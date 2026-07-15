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Polski rynek samochodów używanych w I połowie 2026 roku: Najstarsze auta w regionie, elektromobilność drepcze w miejscu

ŹródłoCarvago
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Polski rynek samochodów używanych pozostaje największy i najbardziej zróżnicowany w regionie, ale jednocześnie wyróżnia się najwyższym wiekiem sprzedawanych pojazdów. W pierwszej połowie 2026 roku mediana wieku auta oferowanego w Polsce wyniosła 10 lat, a przeciętny przebieg zbliżył się do 100 tys. km. Kierowcy coraz częściej wybierają SUV-y i napędy hybrydowe, natomiast udział samochodów elektrycznych zatrzymał się na poziomie 2,2 proc. – wynika z analizy firmy Carvago.

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Polski rynek samochodów używanych w pierwszej połowie 2026 roku wykazuje najwyższą średnią wieku spośród wszystkich krajów ościennych. Mediana wieku sprzedawanych tu aut wynosi równe 10 lat. Rynek jest zarazem najmniej skoncentrowany spośród siedmiu analizowanych państw – liderujący Volkswagen utrzymuje udział na poziomie zaledwie 8,2 %, a w pierwszej dziesiątce silnie zaznacza swoją obecność azjatycka konkurencja na czele z najchętniej kupowanym modelem Kia Sportage. Podczas gdy zainteresowanie samochodami elektrycznymi stagnuje na poziomie 2,2 %, „skoczkiem roku” okazały się hybrydy, które zyskały 2,5 punktu procentowego, osiągając udział 10,5 %. Swoją dominującą pozycję umacniają samochody typu SUV, których udział wzrósł do 44,5 %. Wynika to z półrocznej analizy polskiego rynku wtórnego, przygotowanej przez firmę Carvago, specjalizującą się w transgranicznej sprzedaży samochodów online. Podczas gdy pierwsza część raportu mapuje ogólną kondycję rynku krajowego, w drugiej części skupimy się bardziej szczegółowo na specyficznej strukturze sprzedaży realizowanej bezpośrednio poprzez platformę Carvago.

Silną pozycję azjatyckich koncernów potwierdza ranking najpopularniejszych modeli. Przewodzi mu Kia Sportage, a tuż za nią plasują się Škoda Octavia i Toyota Corolla. Główną specyfiką Polski pozostaje zaawansowany wiek aut – mediana wynosząca dziesięć lat jest najwyższa w regionie, a najczęściej kupowane modele mają na liczniku zazwyczaj ponad 100 tysięcy kilometrów. Pod względem rodzaju paliwa ponad połowę rynku utrzymuje benzyna (54,1 %), udział Diesla nieznacznie spadł do 30,8 %, a elektromobilność stoi w miejscu. Jedyną rosnącą alternatywą są napędy hybrydowe. Ceny aut używanych są stabilne – mediana wynosi 67 421 zł, co oznacza znikomy spadek rok do roku o 0,2 %.

„Polski rynek ma dwie twarze. Z jednej strony jest największy i najbardziej zróżnicowany w całym regionie, z drugiej – jednoznacznie najstarszy, o czym wyraźnie świadczy mediana dziesięciu lat. Często sprzedaje się tu pojazdy, które na innych rynkach już wycofano z eksploatacji. Ponadto polscy kierowcy masowo stawiają na sprawdzone japońskie i koreańskie marki. Podczas gdy elektromobilność w naszym kraju zapadła w sen zimowy, realny postęp technologiczny widzimy jedynie w przypadku hybryd” – mówi Dariusz Piwinski, Country Manager Carvago Polska.

Polski park samochodowy jest znacznie starszy niż czeski

W porównaniu z sąsiednimi Czechami widoczne są zasadnicze różnice. Choć preferencje dotyczące konkretnych marek są w obu krajach podobne, ogromną przepaść widać w wieku pojazdów. Polska mediana wynosząca dziesięć lat jest o prawie cztery lata wyższa niż czeska, która wynosi 6,1 roku. Podobny kontrast panuje w obszarze elektromobilności – podczas gdy w Czechach udział aut elektrycznych podwoił się rok do roku do poziomu 5,0 %, w Polsce zamarł na wartości 2,2 %. Polscy klienci po prostu preferują starsze, bardziej przystępne cenowo samochody i nie spieszą się z przejściem na alternatywne napędy.

Polski rynek samochodów używanych w liczbach (I połowa 2026)

Top 10 marek

Marka Udział Marka Udział
1. Volkswagen 8,2 % 6. Škoda 5,7 %
2. Audi 7,5 % 7. BMW 5,5 %
3. Toyota 6,9 % 8. Hyundai 5,4 %
4. Ford 6,6 % 9. Kia 5,3 %
5. Opel 6,3 % 10. Renault 4,6 %

Top 10 modeli

Model Udział Śr. wiek Śr. przebieg Śr. cena
1. Kia Sportage 2,0 % 10,8 l. 100 300 km 82 536 zł
2. Škoda Octavia 1,8 % 8,6 l. 120 656 km 78 470 zł
3. Toyota Corolla 1,8 % 7,9 l. 79 415 km 80 567 zł
4. Hyundai Tucson 1,8 % 8,7 l. 85 380 km 93 573 zł
5. Opel Astra 1,6 % 11,8 l. 150 969 km 34 299 zł
6. Nissan Qashqai 1,5 % 10,6 l. 112 361 km 66 999 zł
7. Volkswagen Golf 1,3 % 11,4 l. 124 143 km 68 701 zł
8. Ford Kuga 1,3 % 9,6 l. 136 661 km 65 071 zł
9. Ford Focus 1,2 % 10,1 l. 140 647 km 44 658 zł
10. Audi A6 1,2 % 11,2 l. 115 500 km 150 479 zł

Paliwa

Benzyna Diesel Elektryczne Hybryda LPG/CNG
Udział 2026 (%) 54,1 30,8 2,2 10,5 2,2
Zmiana (p.p.) −0,1 −1,6 ±0,0 +2,5 −0,5

Typ nadwozia

SUV Hatchback Kombi Sedan MPV Inne
Udział 2026 (%) 44,5 18,5 14,6 10,8 5,4 6,2
Zmiana (p.p.) +3,8 −0,8 −1,3 −1,0 −0,4 −0,2

Cena, wiek i przebieg – cały rynek

Wskaźnik Mediana I poł. 2026 Δ mediana Średnia I poł. 2026 Δ średnia
Cena (PLN) 67 421 zł −0,2 % 95 162 zł −2,3 %
Wiek (lata) 10,0 l. +0,1 l. 10,5 l. +0,1 l.
Przebieg (km) 99 885 km +571 km 105 414 km −126 km

 

Pierwsza połowa 2026 roku w Carvago

Podczas gdy poprzednie sekcje mapowały polski rynek samochodów używanych jako całość, dane bezpośrednio z platformy Carvago wyraźnie pokazują, że kupujący online zachowują się diametralnie inaczej. Dla zakupów samochodów przez internet typowe jest również zorientowanie na nowsze pojazdy w lepszym stanie – klienci Carvago wybierają auta z mniejszym przebiegiem (mediana 70 000 km), krótszym czasem eksploatacji (mediana 4,0 lata) i co logiczne, dysponują wyższymi budżetami (mediana ceny 100 706 zł).

Na siedmiu europejskich rynkach, na których Carvago aktywnie działa (AT, CZ, DE, IT, PL, RO, SK), zamówienia realizowane za pośrednictwem platformy wykazują stabilny i bardzo specyficzny profil, który zasadniczo różni się od lokalnych standardów. Z danych zbiorczych wynika, że udział samochodów elektrycznych wynosi tu wysokie 24,8 % (w porównaniu do 2–10 % na tradycyjnych rynkach). Nic więc dziwnego, że w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych modeli, obok tradycyjnych filarów, takich jak Škoda Octavia czy VW Golf, znalazły się aż cztery w pełni elektryczne pojazdy: VW ID.4, Škoda Enyaq, Tesla Model 3 oraz VW ID.3.

„Na polskim rynku dominują starsze i tańsze samochody, ale klienci Carvago mają zupełnie inne ambicje. Dzięki możliwości wyboru z otwartego rynku ogólnoeuropejskiego nie muszą zadowalać się dziesięcioletnim używanym autem od sąsiada. W danych dotyczących zamówień wyraźnie widzimy, że ludzie chętniej wybierają znacznie młodsze pojazdy i szukają marek lub konkretnych specyfikacji, które na lokalnym rynku w Polsce są trudniej dostępne” – dodaje Dariusz Piwinski.

Carvago w liczbach (I połowa 2026)

Paliwa

Benzyna Diesel Elektryczne Hybryda LPG/CNG
Udział (%) 39,3 24,5 24,8 10,9 0,4

Cena, wiek i przebieg

Wskaźnik Mediana I poł. 2026 Δ mediana Średnia I poł. 2026 Δ średnia
Cena (PLN) 100 706 zł −1,7 % 122 117 zł −6,1 %
Wiek (lata) 4,0 l. −1,0 l. 5,0 l. −0,1 l.
Przebieg (km) 69 000 km ±0 km 73 201 km −643 km

Top 10 marek (Carvago łącznie)

Marka Udział Marka Udział
1. Volkswagen 15,6 % 6. Ford 5,5 %
2. Škoda 9,0 % 7. Opel 4,0 %
3. BMW 7,7 % 8. Peugeot 3,5 %
4. Mercedes-Benz 7,4 % 9. Mazda 3,1 %
5. Audi 6,9 % 10. Hyundai 3,0 %

Top 10 modeli (Carvago łącznie)

Model Udział Śr. wiek Śr. przebieg Śr. cena
1. Škoda Octavia 2,5 % 6,7 l. 113 239 km 80 210 zł
2. Volkswagen Golf 2,4 % 6,1 l. 85 375 km 81 606 zł
3. Volkswagen ID.4 2,4 % 4,3 l. 89 943 km 107 350 zł
4. BMW 3 1,8 % 4,8 l. 83 882 km 141 295 zł
5. Škoda Superb 1,5 % 5,4 l. 106 280 km 99 871 zł
6. Škoda Enyaq 1,5 % 3,9 l. 69 165 km 113 510 zł
7. Tesla Model 3 1,5 % 4,4 l. 87 939 km 116 129 zł
8. Volkswagen ID.3 1,4 % 5,3 l. 88 686 km 79 056 zł
9. Volkswagen Arteon 1,4 % 4,2 l. 69 227 km 139 639 zł
10. Volkswagen Passat 1,4 % 4,9 l. 101 805 km 93 449 zł
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