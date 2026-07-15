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Produkcja usług w Polsce wzrosła o 6,6 proc.

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Produkcja usług w Polsce wzrosła w kwietniu 2026 roku o 6,6 proc. rok do roku, wyraźnie szybciej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Najmocniej rosły działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, telekomunikacja i usługi wydawnicze. Dane GUS pokazują jednak duże zróżnicowanie między branżami – część sektora usługowego nadal notuje spadki, a produkcja filmowa obniżyła się w ciągu miesiąca o ponad jedną trzecią.

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Produkcja usług w Polsce wzrosła w kwietniu 2026 roku o 6,6% rok do roku – niemal dwukrotnie szybciej niż rok wcześniej, gdy dynamika wynosiła 3,7%. Za tym solidnym wynikiem kryje się jednak spore zróżnicowanie branżowe: obsługa rynku nieruchomości i telekomunikacja rosły dwucyfrowo, podczas gdy produkcja filmów i nagrań spadła o ponad jedną trzecią względem marca.

Według danych wstępnych GUS, w porównaniu z marcem 2026 roku produkcja usług ogółem spadła o 1,8% – co jest typowe dla tego układu miesięcy i w dużej mierze efektem sezonowości. Po wyeliminowaniu czynników sezonowych wzrost r/r wyniósł 6,4%, a spadek m/m 1,3%. Względem przeciętnej miesięcznej produkcji usług w 2021 roku (przyjętej jako baza=100) produkcja usług w kwietniu 2026 roku była wyższa o 30,1% (dane wyrównane sezonowo).

Produkcja usług, dane niewyrównane i wyrównane sezonowo, styczeń 2024 – kwiecień 2026 (przeciętna miesięczna 2021=100). Źródło: GUS

Nieruchomości i informacja ciągną wzrost, administrowanie hamuje

Wśród sekcji o największym udziale we wskaźniku ogółem najszybciej rosła w kwietniu 2026 roku sekcja J (informacja i komunikacja, +9,7% r/r) oraz sekcja H (transport i gospodarka magazynowa, +6,8% r/r). Najsilniejszy wzrost spośród wszystkich sekcji odnotowała jednak działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (+11,9% r/r). Jedyną sekcją ze spadkiem r/r była działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (-0,4%).

Dynamika produkcji usług wg głównych sekcji, kwiecień 2026 r. (% r/r i % m/m). Źródło: GUS

Zwycięzcy i przegrani: pełny ranking branż rok do roku

Na poziomie działów PKD najwyższy wzrost produkcji usług rok do roku odnotowano w działalności wydawniczej (+23,8%), telekomunikacji (+15,4%) i zakwaterowaniu (+15,3%). Na przeciwnym biegunie znalazły się: nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (-15,3%), działalność organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (-9,8%) oraz działalność związana z zatrudnieniem (-5,6%).

Dynamika produkcji usług wg działów PKD 2007, kwiecień 2026 r. vs kwiecień 2025 r. (%). Źródło: GUS

W ujęciu miesięcznym: filmowa branża w głębokim dołku

W odniesieniu do marca 2026 roku największy spadek produkcji odnotowano w działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych oraz nagrań dźwiękowych i muzycznych (-36,7%), w działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem informatycznym (-12,2%) oraz w doradztwie związanym z zarządzaniem (-8,8%). Wzrosty miesięczne odnotowano natomiast w działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwie podatkowym (+8,3%), w działalności wydawniczej (+8,0%) oraz w działalności związanej z zakwaterowaniem (+5,4%).

Dynamika produkcji usług wg działów PKD 2007, kwiecień 2026 r. vs marzec 2026 r. (%). Źródło: GUS
Sekcjar/r (04.2025=100)m/m (03.2026=100)
USŁUGI OGÓŁEM+6,6%-1,8%
Transport i gospodarka magazynowa+6,8%-0,6%
Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne+5,5%+3,4%
Informacja i komunikacja+9,7%-5,6%
Obsługa rynku nieruchomości+11,9%+0,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna+6,0%-1,2%
Usługi administrowania i działalność wspierająca-0,4%+0,4%

Dwucyfrowy wzrost produkcji w obsłudze rynku nieruchomości i telekomunikacji, przy jednoczesnym osłabieniu w usługach administrowania, sugeruje, że ożywienie w usługach ma w kwietniu 2026 roku charakter selektywny – napędzany raczej konkretnymi branżami niż szeroką, równomierną poprawą koniunktury.

Dane wstępne za kwiecień 2026 r. mogą zostać zrewidowane w kolejnych publikacjach GUS – część wskaźników za marzec 2026 r. została już skorygowana względem wcześniej opublikowanych wartości. Wskaźnik obejmuje podmioty usługowe zatrudniające 10 i więcej osób, w sekcjach H, I, J, L, M (z wyłączeniami) i N według PKD 2007.

Źródło danych GUS. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

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