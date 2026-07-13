1,7 bln zł produkcji sprzedanej. Tak zmienił się polski przemysł

Wartość polskiej produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych sięgnęła w 2025 r. 1704,4 mld zł w cenach bieżących, ale w cenach stałych pozostała praktycznie na poziomie sprzed roku. Za tą stabilnością na poziomie makro kryje się jednak wyraźne przetasowanie — część branż rosła w dwucyfrowym tempie, inne notowały jedne z największych spadków od lat. Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują rosnącą rolę przemysłu spożywczego i malejącą — elektrotechniki oraz odzieży.

1704,4 mld zł wartość produkcji sprzedanej w cenach bieżących 100,0 wskaźnik 2024=100 w cenach stałych (bez zmian r/r) 20,6% udział artykułów spożywczych — największy wśród wszystkich działów

Przemysł bez wzrostu — ale z przetasowaniem sił

Jak wynika z danych GUS, w 2025 r. w stosunku do roku poprzedniego wartość produkcji sprzedanej wyrobów w cenach stałych wzrosła w 12 działach gospodarki, a spadła w 15. Największy wzrost odnotowały Wyroby z drewna, korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania (o 10,5 proc.) oraz Artykuły spożywcze (o 5,4 proc.). Po przeciwnej stronie znalazły się Urządzenia elektryczne (spadek o 10,4 proc.), Wyroby tekstylne (o 6,9 proc.) i Odzież (o 6,7 proc.).

W ujęciu struktury wartości produkcji sprzedanej, w 2025 r. największy wzrost udziału zanotował dział Artykuły spożywcze (o 1,4 p. proc.), a największy spadek — Urządzenia elektryczne (o 0,7 p. proc.). Dla 18 działów udział w wartości produkcji sprzedanej pozostał praktycznie niezmieniony względem roku poprzedniego.

Największe wzrosty i spadki produkcji sprzedanej w cenach stałych (r/r, proc.) Źródło danych GUS. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Artykuły spożywcze liderem wartości produkcji

Dział Artykuły spożywcze pozostaje największym segmentem polskiego przemysłu przetwórczego — jego wartość produkcji sprzedanej wyniosła w 2025 r. 351,7 mld zł, co odpowiada 20,6 proc. całej wartości produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych w kraju. Na kolejnych miejscach uplasowały się Pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy (196,3 mld zł, 11,5 proc.) oraz Urządzenia elektryczne (106,3 mld zł, 6,2 proc.), mimo że ten ostatni dział należał w 2025 r. do najsłabszych pod względem dynamiki.

Struktura wartości produkcji sprzedanej wyrobów w 2025 r. wg wybranych działów PKWiU Źródło danych GUS. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Dział PKWiU Wartość 2025 (mln zł, ceny bieżące) Udział Dynamika 2024=100 (ceny stałe) Artykuły spożywcze 351 658,5 20,6% 105,4 Pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy 196 300,3 11,5% 99,3 Urządzenia elektryczne 106 257,5 6,2% 89,6 Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 112 385,8 6,6% 102,5 Metale 99 949,7 5,9% 101,7 Chemikalia i wyroby chemiczne 95 304,8 5,6% 97,7 Wyroby metalowe gotowe (bez maszyn i urządzeń) 93 673,3 5,5% 100,9 Maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane 64 422,1 3,8% 98,8 Meble 50 203,6 2,9% 101,6 Wyroby z drewna, korka, słomy i wikliny 38 906,8 2,3% 110,5 Produkty górnictwa i wydobywania 34 610,4 2,0% 97,0 Wyroby tekstylne 10 791,0 0,6% 93,1 Odzież 5 281,4 0,3% 93,3

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego obowiązuje wskazanie źródła: „Źródło danych GUS”, a w przypadku obliczeń na danych GUS — „Opracowanie własne na podstawie danych GUS”.

Co realnie produkowała Polska w 2025 r.

GUS monitoruje produkcję wytworzoną dla 4679 wyrobów i grup asortymentowych; dane raportowano dla 3634 z nich. Wzrost produkcji wytworzonej zanotowano dla 1754 wyrobów, spadek — dla 1849, a produkcja 31 pozostała bez zmian. W ujęciu wartościowym (produkcja sprzedana) dane zebrano dla 3595 z 4679 obserwowanych grupowań — wzrost odnotowano dla 1714 wyrobów, spadek dla 1857, a stabilny poziom utrzymało 24.

Wśród konkretnych wyrobów przemysłowych do najsilniejszych wzrostów ilościowych należały pellety i brykiety z drewna (wzrost do 124,2 wskaźnika 2024=100), opony (126,0), pojazdy do transportu publicznego (150,0) oraz komputery (122,3). Spadały natomiast m.in. kuchnie elektryczne (80,6), ciągniki rolnicze (73,7), rowery (87,0) oraz obuwie (68,8) — ten ostatni wynik należy do najsłabszych w całym zestawieniu produktowym GUS.

Wyrób Jednostka Ilość w 2025 r. 2024=100 Pojazdy do transportu publicznego szt. 6 396 150,0 Opony ogółem (bez bieżnikowanych) tys. szt. 62 924 126,0 Pellety i brykiety z drewna t 1 171 069 124,2 Komputery szt. 3 769 232 122,3 Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich tys. t 12 432 111,6 Pieczywo świeże t 1 593 696 109,3 Masło t 281 717 108,4 Kuchnie elektryczne (łącznie z gazowo-elektrycznymi) tys. szt. 707 80,6 Ciągniki rolnicze szt. 1 928 73,7 Obuwie (łącznie z gumowym) tys. par 12 630 68,8

Najważniejsze wyroby pod względem wartości

Do wyrobów o najwyższej wartości produkcji sprzedanej w 2025 r. GUS zalicza oleje napędowe, części i akcesoria do pojazdów mechanicznych, benzynę silnikową, samochody ciężarowe z silnikiem wysokoprężnym, mięso drobiowe oraz wieprzowe świeże lub schłodzone, węgiel kamienny (bez brykietów) oraz gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich. Zestawienie to potwierdza strukturalną przewagę przemysłu paliwowo-motoryzacyjnego i spożywczego w polskiej produkcji sprzedanej, przy jednoczesnym umacnianiu pozycji przetwórstwa rolno-spożywczego jako głównego motoru wzrostu wartości w 2025 r.