Legimi ze wzrostem przychodów w I kwartale 2024 r. na poziomie 46 proc. rdr.

Legimi po raz kolejny znacząco poprawia swoje wyniki finansowe. W I kwartale 2024 roku spółka wygenerowała 27,3 mln PLN przychodów ze sprzedaży, co w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku oznaczało wzrost o 46 proc. Wartość EBITDA wyniosła 2,9 mln PLN, a zysku netto 1,8 mln PLN, podczas gdy rok temu spółka odnotowała stratę kolejno 413 tys. PLN oraz 1,3 mln PLN. Poprawa wyników jest w dużej mierze efektem realizacji przyjętej rok temu nowej polityki cenowej, która konsekwentnie zwiększa średnią wartość przychodu na użytkownika.

– Z radością dzielimy się wynikami finansowymi wypracowanymi przez nas w minionym kwartale. Na ich osiągnięcie złożyło się wiele podjętych przez nas działań i zrealizowanych kamieni milowych. Jednym z takich wydarzeń było uruchomienie w grudniu zeszłego roku testowej wersji tzw. „wirtualnego bibliotekarza”, który jest rezultatem zakończonego projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego systemu rekomendacyjnego opartego na sztucznej inteligencji. Wdrażanie algorytmów rekomendacyjnych wpływa nie tylko na wzrost przychodów, ale także na efektywne zarządzanie kosztami zakupu treści – mówi Mikołaj Małaczyński, prezes zarządu Legimi.

Zarząd spółki twierdzi, że pierwsze efekty wdrożenia technik AI są bardzo obiecujące. Przyspieszają one pozyskiwanie nowych użytkowników oraz zwiększają retencję dotychczasowych, co pozytywnie wpływa na rentowność Legimi. Spółka równolegle także pracuje nad nowymi, innowacyjnymi funkcjonalnościami w ramach rozwoju swojej platformy, co ma jej pozwolić sprostać dynamicznie zmieniającym się potrzebom rynku oraz otworzyć nowe możliwości współpracy z partnerami biznesowymi.

– Stały rozwój naszej platformy jest jednym ze strategicznych założeń Legimi, który ma na celu m.in. zwiększenie wartości, jaką dostarczamy naszym użytkownikom. Jedną ze składowych oferty Legimi od tego roku są dodatkowe produkty abonamentowe, które od początku roku można wykupić wspólnie z dostępem do biblioteki Legimi. Są wśród nich popularne aplikacje promujące zdrowy styl życia takie jak Diet&Training by Ann od Anny Lewandowskiej, Aplikacja dr Dąbrowskiej oraz Readmio z interaktywnymi bajkami dla dzieci czy Youniversity – z kursami online – dodaje Mikołaj Małaczyński.

Pod koniec zeszłego roku w akcjonariacie Legimi pojawiła się Wirtualna Polska Holding, która poprzez spółkę zależną Wirtualna Polska Media posiada 32,7% akcji, upoważniających do 25,9% udziałów na WZA. W ramach strategicznych założeń, Legimi planuje rozwijać współprace z partnerami oferującymi produkty subskrypcyjne, przez co spółka widzi wiele możliwości synergii z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy WP.