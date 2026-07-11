Województwo podlaskie liczyło na koniec 2025 r. 1126,7 tys. mieszkańców — o 6,0 tys. mniej niż rok wcześniej. Ujemny przyrost naturalny, utrzymujący się od 2011 r. bez przerwy, oraz odpływ migracyjny sprawiają, że region kurczy się i jednocześnie starzeje szybciej niż przeciętne województwo w Polsce.

Dane GUS · Demografia regionalna

Podlaskie skurczyło się o kolejne 6 tysięcy mieszkańców. Region starzeje się szybciej niż reszta Polski, a prognoza do 2060 r. mówi o ubytku co piątego mieszkańca

Ludność (31.12.2025) 1126,7 tys. −5,9 tys. r/r Przyrost naturalny −4602 −4,07 na 1000 ludności Mediana wieku 44,1 roku +0,5 roku r/r Saldo migracji ogółem −1349 −1,19 na 1000 ludności

Systematyczny ubytek ludności trwa nieprzerwanie

Na koniec 2025 r. w województwie podlaskim mieszkało 1126,7 tys. osób, co stanowiło 3,0% ludności Polski — 14. miejsce wśród 16 województw, mniej ludne były tylko lubuskie i opolskie. Średnia gęstość zaludnienia wyniosła 56 osób na km², czyli mniej niż połowa średniej krajowej (119). Region należy, obok warmińsko-mazurskiego, do najsłabiej zaludnionych w kraju. Zróżnicowanie przestrzenne gęstości zaludnienia jest ogromne: od 2832 osób na km² w Białymstoku po zaledwie 21 osób na km² w powiecie sejneńskim.

Ludność miejska liczyła 683,8 tys. osób (60,7% ogółu, spadek z 688,0 tys. rok wcześniej), a wiejska — 442,9 tys. (39,3%, spadek z 444,6 tys.). Obie kategorie kurczą się równolegle, co oznacza, że ubytek ludności nie jest efektem samej migracji ze wsi do miast, lecz dotyczy całego regionu.

Wykres 1. Liczba ludności województwa podlaskiego (tys. osób)

Region starzeje się szybciej niż reszta kraju

Mediana wieku mieszkańca Podlaskiego wzrosła z 43,6 roku w 2024 r. do 44,1 roku w 2025 r. — dla kobiet to już 46,0 lat, dla mężczyzn 42,3 roku. Udział dzieci i młodzieży (0–17 lat) w ogólnej liczbie ludności spadł do 17,5% (z 17,8% rok wcześniej), podczas gdy udział osób w wieku poprodukcyjnym wzrósł do 24,6% (z 24,1%). Wskaźnik starości demograficznej, czyli odsetek osób w wieku 65 lat i więcej, sięgnął 21,2% wobec 13,6% w 2000 r. — wzrost o ponad 7 punktów procentowych w ciągu 25 lat.

Indeks starości (liczba osób w wieku 65+ na 100 osób w wieku 0–14 lat) wzrósł z 67 w 2000 r. do 150 w 2025 r. Innymi słowy, ćwierć wieku temu na 100 najmłodszych mieszkańców przypadało 67 seniorów, dziś przypada ich już 150. Współczynnik obciążenia demograficznego (liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym) wzrósł z 73 w 2000 r. do 73 w 2025 r., ale zmieniła się jego struktura — dawniej dominował ciężar dzieci (45 wobec 28 seniorów), dziś to seniorzy stanowią większe obciążenie (43 wobec 30 dzieci).

Wykres 2. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku (%)

Powiat Wskaźnik starości (65+) Indeks starości Hajnowski 29,0% 259 Bielski 24,7% 183 Siemiatycki 24,6% 205 Sokólski – 183 Łomżyński 18,3% 121 Białostocki 18,5% 113

Mniej ślubów, więcej rozwodów

W 2025 r. zarejestrowano w województwie 3633 nowe małżeństwa, o 2,0% mniej niż rok wcześniej — współczynnik małżeństw spadł z 3,27 do 3,22 na 1000 ludności (w kraju: 3,56, więc Podlaskie zawiera mniej ślubów niż przeciętne województwo). Jednocześnie sądy orzekły 1787 rozwodów, o 6,1% więcej niż w 2024 r., oraz 19 separacji — o 32,1% mniej. Bilans małżeństw (nowo zawarte minus rozwiązane) był ujemny i wyniósł minus 2887, pogłębiając się względem minus 2834 rok wcześniej.

Wiek nowożeńców systematycznie rośnie: mediana wieku mężczyzn wstępujących w związek małżeński wzrosła z 25,9 roku w 2000 r. do 31,3 roku w 2025 r., a kobiet — z 23,6 do 29,0 lat. Pierwsze małżeństwa (kawaler z panną) stanowiły 76,1% wszystkich zawartych związków, wyraźnie powyżej średniej krajowej (72,9%).

Urodzeń coraz mniej, a matki coraz starsze

W 2025 r. urodziło się w regionie 7291 dzieci — o 3,5% (266 urodzeń) mniej niż w 2024 r. i aż o 39,6% mniej niż w 2000 r. Współczynnik urodzeń spadł do 6,46 na 1000 ludności (2024 r.: 6,66), współczynnik płodności kobiet — do 29,55 (z 30,31), a współczynnik dzietności ogólnej pozostał na poziomie 1,12 dziecka na kobietę, daleko poniżej progu prostej zastępowalności pokoleń (2,1–2,15).

Struktura wieku rodzących kobiet zmieniła się diametralnie: w 2000 r. aż 70,8% matek nie przekroczyło 29. roku życia, w 2025 r. odsetek ten spadł do 40,8%. Dziś najwięcej dzieci rodzą kobiety w wieku 30–34 lata (37,3% urodzeń) oraz 25–29 lat (31,3%). Największe natężenie urodzeń odnotowano w powiecie wysokomazowieckim (7,47 na 1000 ludności) oraz w miastach Białystok (7,38) i Suwałki (7,33), najniższe — w powiecie hajnowskim (4,14).

Wykres 3. Urodzenia żywe i zgony w województwie podlaskim (2000–2025)

Dłuższe życie, ale wciąż duża luka między płciami

W 2025 r. zmarło w regionie 11 893 osoby — o 0,9% mniej niż rok wcześniej, przy współczynniku umieralności 10,53 na 1000 ludności (w kraju: 10,85). Choroby układu krążenia pozostają główną przyczyną zgonów (40,1% ogółu w 2024 r.), przed nowotworami (26,3%). Przeciętne trwanie życia w 2024 r. wyniosło 75,4 roku dla mężczyzn (+0,6 roku r/r) i 83,7 roku dla kobiet (+0,3 roku) — różnica między płciami sięga 8,3 roku, więcej niż średnia krajowa (7,3 roku). Oczekiwane trwanie życia w zdrowiu wyniosło natomiast 60,5 roku dla chłopców i 63,9 roku dla dziewczynek urodzonych w 2024 r.

Ujemne saldo migracji krajowej, dodatnie zagranicznej

W 2025 r. z innych województw przybyły do Podlaskiego 1892 osoby, a wyjechało 3829 — saldo migracji wewnętrznych wyniosło minus 1937 (minus 1,72 na 1000 ludności), przy czym miasta straciły netto 2606 osób, a wieś zyskała 669. Główny kierunek odpływu to województwo mazowieckie (51,1% wymeldowań) i warmińsko-mazurskie (12,8%). Migracje zagraniczne miały odwrotny znak: z zagranicy przybyło 767 osób (głównie z Białorusi — 49,2%), a wyjechało 179, dając dodatnie saldo 588 osób (0,52 na 1000 ludności). Łączne saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych wyniosło jednak minus 1349.

Wykres 4. Saldo migracji na pobyt stały według typu (2025 r.)

Prognoza do 2060 r.: ubytek co piątego mieszkańca

Według „Prognozy ludności na lata 2023–2060”, liczba mieszkańców Podlaskiego spadnie do 1035 tys. w 2040 r. i do 885 tys. w 2060 r. — ubytek 242 tys. osób (21,5%) względem stanu z końca 2025 r. Zmieni się przy tym radykalnie struktura wieku: udział dzieci i młodzieży (0–17 lat) spadnie z 17,5% do 15,5%, udział osób w wieku produkcyjnym — z 57,9% do 48,4%, a udział seniorów wzrośnie z 24,6% do 36,1%. Współczynnik obciążenia demograficznego wzrośnie ze 73 do 107 osób nieprodukcyjnych na 100 produkcyjnych.

Wykres 5. Prognozowana struktura ludności według ekonomicznych grup wieku

Kluczowa liczba Tylko w 12 z 118 gmin województwa podlaskiego prognozuje się wzrost liczby ludności do 2060 r. — głównie w bezpośrednim sąsiedztwie Białegostoku, Suwałk i Łomży (m.in. gmina wiejska Suwałki: +42,8%, Wasilków: +24,5%). Aż 33 gminy stracą ponad połowę obecnych mieszkańców, z rekordowym ubytkiem w gminie Mielnik (−66,5%).