Rejestracje samochodów w Polsce spadają drugi miesiąc z rzędu

Maj 2026 r. przyniósł drugi z rzędu spadek liczby rejestracji samochodów w Polsce. Zarejestrowano 132 459 aut — o 5,7 proc. mniej niż w kwietniu i aż o 16,6 proc. mniej niż w marcowym szczycie. Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów wskazują na wyraźne wyhamowanie rynku po bardzo mocnym pierwszym kwartale roku.
Rynek wyraźnie zwalnia po marcowym szczycie
Maj to już drugi z rzędu miesiąc spadku rejestracji samochodów w Polsce. Po rekordowym marcu (158 866 aut) rynek wyhamował w kwietniu do 140 441 rejestracji, a w maju zszedł do 132 459 — to najniższy wynik od lutego. W ujęciu miesiąc do miesiąca oznacza to spadek o 7982 samochody (-5,7 proc.), a w porównaniu z marcowym szczytem — spadek o 26 407 aut (-16,6 proc.).
Mimo majowego osłabienia, bieżący poziom rejestracji pozostaje wyraźnie wyższy niż na początku roku — w styczniu zarejestrowano 112 071 samochodów, czyli o 18,2 proc. mniej niż w maju. Rynek znajduje się więc w fazie korekty po silnym, sezonowym wzroście z przełomu zimy i wiosny, a nie w trwałym trendzie spadkowym.
Wszystkie kategorie na minusie w maju
Spadek w maju objął wszystkie cztery kategorie samochodów. Najgłębszy spadek procentowy odnotowały pojazdy samochodowe inne (-13,9 proc. m/m), a w ujęciu bezwzględnym — samochody osobowe, które straciły 7238 sztuk (-5,9 proc. m/m) i wyznaczyły kierunek całego rynku. Rejestracje samochodów ciężarowych spadły o 573 sztuki (-3,8 proc. m/m), a samochodów specjalnych — o 85 sztuk (-7,0 proc. m/m).
|Rodzaj
|Kwiecień 2026
|Maj 2026
|Zmiana m/m
|Zmiana %
|Samochód osobowy
|123 637
|116 399
|-7 238
|-5,9%
|Samochód ciężarowy
|14 971
|14 398
|-573
|-3,8%
|Samochód specjalny
|1 214
|1 129
|-85
|-7,0%
|Samochodowy inny
|619
|533
|-86
|-13,9%
|Razem
|140 441
|132 459
|-7 982
|-5,7%
Samochody osobowe nadal filarem rynku
Struktura rynku pozostaje w maju niemal niezmieniona względem poprzednich miesięcy — samochody osobowe odpowiadają za 87,9 proc. wszystkich rejestracji samochodów, samochody ciężarowe za 10,9 proc., a pojazdy specjalne i samochodowy inny łącznie za nieco ponad 1 proc. Oznacza to, że majowe osłabienie ma charakter ogólnorynkowy, a nie efekt przesunięć między segmentami.