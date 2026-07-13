Cyberbezpieczeństwo z wynikiem 16,8 osoby na miejsce okazało się najbardziej oblężonym kierunkiem pierwszego cyklu rekrutacyjnego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wśród 10 najpopularniejszych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia znalazły się aż dwie tegoroczne nowości oferty uczelni — Space Engineering oraz Inżynieria Wzornictwa i Jubilerstwo.

16,8 osób na miejsce — Cyberbezpieczeństwo, lider rankingu 6 000+ miejsc przygotowanych na rok akad. 2026/2027 +700 miejsc więcej niż w rekrutacji rok wcześniej (+10%)

Cyberbezpieczeństwo i nowości w ofercie na szczycie rankingu

W pierwszym cyklu rekrutacyjnym na studia stacjonarne pierwszego stopnia najwyższy wskaźnik liczby kandydatów na miejsce odnotowano na kierunku Cyberbezpieczeństwo — 16,8 osoby na jedno z 45 dostępnych miejsc. Na kolejnych pozycjach uplasowały się Inżynieria Biomedyczna (13,8 osoby na miejsce, limit 68) oraz Elektrotechnika (10,9 osoby na miejsce, limit 120).

Uwagę zwraca obecność w pierwszej dziesiątce dwóch kierunków uruchomionych w tym roku po raz pierwszy: Space Engineering (10,1 osoby na miejsce, limit 55) oraz Inżynieria Wzornictwa i Jubilerstwo (9 osób na miejsce, limit 30). Ich wysokie pozycje w rankingu popularności już w pierwszym roku naboru wskazują na duże zainteresowanie kandydatów nowymi, wyspecjalizowanymi ścieżkami kształcenia.

10 najpopularniejszych kierunków wg liczby kandydatów na miejsce Źródło danych: AGH w Krakowie, I cykl rekrutacyjny 2026/2027. Opracowanie własne na podstawie danych AGH.

Kierunek Limit miejsc Liczba osób na miejsce Cyberbezpieczeństwo 45 16,8 Inżynieria Biomedyczna 68 13,8 Elektrotechnika 120 10,9 Mikroelektronika w Technice i Medycynie 50 10,7 Inżynieria Mechatroniczna 72 10,6 Space Engineering nowość 55 10,1 Inżynieria i Analiza Danych 60 9,8 Inżynieria Wzornictwa i Jubilerstwo nowość 30 9,0 Mechatronic Engineering 24 8,7 Mechanical Engineering 20 8,3

Elektrotechnika liderem pod względem liczby podań

Inny obraz popularności kierunków wyłania się z zestawienia bezwzględnej liczby złożonych podań. Tu na pierwszym miejscu znalazła się Elektrotechnika z 1309 podaniami, przed Inżynierią Biomedyczną (1101) oraz Mechaniką i Budową Maszyn (990). W pierwszej dziesiątce znalazły się również Budownictwo (898), Automatyka i Robotyka (896) oraz jedyny kierunek nietechniczny w tym zestawieniu — Zarządzanie (817).

10 kierunków z największą liczbą podań Źródło danych: AGH w Krakowie, I cykl rekrutacyjny 2026/2027. Opracowanie własne na podstawie danych AGH.

Kierunek Liczba podań Elektrotechnika 1 309 Inżynieria Biomedyczna 1 101 Mechanika i Budowa Maszyn 990 Budownictwo 898 Automatyka i Robotyka 896 Zarządzanie 817 Inżynieria Mechatroniczna 762 Cyberbezpieczeństwo 756 Geodezja i Kartografia 730 Energetyka 716

Najwyższe progi punktowe — inżynieria danych i cyberbezpieczeństwo

Najbardziej wymagający pod względem progu punktowego okazał się kierunek Inżynieria i Analiza Danych, gdzie próg wyniósł 1000 punktów WR — maksymalny możliwy wynik. Tuż za nim uplasowało się Cyberbezpieczeństwo (982 pkt) oraz Inżynieria Biomedyczna (950 pkt). W pierwszej dziesiątce najwyższych progów znalazł się również nowy kierunek Space Engineering (938 pkt).

Najwyższe progi punktowe (WR) w I cyklu rekrutacyjnym Źródło danych: AGH w Krakowie, I cykl rekrutacyjny 2026/2027. Opracowanie własne na podstawie danych AGH.

Kierunek Próg WR Inżynieria i Analiza Danych 1 000 Cyberbezpieczeństwo 982 Inżynieria Biomedyczna 950 Informatyka i Systemy Inteligentne 946 Mikroelektronika w Technice i Medycynie 942 Space Engineering 938 Automatyka i Robotyka 936 Geoinformatyka 924 Elektrotechnika 920 Informatyka i Ekonometria 900

W roku akademickim 2026/2027 AGH przygotowała łącznie ponad 6 tysięcy miejsc. Ze względu na kumulację większej liczby maturzystów uczelnia zwiększyła limity przyjęć o około 10 proc. — w praktyce oznacza to 700 miejsc więcej w porównaniu z zeszłoroczną rekrutacją.

Pięć cykli rekrutacyjnych do połowy września

Rekrutacja na AGH prowadzona jest w tym roku w pięciu cyklach, co oznacza, że osoby, które nie zakwalifikowały się na wybrany kierunek w pierwszym naborze, wciąż mają szansę na przyjęcie w kolejnych etapach. Proces rekrutacyjny potrwa do połowy września i — jak zapowiada uczelnia — będzie prowadzony do ostatniego wolnego miejsca.