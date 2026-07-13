1,7 bln zł produkcji sprzedanej. Tak zmienił się polski przemysł

Wartość polskiej produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych sięgnęła w 2025 r. 1704,4 mld zł w cenach bieżących, ale w cenach stałych pozostała praktycznie na poziomie sprzed roku. Za tą stabilnością na poziomie makro kryje się jednak wyraźne przetasowanie — część branż rosła w dwucyfrowym tempie, inne notowały jedne z największych spadków od lat. Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują rosnącą rolę przemysłu spożywczego i malejącą — elektrotechniki oraz odzieży.
Przemysł bez wzrostu — ale z przetasowaniem sił
Jak wynika z danych GUS, w 2025 r. w stosunku do roku poprzedniego wartość produkcji sprzedanej wyrobów w cenach stałych wzrosła w 12 działach gospodarki, a spadła w 15. Największy wzrost odnotowały Wyroby z drewna, korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania (o 10,5 proc.) oraz Artykuły spożywcze (o 5,4 proc.). Po przeciwnej stronie znalazły się Urządzenia elektryczne (spadek o 10,4 proc.), Wyroby tekstylne (o 6,9 proc.) i Odzież (o 6,7 proc.).
W ujęciu struktury wartości produkcji sprzedanej, w 2025 r. największy wzrost udziału zanotował dział Artykuły spożywcze (o 1,4 p. proc.), a największy spadek — Urządzenia elektryczne (o 0,7 p. proc.). Dla 18 działów udział w wartości produkcji sprzedanej pozostał praktycznie niezmieniony względem roku poprzedniego.
Artykuły spożywcze liderem wartości produkcji
Dział Artykuły spożywcze pozostaje największym segmentem polskiego przemysłu przetwórczego — jego wartość produkcji sprzedanej wyniosła w 2025 r. 351,7 mld zł, co odpowiada 20,6 proc. całej wartości produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych w kraju. Na kolejnych miejscach uplasowały się Pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy (196,3 mld zł, 11,5 proc.) oraz Urządzenia elektryczne (106,3 mld zł, 6,2 proc.), mimo że ten ostatni dział należał w 2025 r. do najsłabszych pod względem dynamiki.
|Dział PKWiU
|Wartość 2025 (mln zł, ceny bieżące)
|Udział
|Dynamika 2024=100 (ceny stałe)
|Artykuły spożywcze
|351 658,5
|20,6%
|105,4
|Pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy
|196 300,3
|11,5%
|99,3
|Urządzenia elektryczne
|106 257,5
|6,2%
|89,6
|Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
|112 385,8
|6,6%
|102,5
|Metale
|99 949,7
|5,9%
|101,7
|Chemikalia i wyroby chemiczne
|95 304,8
|5,6%
|97,7
|Wyroby metalowe gotowe (bez maszyn i urządzeń)
|93 673,3
|5,5%
|100,9
|Maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
|64 422,1
|3,8%
|98,8
|Meble
|50 203,6
|2,9%
|101,6
|Wyroby z drewna, korka, słomy i wikliny
|38 906,8
|2,3%
|110,5
|Produkty górnictwa i wydobywania
|34 610,4
|2,0%
|97,0
|Wyroby tekstylne
|10 791,0
|0,6%
|93,1
|Odzież
|5 281,4
|0,3%
|93,3
W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego obowiązuje wskazanie źródła: „Źródło danych GUS”, a w przypadku obliczeń na danych GUS — „Opracowanie własne na podstawie danych GUS”.
Co realnie produkowała Polska w 2025 r.
GUS monitoruje produkcję wytworzoną dla 4679 wyrobów i grup asortymentowych; dane raportowano dla 3634 z nich. Wzrost produkcji wytworzonej zanotowano dla 1754 wyrobów, spadek — dla 1849, a produkcja 31 pozostała bez zmian. W ujęciu wartościowym (produkcja sprzedana) dane zebrano dla 3595 z 4679 obserwowanych grupowań — wzrost odnotowano dla 1714 wyrobów, spadek dla 1857, a stabilny poziom utrzymało 24.
Wśród konkretnych wyrobów przemysłowych do najsilniejszych wzrostów ilościowych należały pellety i brykiety z drewna (wzrost do 124,2 wskaźnika 2024=100), opony (126,0), pojazdy do transportu publicznego (150,0) oraz komputery (122,3). Spadały natomiast m.in. kuchnie elektryczne (80,6), ciągniki rolnicze (73,7), rowery (87,0) oraz obuwie (68,8) — ten ostatni wynik należy do najsłabszych w całym zestawieniu produktowym GUS.
|Wyrób
|Jednostka
|Ilość w 2025 r.
|2024=100
|Pojazdy do transportu publicznego
|szt.
|6 396
|150,0
|Opony ogółem (bez bieżnikowanych)
|tys. szt.
|62 924
|126,0
|Pellety i brykiety z drewna
|t
|1 171 069
|124,2
|Komputery
|szt.
|3 769 232
|122,3
|Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich
|tys. t
|12 432
|111,6
|Pieczywo świeże
|t
|1 593 696
|109,3
|Masło
|t
|281 717
|108,4
|Kuchnie elektryczne (łącznie z gazowo-elektrycznymi)
|tys. szt.
|707
|80,6
|Ciągniki rolnicze
|szt.
|1 928
|73,7
|Obuwie (łącznie z gumowym)
|tys. par
|12 630
|68,8
Najważniejsze wyroby pod względem wartości
Do wyrobów o najwyższej wartości produkcji sprzedanej w 2025 r. GUS zalicza oleje napędowe, części i akcesoria do pojazdów mechanicznych, benzynę silnikową, samochody ciężarowe z silnikiem wysokoprężnym, mięso drobiowe oraz wieprzowe świeże lub schłodzone, węgiel kamienny (bez brykietów) oraz gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich. Zestawienie to potwierdza strukturalną przewagę przemysłu paliwowo-motoryzacyjnego i spożywczego w polskiej produkcji sprzedanej, przy jednoczesnym umacnianiu pozycji przetwórstwa rolno-spożywczego jako głównego motoru wzrostu wartości w 2025 r.
- Dane obejmują podmioty, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej.
- Jako ceny stałe przyjęto ceny z 2021 r.
- Dane są prezentowane według sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015).