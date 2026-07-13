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Rejestracje samochodów w Polsce spadają drugi miesiąc z rzędu

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Maj 2026 r. przyniósł drugi z rzędu spadek liczby rejestracji samochodów w Polsce. Zarejestrowano 132 459 aut — o 5,7 proc. mniej niż w kwietniu i aż o 16,6 proc. mniej niż w marcowym szczycie. Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów wskazują na wyraźne wyhamowanie rynku po bardzo mocnym pierwszym kwartale roku.

132 459
samochodów zarejestrowanych w maju 2026 r.
-5,7%
zmiana m/m względem kwietnia 2026 r.
-16,6%
zmiana względem marcowego szczytu

Rynek wyraźnie zwalnia po marcowym szczycie

Maj to już drugi z rzędu miesiąc spadku rejestracji samochodów w Polsce. Po rekordowym marcu (158 866 aut) rynek wyhamował w kwietniu do 140 441 rejestracji, a w maju zszedł do 132 459 — to najniższy wynik od lutego. W ujęciu miesiąc do miesiąca oznacza to spadek o 7982 samochody (-5,7 proc.), a w porównaniu z marcowym szczytem — spadek o 26 407 aut (-16,6 proc.).

Mimo majowego osłabienia, bieżący poziom rejestracji pozostaje wyraźnie wyższy niż na początku roku — w styczniu zarejestrowano 112 071 samochodów, czyli o 18,2 proc. mniej niż w maju. Rynek znajduje się więc w fazie korekty po silnym, sezonowym wzroście z przełomu zimy i wiosny, a nie w trwałym trendzie spadkowym.

Rejestracje samochodów w Polsce wg miesięcy — maj 2026 na tle stycznia-kwietnia
Źródło danych: Centralna Ewidencja Pojazdów (CEP). Opracowanie własne na podstawie danych CEP.

Wszystkie kategorie na minusie w maju

Spadek w maju objął wszystkie cztery kategorie samochodów. Najgłębszy spadek procentowy odnotowały pojazdy samochodowe inne (-13,9 proc. m/m), a w ujęciu bezwzględnym — samochody osobowe, które straciły 7238 sztuk (-5,9 proc. m/m) i wyznaczyły kierunek całego rynku. Rejestracje samochodów ciężarowych spadły o 573 sztuki (-3,8 proc. m/m), a samochodów specjalnych — o 85 sztuk (-7,0 proc. m/m).

Zmiana rejestracji m/m (kwiecień → maj 2026) wg rodzaju samochodu
Źródło danych: Centralna Ewidencja Pojazdów (CEP). Opracowanie własne na podstawie danych CEP.
RodzajKwiecień 2026Maj 2026Zmiana m/mZmiana %
Samochód osobowy123 637116 399-7 238-5,9%
Samochód ciężarowy14 97114 398-573-3,8%
Samochód specjalny1 2141 129-85-7,0%
Samochodowy inny619533-86-13,9%
Razem140 441132 459-7 982-5,7%

Samochody osobowe nadal filarem rynku

Struktura rynku pozostaje w maju niemal niezmieniona względem poprzednich miesięcy — samochody osobowe odpowiadają za 87,9 proc. wszystkich rejestracji samochodów, samochody ciężarowe za 10,9 proc., a pojazdy specjalne i samochodowy inny łącznie za nieco ponad 1 proc. Oznacza to, że majowe osłabienie ma charakter ogólnorynkowy, a nie efekt przesunięć między segmentami.

Zakres: zestawienie obejmuje wyłącznie kategorie pojazdów samochodowych — samochód osobowy, samochód ciężarowy, samochód specjalny oraz samochodowy inny. Dane pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) i obejmują pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy na terenie Polski. Dane za maj 2026 r. są najbardziej aktualnymi dostępnymi danymi w momencie publikacji — informacje za czerwiec–grudzień 2026 r. nie zostały jeszcze opublikowane.
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