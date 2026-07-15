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Ropa drożeje przez napięcia z Iranem. Rynki obawiają się wolniejszych obniżek stóp

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Ponowne zaostrzenie napięć między Stanami Zjednoczonymi a Iranem podbiło ceny ropy i zwiększyło obawy o utrzymywanie się presji inflacyjnej. Rynki nie wyceniają jeszcze pełnowymiarowego kryzysu naftowego, ale ograniczony ruch przez Cieśninę Ormuz oraz ryzyko pogorszenia dostępności surowca mogą przełożyć się na droższe paliwa, transport i wolniejsze obniżki stóp procentowych.

Ponowne zaostrzenie konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem doprowadziło do wzrostu cen ropy i przypomniało inwestorom, że ryzyko inflacyjne nie zniknęło. Jak dotąd rynki nie postrzegają tej sytuacji jako pełnowymiarowego kryzysu naftowego. Inwestorzy zdają się raczej zakładać, że dostępność surowców energetycznych staje się bardziej ograniczona, ale nie doszło jeszcze do poważnych zakłóceń w dostawach. Ograniczony ruch przez Cieśninę Ormuz sprzyja utrzymywaniu się wysokich cen, nawet pomimo wycofania się notowań ropy z poziomów zbliżonych do 80 dolarów za baryłkę.

Z perspektywy inwestorów głównym zagrożeniem jest możliwość przełożenia się wyższych cen ropy na koszty paliw, transportu oraz innych codziennych wydatków. Jeżeli w rezultacie inflacja pozostanie uporczywie wysoka, banki centralne mogą wolniej obniżać stopy procentowe. Byłaby to niekorzystna wiadomość dla rynku obligacji oraz tych segmentów rynku akcji, które zwykle tracą w środowisku utrzymujących się wysokich stóp procentowych, takich jak nieruchomości, spółki użyteczności publicznej czy wysoko wyceniane spółki wzrostowe.

Jeżeli obawy o dostępność surowca będą się utrzymywać, beneficjentami sytuacji mogą okazać się spółki energetyczne. Inwestorzy powinni jednak zachować ostrożność i nie podejmować decyzji inwestycyjnych wyłącznie dlatego, że ceny ropy wzrosły w krótkim terminie. W przeszłości eskalacje napięć w regionie często zwiększały presję na podjęcie rozmów, zamiast prowadzić do długotrwałego konfliktu. O ile nie dojdzie do poważniejszych zakłóceń w dostawach ropy, wpływ sytuacji na rynki najprawdopodobniej pozostanie skoncentrowany na cenach surowca, oczekiwaniach inflacyjnych oraz inwestycjach najbardziej wrażliwych na poziom stóp procentowych.

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