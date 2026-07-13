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Ponad 16 osób na miejsce. Oto najbardziej oblegane kierunki AGH

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Cyberbezpieczeństwo, inżynieria biomedyczna i elektrotechnika znalazły się na czele najpopularniejszych kierunków pierwszego cyklu rekrutacyjnego na AGH w Krakowie. Dużym zainteresowaniem cieszą się także tegoroczne nowości, w tym Space Engineering. Uczelnia przygotowała na rok akademicki 2026/2027 ponad 6 tys. miejsc, o około 700 więcej niż rok wcześniej.

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Cyberbezpieczeństwo z wynikiem 16,8 osoby na miejsce okazało się najbardziej oblężonym kierunkiem pierwszego cyklu rekrutacyjnego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wśród 10 najpopularniejszych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia znalazły się aż dwie tegoroczne nowości oferty uczelni — Space Engineering oraz Inżynieria Wzornictwa i Jubilerstwo.

16,8
osób na miejsce — Cyberbezpieczeństwo, lider rankingu
6 000+
miejsc przygotowanych na rok akad. 2026/2027
+700
miejsc więcej niż w rekrutacji rok wcześniej (+10%)

Cyberbezpieczeństwo i nowości w ofercie na szczycie rankingu

W pierwszym cyklu rekrutacyjnym na studia stacjonarne pierwszego stopnia najwyższy wskaźnik liczby kandydatów na miejsce odnotowano na kierunku Cyberbezpieczeństwo — 16,8 osoby na jedno z 45 dostępnych miejsc. Na kolejnych pozycjach uplasowały się Inżynieria Biomedyczna (13,8 osoby na miejsce, limit 68) oraz Elektrotechnika (10,9 osoby na miejsce, limit 120).

Uwagę zwraca obecność w pierwszej dziesiątce dwóch kierunków uruchomionych w tym roku po raz pierwszy: Space Engineering (10,1 osoby na miejsce, limit 55) oraz Inżynieria Wzornictwa i Jubilerstwo (9 osób na miejsce, limit 30). Ich wysokie pozycje w rankingu popularności już w pierwszym roku naboru wskazują na duże zainteresowanie kandydatów nowymi, wyspecjalizowanymi ścieżkami kształcenia.

10 najpopularniejszych kierunków wg liczby kandydatów na miejsce
Źródło danych: AGH w Krakowie, I cykl rekrutacyjny 2026/2027. Opracowanie własne na podstawie danych AGH.
KierunekLimit miejscLiczba osób na miejsce
Cyberbezpieczeństwo4516,8
Inżynieria Biomedyczna6813,8
Elektrotechnika12010,9
Mikroelektronika w Technice i Medycynie5010,7
Inżynieria Mechatroniczna7210,6
Space Engineering nowość5510,1
Inżynieria i Analiza Danych609,8
Inżynieria Wzornictwa i Jubilerstwo nowość309,0
Mechatronic Engineering248,7
Mechanical Engineering208,3

Elektrotechnika liderem pod względem liczby podań

Inny obraz popularności kierunków wyłania się z zestawienia bezwzględnej liczby złożonych podań. Tu na pierwszym miejscu znalazła się Elektrotechnika z 1309 podaniami, przed Inżynierią Biomedyczną (1101) oraz Mechaniką i Budową Maszyn (990). W pierwszej dziesiątce znalazły się również Budownictwo (898), Automatyka i Robotyka (896) oraz jedyny kierunek nietechniczny w tym zestawieniu — Zarządzanie (817).

10 kierunków z największą liczbą podań
Źródło danych: AGH w Krakowie, I cykl rekrutacyjny 2026/2027. Opracowanie własne na podstawie danych AGH.
KierunekLiczba podań
Elektrotechnika1 309
Inżynieria Biomedyczna1 101
Mechanika i Budowa Maszyn990
Budownictwo898
Automatyka i Robotyka896
Zarządzanie817
Inżynieria Mechatroniczna762
Cyberbezpieczeństwo756
Geodezja i Kartografia730
Energetyka716

Najwyższe progi punktowe — inżynieria danych i cyberbezpieczeństwo

Najbardziej wymagający pod względem progu punktowego okazał się kierunek Inżynieria i Analiza Danych, gdzie próg wyniósł 1000 punktów WR — maksymalny możliwy wynik. Tuż za nim uplasowało się Cyberbezpieczeństwo (982 pkt) oraz Inżynieria Biomedyczna (950 pkt). W pierwszej dziesiątce najwyższych progów znalazł się również nowy kierunek Space Engineering (938 pkt).

Najwyższe progi punktowe (WR) w I cyklu rekrutacyjnym
Źródło danych: AGH w Krakowie, I cykl rekrutacyjny 2026/2027. Opracowanie własne na podstawie danych AGH.
KierunekPróg WR
Inżynieria i Analiza Danych1 000
Cyberbezpieczeństwo982
Inżynieria Biomedyczna950
Informatyka i Systemy Inteligentne946
Mikroelektronika w Technice i Medycynie942
Space Engineering938
Automatyka i Robotyka936
Geoinformatyka924
Elektrotechnika920
Informatyka i Ekonometria900

W roku akademickim 2026/2027 AGH przygotowała łącznie ponad 6 tysięcy miejsc. Ze względu na kumulację większej liczby maturzystów uczelnia zwiększyła limity przyjęć o około 10 proc. — w praktyce oznacza to 700 miejsc więcej w porównaniu z zeszłoroczną rekrutacją.

Pięć cykli rekrutacyjnych do połowy września

Rekrutacja na AGH prowadzona jest w tym roku w pięciu cyklach, co oznacza, że osoby, które nie zakwalifikowały się na wybrany kierunek w pierwszym naborze, wciąż mają szansę na przyjęcie w kolejnych etapach. Proces rekrutacyjny potrwa do połowy września i — jak zapowiada uczelnia — będzie prowadzony do ostatniego wolnego miejsca.

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