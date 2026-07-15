Czy złoto wróci do rekordów? Rynek bardziej boi się Fedu niż Iranu

Złoto powinno teraz szybować w górę. Mamy eskalację zbrojną między USA a Iranem, zamkniętą (a przynajmniej sparaliżowaną) Cieśninę Ormuz i nerwowego szefa Fedu zeznającego przed Kongresem. A jednak kruszec wciąż tkwi w okolicach 4000 dolarów za uncję – ponad 25 proc. poniżej styczniowego rekordu. Dlaczego mechanizm „wojna napędza złoto” w 2026 roku się zacina i co z tego wynika dla inwestorów?

Eskalacja konfliktu między USA a Iranem, poważne zakłócenia żeglugi w rejonie Cieśniny Ormuz i wzrost cen ropy teoretycznie powinny wzmacniać popyt na złoto jako bezpieczną przystań. Tymczasem kruszec pozostaje w pobliżu 4 000–4 100 dolarów za uncję, czyli niemal 27 proc. poniżej styczniowego rekordu. Rynek pokazuje, że w krótkim terminie geopolityka przegrywa z oczekiwaniami dotyczącymi inflacji, stóp procentowych i dolara.

Trzy siły ciągnące rynek w różne strony

Na cenę złota oddziałują obecnie trzy główne impulsy: niższy od oczekiwań czerwcowy odczyt inflacji w USA, jastrzębia ostrożność przewodniczącego Rezerwy Federalnej Kevina Warsha oraz ponowna eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie. Niższa inflacja ogranicza oczekiwania na podwyżki stóp i wspiera złoto. Droższa ropa może jednak ponownie podbić presję cenową, a tym samym utrzymać stopy procentowe na wysokim poziomie. Jednocześnie napięcie geopolityczne zwiększa popyt na bezpieczne aktywa. Nakładanie się tych czynników tłumaczy dużą zmienność notowań.

3,5% inflacja CPI r/r w czerwcu, wobec 4,2% w maju ok. 4 068 USD cena złota spot 15 lipca po publikacji danych PPI ok. -27% odległość od rekordu 5 594,82 USD/oz z 29 stycznia Brent ok. 85 USD WTI ok. 80 USD za baryłkę 15 lipca

Inflacja w USA wyhamowała, ale jeden odczyt nie przesądza trendu

Opublikowany 14 lipca odczyt CPI za czerwiec wyraźnie zaskoczył rynek. Wskaźnik cen konsumpcyjnych spadł o 0,4 proc. miesiąc do miesiąca, co było największym jednomiesięcznym spadkiem od kwietnia 2020 roku. Inflacja roczna obniżyła się do 3,5 proc. z 4,2 proc. w maju. Inflacja bazowa, nieuwzględniająca cen żywności i energii, nie zmieniła się w ujęciu miesięcznym i wyniosła 2,6 proc. rok do roku.

Głównym czynnikiem czerwcowego spadku CPI były ceny energii. Indeks energetyczny obniżył się o 5,7 proc. miesiąc do miesiąca, a ceny benzyny spadły o 9,7 proc. Energia nie była jednak jedyną kategorią wpływającą na wynik – wzrosty cen żywności i kosztów mieszkania częściowo ograniczały skalę spadku całego indeksu.

Czerwcowe dane nie obejmują jeszcze lipcowego wzrostu cen ropy związanego z ponowną eskalacją konfliktu. Dlatego kolejny odczyt, obejmujący lipiec i publikowany 12 sierpnia, będzie istotny dla oceny, czy spadek inflacji okaże się trwały, czy był jedynie krótkotrwałym efektem tańszej energii.

Uwaga: notowania złota mogą różnić się w zależności od tego, czy podawana jest cena spot, kontrakt terminowy, cena zamknięcia czy wartość z konkretnej godziny sesji. W artykule wartości rynkowe są oznaczane jako przybliżone.

Inflacja w USA, kwiecień–czerwiec 2026

Miesiąc CPI r/r CPI m/m Core CPI r/r Kwiecień 2026 3,8% +0,6% 2,8% Maj 2026 4,2% +0,5% 2,9% Czerwiec 2026 3,5% -0,4% 2,6%

Inflacja nagłówkowa i bazowa w USA (r/r) Źródło danych: U.S. Bureau of Labor Statistics, komunikaty CPI za kwiecień–czerwiec 2026.

Kevin Warsh pozostaje ostrożny wobec inflacji

14 lipca przewodniczący Fed Kevin Warsh przedstawił półroczny raport o polityce pieniężnej przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów. Podkreślił, że członkowie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku nie tolerują trwale podwyższonej inflacji i pozostają zdecydowani przywrócić stabilność cen.

Na czerwcowym posiedzeniu Fed utrzymał przedział stopy funduszy federalnych na poziomie 3,50–3,75 proc. Mediana prognoz uczestników posiedzenia wskazywała na inflację PCE na poziomie 3,6 proc. w 2026 roku oraz stopę funduszy federalnych w okolicach 3,8 proc. na koniec roku. Po publikacji niższego CPI rynkowe prawdopodobieństwo podwyżki stóp w lipcu wyraźnie spadło, ale inwestorzy nadal nie wykluczali ruchu we wrześniu.

15 lipca dodatkowego wsparcia złotu udzieliły dane o cenach producentów. Czerwcowy PPI spadł o 0,3 proc. miesiąc do miesiąca, podczas gdy rynek oczekiwał stabilizacji. Po tej publikacji złoto spot wzrosło do około 4 068 dolarów za uncję.

Dlaczego polityka Fed ma znaczenie dla złota Złoto nie wypłaca odsetek. Gdy rentowności obligacji i realne stopy procentowe rosną, zwiększa się koszt alternatywny utrzymywania kruszcu w portfelu. Gdy oczekiwania dotyczące stóp spadają, złoto staje się relatywnie bardziej atrakcyjne. Na krótkoterminowe notowania silnie wpływają również kurs dolara i przepływy do funduszy ETF.

Ormuz: poważne zakłócenia, ale nie pełne zamknięcie szlaku

Cieśnina Ormuz nie została całkowicie zamknięta dla ruchu handlowego. 12 lipca Donald Trump mówił, że szlak pozostaje otwarty, jednak aktywność statków była poważnie ograniczona, a ryzyko dla załóg i armatorów wyraźnie wzrosło. Dane o ruchu jednostek wskazywały na silny spadek transportu w porównaniu z okresem sprzed konfliktu.

13 lipca Stany Zjednoczone poinformowały o ponownym wprowadzeniu blokady dotyczącej irańskiej żeglugi po kolejnych starciach i atakach na statki handlowe. Zapowiedź ta podbiła kontrakty na ropę o około 5 proc. Tego samego dnia złoto spot spadło o 3 proc., do 3 996,76 dolara za uncję. Rynek uznał, że wzrost cen energii może podtrzymać inflację i zwiększyć ryzyko utrzymania wysokich stóp procentowych.

15 lipca Brent kosztował około 84,91 dolara za baryłkę, a WTI około 79,60 dolara. Wzrost cen ropy nie przełożył się automatycznie na równie silne zwyżki złota. Pokazuje to, że w obecnym otoczeniu inwestorzy analizują nie tylko bezpośrednie ryzyko geopolityczne, lecz także jego konsekwencje dla inflacji, polityki pieniężnej i rentowności obligacji.

Cena złota spot w dniach 10–15 lipca 2026 Wartości w USD za uncję z określonych godzin sesji, według depesz Reutersa. Nie są to jednolicie rozumiane ceny zamknięcia, dlatego wykres pokazuje kierunek zmian, a nie pełną serię dziennych fixingów.

Najważniejsze wydarzenia rynkowe

Data Wydarzenie Złoto spot 10 lipca Wzrost cen ropy podbija obawy inflacyjne i oczekiwania dotyczące stóp procentowych. ok. 4 103,23 USD/oz 13 lipca USA przywracają blokadę irańskiej żeglugi; ropa drożeje o ok. 5%, a złoto silnie traci. ok. 3 996,76 USD/oz 14 lipca Niższy CPI ogranicza oczekiwania na szybkie podwyżki stóp; złoto odrabia straty. ok. 4 063,78 USD/oz 15 lipca Spadek PPI w USA ponownie ogranicza część obaw o zacieśnienie polityki Fed. ok. 4 067,60 USD/oz

Prognozy zostały obniżone, ale nie zniknął długoterminowy optymizm

Prognozy instytucji finansowych pozostają rozbieżne, a ich porównywanie wymaga ostrożności, ponieważ część dotyczy średniej ceny w roku, część wartości kwartalnej, a część poziomu na koniec okresu.

Instytucja Aktualna prognoza Data aktualizacji JPMorgan ok. 4 300 USD/oz w III kwartale i 4 500 USD/oz w IV kwartale 2026 3 lipca 2026 Bank of America średnia cena w 2026 roku: ok. 4 360 USD/oz; poziom 5 000 USD możliwy po zakończeniu cyklu zacieśniania Fed 8 lipca 2026 HSBC średnia cena w 2026 roku: ok. 4 560 USD/oz; zakres 3 800–4 700 USD w pozostałej części roku; koniec roku ok. 4 750 USD 9 lipca 2026

Wspólnym elementem bardziej optymistycznych scenariuszy pozostaje popyt banków centralnych. Według World Gold Council w pierwszym kwartale 2026 roku banki centralne kupiły netto około 244 ton złota, więcej niż w poprzednim kwartale i powyżej pięcioletniej średniej. Narodowy Bank Polski był największym nabywcą w tym okresie, zwiększając zasoby o 31 ton do około 582 ton na koniec marca. NBP informuje obecnie, że posiada już ponad 632 tony złota i nadal realizuje cel zwiększenia rezerw do 700 ton.

Prognozy cenowe nie są bezpośrednio porównywalne i mogą ulegać częstym zmianom wraz z danymi o inflacji, polityką Fed, kursem dolara i sytuacją geopolityczną.

Co dalej? Trzy scenariusze dla rynku złota

Scenariusz 1 – deeskalacja i spadek cen ropy. Ograniczenie napięcia w rejonie Ormuzu mogłoby zmniejszyć popyt na bezpieczne aktywa, ale jednocześnie obniżyć presję inflacyjną i oczekiwania dotyczące stóp. Wpływ na złoto nie musi więc być jednoznacznie negatywny.

Scenariusz 2 – dalsza eskalacja i utrzymanie drogiej energii. W krótkim terminie wyższa ropa może ciążyć złotu, jeśli rynek będzie przede wszystkim wyceniał wyższą inflację i bardziej restrykcyjną politykę Fed. Przy silniejszym szoku gospodarczym lub finansowym popyt na bezpieczną przystań może jednak ponownie zacząć dominować.

Scenariusz 3 – kolejne łagodne dane inflacyjne. Jeśli lipcowy CPI i bazowe miary presji cenowej potwierdzą wygasanie inflacji, oczekiwania na podwyżki stóp mogą dalej spadać. Taki układ byłby korzystny dla złota, zwłaszcza gdyby towarzyszył mu słabszy dolar.

Wniosek dla inwestorów Złoto pozostaje bezpieczną przystanią, ale nie reaguje na każdy wzrost napięcia geopolitycznego w taki sam sposób. W obecnym cyklu jego krótkoterminowy kierunek zależy przede wszystkim od realnych rentowności, kursu dolara i oczekiwań wobec Fed, podczas gdy geopolityka wpływa na notowania także pośrednio – poprzez ceny energii i inflację. Kluczowe daty to 28–29 lipca, kiedy obraduje FOMC, oraz 12 sierpnia, kiedy zostanie opublikowany CPI za lipiec.

Źródła: U.S. Bureau of Labor Statistics, Board of Governors of the Federal Reserve System, Reuters, World Gold Council oraz Narodowy Bank Polski. Dane rynkowe według stanu dostępnego 15 lipca 2026 roku. Opracowanie własne.

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