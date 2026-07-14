Apteka na rogu ulicy staje się coraz rzadszym widokiem. W końcu 2025 r. w Polsce działało 11,0 tys. aptek ogólnodostępnych — o 1,8 proc. mniej niż rok wcześniej. To już kolejny rok trwającego od 2018 r. systematycznego spadku liczby placówek aptecznych, a wraz z nim kurczy się też liczba osób pracujących za pierwszym stołem.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na koniec 2025 r. działalność prowadziło 11 022 apteki ogólnodostępne oraz 1 065 punktów aptecznych — odpowiednio o 1,8 proc. i 0,2 proc. mniej niż w 2024 r. Mimo kurczącej się sieci placówek, wartość sprzedaży leków na receptę oraz liczba obsłużonych recept w 2025 r. wzrosły, co oznacza, że ten sam rynek obsługuje coraz mniej punktów.

Kluczowe liczby 2025 r. 11 022 apteki ogólnodostępne (-1,8 proc. r/r) · 1 065 punktów aptecznych (-0,2 proc. r/r) · 25 377 farmaceutów (-3,3 proc. r/r) · 28 739 techników farmaceutycznych (-3,6 proc. r/r) · 3 089 osób przypadających na jedną placówkę apteczną (+40 osób r/r)

Coraz mniej rąk za pierwszym stołem

W aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych pracowało łącznie 25,4 tys. farmaceutów i 28,7 tys. techników farmaceutycznych — odpowiednio o 3,3 proc. i 3,6 proc. mniej niż rok wcześniej. Spadek zatrudnienia postępuje więc szybciej niż spadek liczby samych placówek, co sugeruje pogłębiający się problem z obsadą kadrową, a nie tylko konsolidację sieci aptecznej.

Przeciętnie na jedną aptekę ogólnodostępną i punkt apteczny przypada 2,1 farmaceuty i 2,4 technika farmaceutycznego. Najwyższą obsadę farmaceutów notuje województwo pomorskie (2,6 na placówkę), a techników — śląskie i świętokrzyskie (po 2,8).

Farmaceuci i technicy farmaceutyczni wg województw (osoby)

Mazowsze i Śląsk dominują, ale dostępność aptek rozkłada się inaczej

Pod względem samej liczby placówek prowadzi zdecydowanie województwo mazowieckie — 1 512 aptek ogólnodostępnych i 129 punktów aptecznych, czyli 1 641 placówek łącznie. Drugie miejsce zajmuje śląskie (1 309), a trzecie wielkopolskie (1 269). Na przeciwnym biegunie są opolskie (294) i lubuskie (300) — województwa o najmniejszej liczbie mieszkańców, ale też relatywnie słabiej rozwiniętej sieci aptecznej.

Apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wg województw

Sama liczba placówek nie mówi jednak wszystkiego o dostępności — więcej mieszkańców oznacza też więcej aptek. Dlatego bardziej wymowny jest wskaźnik liczby ludności przypadającej na jedną placówkę apteczną. W skali kraju wynosi on średnio 3 089 osób — o 40 więcej niż rok wcześniej, co potwierdza, że sieć apteczna nie nadąża za liczbą ludności. Najgorzej pod tym względem wypada województwo pomorskie, gdzie na jedną aptekę lub punkt apteczny przypada aż 3 536 osób. Najlepiej — lubelskie, z wynikiem 2 691 osób, czyli najgęstszą siecią aptek w kraju.

Liczba ludności na 1 aptekę ogólnodostępną i punkt apteczny wg województw

Sprzedaż wysyłkowa wciąż jest niszą

Sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych przez internet w 2025 r. prowadziły 233 apteki i 6 punktów aptecznych — nieznacznie mniej niż rok wcześniej (odpowiednio 236 i 8). Oznacza to, że e-commerce lekowy, mimo rosnącego znaczenia handlu internetowego w innych branżach, w aptekarstwie wciąż obejmuje mniej niż 2 proc. wszystkich placówek. GUS nie podaje wartości sprzedaży realizowanej tym kanałem — dane ograniczają się do liczby placówek prowadzących taką sprzedaż.

Co to oznacza dla rynku Malejąca liczba aptek przy rosnącej liczbie obsłużonych recept oznacza, że pozostające na rynku placówki przejmują coraz większy wolumen sprzedaży — to dobra wiadomość dla sieci aptecznych o silnej pozycji negocjacyjnej wobec producentów i hurtowni, ale gorsza dla dostępności leków w regionach o rzadszej sieci, jak pomorskie czy mazowieckie. Szybszy spadek zatrudnienia farmaceutów i techników niż liczby placówek wskazuje na narastający deficyt kadrowy w zawodzie — to sygnał zarówno dla uczelni farmaceutycznych planujących nabór, jak i dla sieci aptecznych, które będą musiały konkurować o coraz mniej liczny zasób pracowników. Utrzymująca się marginalna skala sprzedaży wysyłkowej sugeruje też, że model e-commerce w aptekarstwie wciąż nie przełamał barier regulacyjnych i logistycznych charakterystycznych dla tej branży.

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny, „Apteki i punkty apteczne w 2025 r.”, Urząd Statystyczny w Krakowie, 14.07.2026 r. Opracowanie własne na podstawie danych z publikacji GUS.