MAZOP Group S.A., polski producent opakowań dla e-commerce, przemysłu i branży motoryzacyjnej, na koniec czerwca 2026 r. wykazał portfel zamówień na poziomie niespełna 4,87 mln. zł wobec 3 mln. zł w analogicznym okresie 2025 r. Oznacza to wzrost poziomu zakontraktowania o ponad 60% r/r. Rosnący udział zamówień ramowych potwierdza wzmacniającą się pozycję rynkową MAZOP Group oraz rozwój długoterminowych relacji z kluczowymi odbiorcami. Tego typu zamówienia zwiększają przewidywalność sprzedaży, stabilizują planowanie produkcji oraz pozwalają lepiej zarządzać zasobami i mocami produkcyjnymi.

Na backlog składają się zarówno bieżące zamówienia na poziomie 3 mln zł, jak i zamówienia ramowe o wartości 1,8 mln zł, z terminem realizacji do 12 miesięcy. Dla porównania, na koniec czerwca 2025 r. spółka posiadała 2,3 mln zł zamówień bieżących oraz 0,7 mln zł zamówień ramowych.

– Wzrost portfela zamówień na koniec czerwca jest dla nas istotnym potwierdzeniem skuteczności realizowanej strategii sprzedażowej. Coraz większy udział zamówień ramowych pozwala nam stabilizować produkcję, lepiej planować wykorzystanie mocy oraz ograniczać wpływ sezonowych wahań popytu. W praktyce oznacza to większą przewidywalność działalności i lepsze rozłożenie kosztów stałych, co powinno wspierać dalszą poprawę efektywności operacyjnej w kolejnych okresach – mówi Krzysztof Rusin, prezes zarządu MAZOP Group S.A.

Istotnym elementem poprawy sytuacji operacyjnej jest również utrzymanie wysokiej aktywności produkcyjnej w drugim kwartale. Po raz pierwszy w historii MAZOP Group nie ograniczał produkcji w drugim kwartale, który dotychczas był okresem niższego obłożenia. Utrzymanie normalnego poziomu pozwoliło lepiej rozłożyć koszty stałe na większy wolumen produkcji, co ma istotne znaczenie dla marży oraz wyników finansowych.

MAZOP Group konsekwentnie realizuje strategię rozwoju opartą na wzroście sprzedaży, rozbudowie portfela klientów oraz lepszym wykorzystaniu istniejących mocy produkcyjnych. Wysoki poziom zakontraktowania, rosnący udział zamówień ramowych oraz utrzymanie stabilnej produkcji w drugim kwartale tworzą solidne podstawy do dalszego wzrostu skali działalności i poprawy rentowności w kolejnych okresach.