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1,7 bln zł produkcji sprzedanej. Tak zmienił się polski przemysł

ŹródłoGUS
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Polski przemysł zakończył 2025 rok bez realnego wzrostu, choć wartość produkcji sprzedanej w cenach bieżących przekroczyła 1,7 bln zł. Stabilny wynik całego sektora ukrywa jednak głębokie różnice między poszczególnymi branżami. Najszybciej rosła produkcja wyrobów z drewna i artykułów spożywczych, podczas gdy urządzenia elektryczne, tekstylia oraz odzież znalazły się wśród największych przegranych roku.

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Wartość polskiej produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych sięgnęła w 2025 r. 1704,4 mld zł w cenach bieżących, ale w cenach stałych pozostała praktycznie na poziomie sprzed roku. Za tą stabilnością na poziomie makro kryje się jednak wyraźne przetasowanie — część branż rosła w dwucyfrowym tempie, inne notowały jedne z największych spadków od lat. Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują rosnącą rolę przemysłu spożywczego i malejącą — elektrotechniki oraz odzieży.

1704,4 mld zł
wartość produkcji sprzedanej w cenach bieżących
100,0
wskaźnik 2024=100 w cenach stałych (bez zmian r/r)
20,6%
udział artykułów spożywczych — największy wśród wszystkich działów

Przemysł bez wzrostu — ale z przetasowaniem sił

Jak wynika z danych GUS, w 2025 r. w stosunku do roku poprzedniego wartość produkcji sprzedanej wyrobów w cenach stałych wzrosła w 12 działach gospodarki, a spadła w 15. Największy wzrost odnotowały Wyroby z drewna, korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania (o 10,5 proc.) oraz Artykuły spożywcze (o 5,4 proc.). Po przeciwnej stronie znalazły się Urządzenia elektryczne (spadek o 10,4 proc.), Wyroby tekstylne (o 6,9 proc.) i Odzież (o 6,7 proc.).

W ujęciu struktury wartości produkcji sprzedanej, w 2025 r. największy wzrost udziału zanotował dział Artykuły spożywcze (o 1,4 p. proc.), a największy spadek — Urządzenia elektryczne (o 0,7 p. proc.). Dla 18 działów udział w wartości produkcji sprzedanej pozostał praktycznie niezmieniony względem roku poprzedniego.

Największe wzrosty i spadki produkcji sprzedanej w cenach stałych (r/r, proc.)
Źródło danych GUS. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Artykuły spożywcze liderem wartości produkcji

Dział Artykuły spożywcze pozostaje największym segmentem polskiego przemysłu przetwórczego — jego wartość produkcji sprzedanej wyniosła w 2025 r. 351,7 mld zł, co odpowiada 20,6 proc. całej wartości produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych w kraju. Na kolejnych miejscach uplasowały się Pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy (196,3 mld zł, 11,5 proc.) oraz Urządzenia elektryczne (106,3 mld zł, 6,2 proc.), mimo że ten ostatni dział należał w 2025 r. do najsłabszych pod względem dynamiki.

Struktura wartości produkcji sprzedanej wyrobów w 2025 r. wg wybranych działów PKWiU
Źródło danych GUS. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Dział PKWiUWartość 2025 (mln zł, ceny bieżące)UdziałDynamika 2024=100 (ceny stałe)
Artykuły spożywcze351 658,520,6%105,4
Pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy196 300,311,5%99,3
Urządzenia elektryczne106 257,56,2%89,6
Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych112 385,86,6%102,5
Metale99 949,75,9%101,7
Chemikalia i wyroby chemiczne95 304,85,6%97,7
Wyroby metalowe gotowe (bez maszyn i urządzeń)93 673,35,5%100,9
Maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane64 422,13,8%98,8
Meble50 203,62,9%101,6
Wyroby z drewna, korka, słomy i wikliny38 906,82,3%110,5
Produkty górnictwa i wydobywania34 610,42,0%97,0
Wyroby tekstylne10 791,00,6%93,1
Odzież5 281,40,3%93,3

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego obowiązuje wskazanie źródła: „Źródło danych GUS”, a w przypadku obliczeń na danych GUS — „Opracowanie własne na podstawie danych GUS”.

Co realnie produkowała Polska w 2025 r.

GUS monitoruje produkcję wytworzoną dla 4679 wyrobów i grup asortymentowych; dane raportowano dla 3634 z nich. Wzrost produkcji wytworzonej zanotowano dla 1754 wyrobów, spadek — dla 1849, a produkcja 31 pozostała bez zmian. W ujęciu wartościowym (produkcja sprzedana) dane zebrano dla 3595 z 4679 obserwowanych grupowań — wzrost odnotowano dla 1714 wyrobów, spadek dla 1857, a stabilny poziom utrzymało 24.

Wśród konkretnych wyrobów przemysłowych do najsilniejszych wzrostów ilościowych należały pellety i brykiety z drewna (wzrost do 124,2 wskaźnika 2024=100), opony (126,0), pojazdy do transportu publicznego (150,0) oraz komputery (122,3). Spadały natomiast m.in. kuchnie elektryczne (80,6), ciągniki rolnicze (73,7), rowery (87,0) oraz obuwie (68,8) — ten ostatni wynik należy do najsłabszych w całym zestawieniu produktowym GUS.

WyróbJednostkaIlość w 2025 r.2024=100
Pojazdy do transportu publicznegoszt.6 396150,0
Opony ogółem (bez bieżnikowanych)tys. szt.62 924126,0
Pellety i brykiety z drewnat1 171 069124,2
Komputeryszt.3 769 232122,3
Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskichtys. t12 432111,6
Pieczywo świeżet1 593 696109,3
Masłot281 717108,4
Kuchnie elektryczne (łącznie z gazowo-elektrycznymi)tys. szt.70780,6
Ciągniki rolniczeszt.1 92873,7
Obuwie (łącznie z gumowym)tys. par12 63068,8

Najważniejsze wyroby pod względem wartości

Do wyrobów o najwyższej wartości produkcji sprzedanej w 2025 r. GUS zalicza oleje napędowe, części i akcesoria do pojazdów mechanicznych, benzynę silnikową, samochody ciężarowe z silnikiem wysokoprężnym, mięso drobiowe oraz wieprzowe świeże lub schłodzone, węgiel kamienny (bez brykietów) oraz gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich. Zestawienie to potwierdza strukturalną przewagę przemysłu paliwowo-motoryzacyjnego i spożywczego w polskiej produkcji sprzedanej, przy jednoczesnym umacnianiu pozycji przetwórstwa rolno-spożywczego jako głównego motoru wzrostu wartości w 2025 r.

  • Dane obejmują podmioty, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej.
  • Jako ceny stałe przyjęto ceny z 2021 r.
  • Dane są prezentowane według sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015).
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