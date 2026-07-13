Cyberbezpieczeństwo z wynikiem 16,8 osoby na miejsce okazało się najbardziej oblężonym kierunkiem pierwszego cyklu rekrutacyjnego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wśród 10 najpopularniejszych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia znalazły się aż dwie tegoroczne nowości oferty uczelni — Space Engineering oraz Inżynieria Wzornictwa i Jubilerstwo.
Cyberbezpieczeństwo i nowości w ofercie na szczycie rankingu
W pierwszym cyklu rekrutacyjnym na studia stacjonarne pierwszego stopnia najwyższy wskaźnik liczby kandydatów na miejsce odnotowano na kierunku Cyberbezpieczeństwo — 16,8 osoby na jedno z 45 dostępnych miejsc. Na kolejnych pozycjach uplasowały się Inżynieria Biomedyczna (13,8 osoby na miejsce, limit 68) oraz Elektrotechnika (10,9 osoby na miejsce, limit 120).
Uwagę zwraca obecność w pierwszej dziesiątce dwóch kierunków uruchomionych w tym roku po raz pierwszy: Space Engineering (10,1 osoby na miejsce, limit 55) oraz Inżynieria Wzornictwa i Jubilerstwo (9 osób na miejsce, limit 30). Ich wysokie pozycje w rankingu popularności już w pierwszym roku naboru wskazują na duże zainteresowanie kandydatów nowymi, wyspecjalizowanymi ścieżkami kształcenia.
|Kierunek
|Limit miejsc
|Liczba osób na miejsce
|Cyberbezpieczeństwo
|45
|16,8
|Inżynieria Biomedyczna
|68
|13,8
|Elektrotechnika
|120
|10,9
|Mikroelektronika w Technice i Medycynie
|50
|10,7
|Inżynieria Mechatroniczna
|72
|10,6
|Space Engineering nowość
|55
|10,1
|Inżynieria i Analiza Danych
|60
|9,8
|Inżynieria Wzornictwa i Jubilerstwo nowość
|30
|9,0
|Mechatronic Engineering
|24
|8,7
|Mechanical Engineering
|20
|8,3
Elektrotechnika liderem pod względem liczby podań
Inny obraz popularności kierunków wyłania się z zestawienia bezwzględnej liczby złożonych podań. Tu na pierwszym miejscu znalazła się Elektrotechnika z 1309 podaniami, przed Inżynierią Biomedyczną (1101) oraz Mechaniką i Budową Maszyn (990). W pierwszej dziesiątce znalazły się również Budownictwo (898), Automatyka i Robotyka (896) oraz jedyny kierunek nietechniczny w tym zestawieniu — Zarządzanie (817).
|Kierunek
|Liczba podań
|Elektrotechnika
|1 309
|Inżynieria Biomedyczna
|1 101
|Mechanika i Budowa Maszyn
|990
|Budownictwo
|898
|Automatyka i Robotyka
|896
|Zarządzanie
|817
|Inżynieria Mechatroniczna
|762
|Cyberbezpieczeństwo
|756
|Geodezja i Kartografia
|730
|Energetyka
|716
Najwyższe progi punktowe — inżynieria danych i cyberbezpieczeństwo
Najbardziej wymagający pod względem progu punktowego okazał się kierunek Inżynieria i Analiza Danych, gdzie próg wyniósł 1000 punktów WR — maksymalny możliwy wynik. Tuż za nim uplasowało się Cyberbezpieczeństwo (982 pkt) oraz Inżynieria Biomedyczna (950 pkt). W pierwszej dziesiątce najwyższych progów znalazł się również nowy kierunek Space Engineering (938 pkt).
|Kierunek
|Próg WR
|Inżynieria i Analiza Danych
|1 000
|Cyberbezpieczeństwo
|982
|Inżynieria Biomedyczna
|950
|Informatyka i Systemy Inteligentne
|946
|Mikroelektronika w Technice i Medycynie
|942
|Space Engineering
|938
|Automatyka i Robotyka
|936
|Geoinformatyka
|924
|Elektrotechnika
|920
|Informatyka i Ekonometria
|900
W roku akademickim 2026/2027 AGH przygotowała łącznie ponad 6 tysięcy miejsc. Ze względu na kumulację większej liczby maturzystów uczelnia zwiększyła limity przyjęć o około 10 proc. — w praktyce oznacza to 700 miejsc więcej w porównaniu z zeszłoroczną rekrutacją.
Pięć cykli rekrutacyjnych do połowy września
Rekrutacja na AGH prowadzona jest w tym roku w pięciu cyklach, co oznacza, że osoby, które nie zakwalifikowały się na wybrany kierunek w pierwszym naborze, wciąż mają szansę na przyjęcie w kolejnych etapach. Proces rekrutacyjny potrwa do połowy września i — jak zapowiada uczelnia — będzie prowadzony do ostatniego wolnego miejsca.