 000 USD za uncję, a cały miesiąc przyniósł spadek rzędu 12% – największą miesięczną przecenę od czerwca 2013 roku. Lipiec przyniósł częściowe odreagowanie: 3 lipca cena wróciła do 4 144,83 USD, choć komentarze prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczące konfliktu z Iranem sprowadziły notowania do tygodniowego minimum w okolicach 4 030 USD, zanim rynek odbił powyżej 4 100 USD.

Kluczowe punkty notowań złota w 2026 r. – wykres schematyczny na podstawie potwierdzonych danych rynkowych (nie stanowi pełnego notowania dziennego).

Banki centralne nie zwalniają tempa zakupów

Podczas gdy inwestorzy finansowi z niepokojem obserwują wahania kursu, sektor publiczny traktuje przeceny jako okazję do zakupów. Narodowy Bank Polski, który w styczniu 2026 roku zapowiedział zwiększenie rezerw złota do 700 ton, konsekwentnie realizuje ten plan: w lutym dokupił ponad 20 ton, w marcu ponad 11 ton, w kwietniu 14 ton, w maju blisko 17 ton, a w czerwcu – według szacunków opartych na wycenie rezerw i fixingu LBMA – około 18 ton. Od początku roku polskie rezerwy złota wzrosły o niemal 82 tony, do poziomu 632,1 tony na koniec czerwca. Do realizacji celu brakuje już niespełna 68 ton, co przy obecnym tempie zakupów oznacza możliwość osiągnięcia go jeszcze w tym roku. Dzięki trzyletniej passie zakupowej – 130 ton w 2023 r., blisko 90 ton w 2024 r. i ponad 100 ton w 2025 r. – Polska awansowała na 10. miejsce w światowym rankingu rezerw złota banków centralnych, wyprzedzając m.in. Europejski Bank Centralny, Wielką Brytanię i Hiszpanię.

Równolegle Ludowy Bank Chin kontynuuje najdłuższą nieprzerwaną serię miesięcznych zakupów złota od 1999 roku – trwającą już 20 miesięcy, licząc od listopada 2024 roku. W samym czerwcu 2026 r. chińskie rezerwy powiększyły się o około 14,3 tony, co było największym miesięcznym przyrostem w bieżącym cyklu. Łącznie w pierwszej połowie 2026 roku Chiny dokupiły ponad 40 ton złota, zwiększając całkowite rezerwy do 2 346,44 tony i utrzymując piątą pozycję na świecie – za Stanami Zjednoczonymi, Niemcami, Włochami i Francją. Analitycy, w tym ekonomiści cytowani przez chińskie media branżowe, podkreślają, że Pekin działa jak inwestor długoterminowy: ogranicza zakupy przy wysokich cenach i zwiększa je podczas gwałtownych przecen. Zakupy złota wpisują się w szerszą strategię dywersyfikacji rezerw walutowych i internacjonalizacji juana, zapisaną w wytycznych 15. Planu Pięcioletniego na lata 2026–2030.

Zakupy netto złota przez wybrane banki centralne w I połowie 2026 r. (tony). Źródło: World Gold Council, obliczenia własne na podstawie danych NBP i SAFE.

Najwięksi posiadacze rezerw złota wśród banków centralnych świata, stan na czerwiec 2026 r. (tony, bez rezerw MFW).

Skala zjawiska jest globalna, nie tylko chińsko-polska. Według World Gold Council w samym maju 2026 roku banki centralne kupiły netto 41 ton złota – Polska odpowiadała za blisko 44% tego wolumenu, a Chiny, Uzbekistan, Kazachstan i Singapur dołożyły kolejne kilkanaście ton. W całym pierwszym kwartale 2026 r. globalne zakupy sektora publicznego sięgnęły 244 ton. To kontynuacja trendu trwającego od 2022 roku, gdy banki centralne kupowały ponad 1000 ton złota rocznie – dwa razy więcej niż średnio w poprzedniej dekadzie. Do grona aktywnych nabywców dołączają kolejne kraje: Brazylia, Kazachstan, Uzbekistan, a zainteresowanie sygnalizują też Korea Południowa, Madagaskar, Uganda, Namibia i Rwanda.

Prognozy analityków: rozbieżne scenariusze

Po gwałtownej korekcie prognozy instytucji finansowych na koniec 2026 roku są wyraźnie rozbieżne, choć większość dużych banków inwestycyjnych podtrzymuje scenariusz dalszego wzrostu w średnim terminie. J.P. Morgan pozostaje najbardziej optymistyczny, choć w maju obniżył cel na koniec 2026 roku z 6 300 do około 6 000 USD za uncję, tnąc jednocześnie prognozę średniej rocznej do 5 243 USD – to efekt słabszego popytu w pierwszej połowie roku, a nie zmiany długoterminowej tezy o strukturalnej dywersyfikacji rezerw. Goldman Sachs wskazuje potencjał wzrostu w kierunku 5 400 USD. Citi w czerwcu przyjęło ostrożniejsze podejście krótkoterminowe, obniżając cel trzymiesięczny do 4 000 USD, ale utrzymując cel 6–12-miesięczny na poziomie 5 000 USD. HSBC obniżył prognozę średniej ceny na 2026 rok do 4 560 USD (z 4 864 USD) oraz na 2027 rok do 4 925 USD (z 5 000 USD).

Porównanie prognoz instytucji finansowych dla złota (USD/uncja). Uwaga: metodologie różnią się – część prognoz to cele cenowe, część to prognozy średniej rocznej, dlatego wartości nie są w pełni porównywalne 1:1.

Kluczowe ryzyko krótkoterminowe: rynki obecnie wyceniają około 63% szans na podwyżkę stóp procentowych Fed we wrześniu 2026 r. Wyższe stopy i mocniejszy dolar zwiększają koszt alternatywny utrzymywania złota, które nie generuje odsetek – to czynnik, który w przeszłości regularnie schładzał hossę na kruszcu, nawet przy silnych fundamentach popytowych ze strony banków centralnych.

Na co czeka rynek: kolejne kroki

Najbliższe tygodnie przyniosą kilka punktów odniesienia, które mogą zweryfikować obecny obraz rynku. W połowie lipca 2026 r. spodziewane są oficjalne dane NBP o rezerwach walutowych za czerwiec, które potwierdzą dokładny wolumen i wartość zakupów złota dokonanych podczas czerwcowej przeceny. W sierpniu World Gold Council opublikuje pełny raport sektorowy za drugi kwartał, który pokaże, czy tempo zakupów banków centralnych – w tym NBP i Chin – utrzymało się mimo spadku cen, czy correction była wykorzystana tylko punktowo. Rynek będzie też uważnie śledził wrześniowe posiedzenie Fed oraz kolejne odczyty inflacji CPI w USA, które mogą zdecydować o kierunku dolara i realnych stóp procentowych. Trzecim czynnikiem pozostaje geopolityka – rozwój sytuacji wokół Iranu i Cieśniny Ormuz, po amerykańskich uderzeniach i irańskich odwetach na bazy wojskowe w regionie, nadal wpływa na ceny ropy i pośrednio na popyt na aktywa bezpiecznej przystani.

Według lipcowego raportu World Gold Council rekordowo wysoka liczba banków centralnych na świecie spodziewa się dalszego zwiększenia rezerw kruszcowych w ciągu najbliższych 12 miesięcy – w badaniu z 2026 roku aż 89% ankietowanych instytucji oczekiwało wzrostu globalnych rezerw złota, a 45% przewidywało zwiększenie rezerw we własnym banku. To sugeruje, że nawet jeśli krótkoterminowo notowania pozostaną zmienne i wrażliwe na politykę Fedu oraz kurs dolara, strukturalny popyt ze strony sektora publicznego – motywowany dywersyfikacją rezerw i dążeniem do ograniczenia zależności od dolara – prawdopodobnie utrzyma się w kolejnych kwartałach.

Najważniejsze wnioski

  • Złoto skorygowało się o blisko 27% od styczniowego rekordu 5 595,42 USD, z najgłębszym miesięcznym spadkiem w czerwcu (ok. 12%) od 2013 roku.
  • NBP jest na dobrej drodze do realizacji celu 700 ton rezerw jeszcze w 2026 roku – brakuje już niespełna 68 ton przy obecnym tempie zakupów.
  • Chiny kupują złoto nieprzerwanie od 20 miesięcy – to najdłuższa taka seria od 1999 roku, wpisana w strategię dedolaryzacji i internacjonalizacji juana.
  • Prognozy dużych banków na koniec 2026 r. rozciągają się od ok. 4 560 USD (HSBC) do ok. 6 000 USD (J.P. Morgan) – rozbieżność odzwierciedla niepewność co do polityki Fed i dolara.
  • Kluczowe wydarzenia do obserwacji: oficjalne dane NBP za czerwiec (połowa lipca), raport WGC za II kwartał (sierpień) oraz decyzja Fed we wrześniu.

Źródło danych: World Gold Council, Narodowy Bank Polski, State Administration of Foreign Exchange (Chiny), Bankier.pl, Trading Economics, Investing.com. Opracowanie własne na podstawie dostępnych danych rynkowych, stan na 10.07.2026.

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Dane: cena złota z Tabeli cen złota NBP oraz średni kurs USD/PLN z Tabeli A NBP. Dane są aktualizowane w dni robocze. API NBP nie publikuje notowań srebra, miedzi ani innych metali, dlatego widget prezentuje wyłącznie cenę złota. Dane odświeżają się przy otwarciu strony, po zmianie zakresu oraz automatycznie co godzinę.

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